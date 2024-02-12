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Bu besinleri birlikte tüketmeyin

Et yemekleri ile sebzeliler, süt ürünleri ile neler yenmeli? Masada hangi ürünler olmalı, ya da olmamalı?

12 Şubat 2024 Pazartesi 15:48
Bu besinleri birlikte tüketmeyin






Bu besinleri birlikte tüketmeyin

Beraber yenmesi uygun görülen birkaç yiyeceğin aslında peşpeşe tüketilmesi sindirim sistemini fazlasıyla yoruyor. Diyetisyen Betül Serttaş konu ile ilgili önemli bilgiler verdi.

İşte birlikte tüketmemeniz gereken gıdalardan bazıları:

Yoğurtla Birlikte Tüketilmemesi Gereken Besinler

Bilindiği gibi balık yoğurtla veya ayranla tüketildiğinde sindirim problemleri yaşatabilir. Bir diğer taraftan yoğurtla asidik içeriğe sahip hiçbir gıdanın (örneğin; sirke, koruk) tüketilmemesi gerekiyor. Ayrıca turp ve terenin de yoğurtla tüketilmemesi önerilir.

Süt ile Beraber Tüketilmemesi Gereken Gıdalar

Süt, kendisi gibi protein grubundan başka besinlerle birlikte tüketilmemesi gerekir. Örneğin; tavuk,balık, peynir, yumurta ve yoğurt süt ile birlikte tüketildiğinde alınan fazla protein vücutta toksik etki 

yaratabilir. 

Kırmızı Etle Tüketilmemesi Gereken Yiyecekler

Et yemeklerini de tüketirken yanında yediklerinize dikkat etmeniz gerekir. Tuzlanmış etlerin sarımsak ve sirke ile tüketilmesi uygun değildir. Baş eti, keşkek gibi etli yemekler tüketildiği gün meyve olarak nar ve üzüm tercih edilmemelidir.

Soğanla Tüketilmemesi Gereken Besinler

Doğal bir antibiyotik olduğu düşünülen soğan, neredeyse bütün yemeklerle tüketilir. Ancak sarımsak ve soğanın birlikte yenmesi uygun olmadığı için sarımsak içeren gıdaların yanında kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor.

Pirinçle Tüketilmemesi Gereken Besinler

Pirinç pilavı, pirinç içli biber dolması gibi pirinç içerikli yiyeceklerin yanında sirke ve sirke içeren yiyecekler (örneğin; turşu, sirkeli salata gibi) tüketilmemelidir.

Meyvelerle Tüketilmemesi Gereken Gıdalar

Meyveleri şekerli gıdalarla birlikte tüketmekten kaçınmalısınız. Örneğin; karpuz, kavun ile beraber bal, reçel, şerbet tüketmek vücudunuzun şeker dengesi için çok sakıncalıdır. Bunun yanı sıra balığın yanında incir, ayva ve kavun tüketmek kulunç, bahak ve baras gibi ciddi hastalıklara neden olabilir. Ayrıca erik, şeftali, kayısı ve nar meyvelerinin de beraber tüketilmemesi gerekiyor.

Anahtar Kelimeler:
BesinBeslenme
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