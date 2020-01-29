Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Bu besinler DNA güçlendiriyor kansere karşı koruyor

Doğru besin unsurlarıyla desteklenen DNA güçleniyor ve kanser gibi hastalıkların oluşumuna dur diyebiliyor.

29 Ocak 2020 Çarşamba 20:35
Bu besinler DNA güçlendiriyor kansere karşı koruyor

Bu besinler DNA güçlendiriyor kansere karşı koruyor

Araştırmalara göre vücudumuz her gün binlerce kez DNA hasarına uğruyor. DNA’yı etkileyerek kansere yol açan çevresel faktörlerin başında ise besinler geliyor. Doğru besin unsurlarıyla desteklenen DNA güçleniyor ve kanser gibi hastalıkların oluşumuna dur diyebiliyor.

Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı 4 Şubat Kanser Günü öncesi DNA güçlendiren besinleri anlattı.

SUMAK SERBEST RADİKALLERİ TEMİZLER

Tüketilen birçok yiyeceğin vücudumuza zararı kadar faydası da bulunuyor. Bunlardan biri de DNA hasarına karşı savaşan sumak. Sumak, kansere sebep olan serbest radikalleri temizliyor. Anadolu yemeklerinin baş tacı olan sumak, hücre yapısını korur. Baharat ya da suyu tüketilebilir. Özellikle deforme olmuş hücreleri hedef alır ve iyileştirir. Her yemeğin üzerine baharat olarak atabilirsiniz ya da kaynamış suda 10 dakika demlediğiniz sumağın çayını içebilirsiniz. Düzenli olarak sumak tüketmek idrar yolları ve bağırsakları temizler ve vücudu zararlı etkenlerden korumak için çalışır.

PAZI DNA HASARINI ONARIR

Güçlendiren, hastalıklara karşı koruyan, hızlı iyileştiren besinlerden biri de pazı. Pazı sadece bir antioksidan değil aynı zamanda vücudun detoks enzimlerini ve genleri güçlendiren bir besindir. DNA hasarını hızlı bir şekilde onaran özel bileşenleri barındırır. Pazı; A-B-K vitaminleri, potasyum, kalsiyum, demir ve magnezyum açısından zengindir. Ayrıca hücre hasarını engelleyen antioksidanlar içerir. Pazı, bu bileşenlerle hücrelerden toksinlerin atılmasını sağlar, serbest radikallerin DNA’ya zarar vermesini engeller. Böylelikle kanser hücrelerinin oluşmasını ya da çoğalmasına dur diyebilir. Pazı, yemek olarak tüketilmenin yanı sıra salata ya da sandviç arasında ekstra bir yeşillik olarak tüketilebilir.

HURMA HÜCRELERİ YENİLER

Doğru besinler seçerek kanser riskinden korunmak mümkün. Bu besinlerden biri de hurma. Tam bir sağlık deposu olan hurmadan her gün 2-3 tane tüketebilirsiniz. Bilimsel çalışmalarla da gösterildi ki hurma hücreleri yeniliyor ve DNA’yı güçlendiriyor. İçerdiği vitamin ve mineral ve faydalı elementlerle kaliteli bir besin olan hurma yine içerdiği selenyum ile de kansere karşı savaşır. Lif yoğunluğu yüksek olan hurma aynı zamanda bu özelliğiyle de kanseri önleme fonksiyonu vardır.

TERE DNA TAHRİBATINA KARŞI KORUYUCU

Hücrelerin kansere dönüşmesini engelleyebilmek için serbest radikallerin verebileceği zararı önlemek ve DNA’nın tamir edici fonksiyonlarını harekete geçirmek gerekir. Tere de bu fonksiyonları içeren besinler biridir. A, C ve E vitaminleri, linolik yağ asitleri, demir, folik asit, kalsiyum içeren tere; DNA diziliminde hücre yıkımını önler, hücre yaşlanmasını da geciktirir. Her gün tere tüketmek, DNA tahribatına karşı koruyucudur ve kanser riskini azaltmada etkilidir. Karotenoid içeriği ve güçlü antioksidan özelliği taşır. Bu özellikleri ile kanserojen maddelerin etkisini azaltır ve kansere karşı koruyucu bir etki sağlar.

Hangi organa, hangi yiyecek iyi gelir?
Hangi organa, hangi yiyecek iyi gelir?
Yazın cilt sağlığınız için beslenmenizde bunlara dikkat edin!
Yazın cilt sağlığınız için beslenmenizde bunlara dikkat edin!
Sağlıklı beslenmenin en iyi yolu yerli ürünler
Sağlıklı beslenmenin en iyi yolu yerli ürünler
Fazla simit yemek tansiyonu zıplatır
Fazla simit yemek tansiyonu zıplatır
Kabak Detoksu ile Yaz Aylarında Fit Ve Enerjik Kalın
Kabak Detoksu ile Yaz Aylarında Fit Ve Enerjik Kalın
Vegan Beslenme Sağlığı Bozar mı?
Vegan Beslenme Sağlığı Bozar mı?
Uzman Diyetisyen Ayşegül Bahar: Selülit'in çözümü var 
Uzman Diyetisyen Ayşegül Bahar: Selülit'in çözümü var 
Bağırsaklara faydalı 5 önemli besin
Bağırsaklara faydalı 5 önemli besin
Anahtar Kelimeler:
DNA HasarıDNADiyetisyen Nilay Keçeci Arpacı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağışıklığı güçlendirmek için dikkat edilmesi gerekenler
Bağışıklığı güçlendirmek için dikkat edilmesi gerekenler
Demans hastalarında 'Lady Diana' etkisi
Demans hastalarında 'Lady Diana' etkisi
Grip en çok hamileleri tehdit ediyor
Grip en çok hamileleri tehdit ediyor
İnmeye yol açan 10 risk faktörü
İnmeye yol açan 10 risk faktörü
Çocuğunuzu sünnet ettirirken dikkat etmeniz gerekenler
Çocuğunuzu sünnet ettirirken dikkat etmeniz gerekenler
Deprem sonrası ebeveyn ve çocuk psikolojisi
Deprem sonrası ebeveyn ve çocuk psikolojisi
Soğuk havalarda romatizmadan koruyan 8 öneri
Soğuk havalarda romatizmadan koruyan 8 öneri
Prof. Dr. Onur Göksel'den tıp literatürüne geçecek zor bir ameliyat
Prof. Dr. Onur Göksel'den tıp literatürüne geçecek zor bir ameliyat
Sağlıklı yaşam hakkında bildikleriniz ne kadar doğru?
Sağlıklı yaşam hakkında bildikleriniz ne kadar doğru?
Kışın ıslak ve buzlu zeminlerde bilek yaralanmalarına dikkat
Kışın ıslak ve buzlu zeminlerde bilek yaralanmalarına dikkat

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim