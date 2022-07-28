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Bu feryadı duyun | Doktorlardan Erdoğan’a mektup

Sağlık sistemi sorunlarını duyurmak isteyen Aile Hekimleri feryat ediyor. Yoksulluk hatta açlık sınırında olduklarını belirten Aile Hekimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazarak sorunlarını ilettiler.

28 Temmuz 2022 Perşembe 08:53
Bu feryadı duyun | Doktorlardan Erdoğan’a mektup

SESLERİNİ DUYURMAYA ÇALIŞIYORLAR

Bir süredir ülkemizde doktorlar sağlık sistemindeki sorunları yetkililere duyurmak için iş bırakma eylemleri ve diğer protestolar yapıyorlar. Ancak Sağlık Bakanlığı’nda kapı duvar…

Cumhuriyet’ten Cem Yıldırım’ın haberine göre Aile hekimleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir mektup göndererek yaşadıkları sorunları ve öncelikli taleplerini iletti.

Mektupta şu ifadeler yer aldı: “84 milyon vatandaş ile direk temas eden 55 bin aile hekimliği çalışanı olarak, Sağlık Bakanlığı tarafından sorunlarımıza yönelik bir çözüm anlayışı göremedik. Aile sağlığı merkezi kiralarını ödeyemez, temel masraflarını bile karşılayamaz hale geldik. Aile Hekimleri yoksulluk, hatta açlık sınırındadır.

Ülkemizde koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik hiçbir faydası olmayan ve hekimlerin sözleşmelerinin feshini de kolaylaştıran, aile hekimleri kadar, motivasyon kaybı nedeniyle 84 milyon vatandaşı da olumsuz etkileyen sözleşme ve ödeme yönetmeliği için düzenleme yapılmamıştır. Özellikle pandemi döneminde yoğun bakımlar hariç sağlık hizmetinin devamını sağlayan aile sağlığı merkezleri, kiralarını ödeyemez, temel masrafları karşılayamaz hale gelmiştir.

Aile Hekimleri yoksulluk hatta açlık sınırının altında hakediş almaktadır. Önerilerimiz dikkate alınmadığı için son bir yılda, 10 gün iş bırakma, 3 büyük miting ve sayısız basın açıklaması yaptık, haklarımız için mücadele ettik. Birçok aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı asli kadrolarından ayrılarak norm kadrolarına geçmeye başlamış, ASM kirasını ödeyemediği için sağlık merkezini kapatma arifesine gelmiştir. Buradaki yanlış yönetim, 84 milyon vatandaşın moralini ve sağlık durumunu etkilemektedir.”

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Son Güncelleme: 28.07.2022 09:02
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Aile HekimleriCumhurbaşkanına MektupDoktorlar
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