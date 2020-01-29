Bu besinler DNA güçlendiriyor kansere karşı koruyor

Araştırmalara göre vücudumuz her gün binlerce kez DNA hasarına uğruyor. DNA’yı etkileyerek kansere yol açan çevresel faktörlerin başında ise besinler geliyor. Doğru besin unsurlarıyla desteklenen DNA güçleniyor ve kanser gibi hastalıkların oluşumuna dur diyebiliyor.

Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı 4 Şubat Kanser Günü öncesi DNA güçlendiren besinleri anlattı.

SUMAK SERBEST RADİKALLERİ TEMİZLER

Tüketilen birçok yiyeceğin vücudumuza zararı kadar faydası da bulunuyor. Bunlardan biri de DNA hasarına karşı savaşan sumak. Sumak, kansere sebep olan serbest radikalleri temizliyor. Anadolu yemeklerinin baş tacı olan sumak, hücre yapısını korur. Baharat ya da suyu tüketilebilir. Özellikle deforme olmuş hücreleri hedef alır ve iyileştirir. Her yemeğin üzerine baharat olarak atabilirsiniz ya da kaynamış suda 10 dakika demlediğiniz sumağın çayını içebilirsiniz. Düzenli olarak sumak tüketmek idrar yolları ve bağırsakları temizler ve vücudu zararlı etkenlerden korumak için çalışır.

PAZI DNA HASARINI ONARIR

Güçlendiren, hastalıklara karşı koruyan, hızlı iyileştiren besinlerden biri de pazı. Pazı sadece bir antioksidan değil aynı zamanda vücudun detoks enzimlerini ve genleri güçlendiren bir besindir. DNA hasarını hızlı bir şekilde onaran özel bileşenleri barındırır. Pazı; A-B-K vitaminleri, potasyum, kalsiyum, demir ve magnezyum açısından zengindir. Ayrıca hücre hasarını engelleyen antioksidanlar içerir. Pazı, bu bileşenlerle hücrelerden toksinlerin atılmasını sağlar, serbest radikallerin DNA’ya zarar vermesini engeller. Böylelikle kanser hücrelerinin oluşmasını ya da çoğalmasına dur diyebilir. Pazı, yemek olarak tüketilmenin yanı sıra salata ya da sandviç arasında ekstra bir yeşillik olarak tüketilebilir.

HURMA HÜCRELERİ YENİLER

Doğru besinler seçerek kanser riskinden korunmak mümkün. Bu besinlerden biri de hurma. Tam bir sağlık deposu olan hurmadan her gün 2-3 tane tüketebilirsiniz. Bilimsel çalışmalarla da gösterildi ki hurma hücreleri yeniliyor ve DNA’yı güçlendiriyor. İçerdiği vitamin ve mineral ve faydalı elementlerle kaliteli bir besin olan hurma yine içerdiği selenyum ile de kansere karşı savaşır. Lif yoğunluğu yüksek olan hurma aynı zamanda bu özelliğiyle de kanseri önleme fonksiyonu vardır.

TERE DNA TAHRİBATINA KARŞI KORUYUCU