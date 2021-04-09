Burun estetiği ameliyatları hakkında bilinmesi gerekenler

Burun estetiği yani Rinoplasti olarak adlandırılan uygulamalar, hem estetik beklentilerle hem de sağlık açısından önemli bir gereklilik olabilir. Burun bölgesinde ki bozukluğun ameliyat sayesinde ortadan kaldırılması sonucunda kişi hem daha sağlıklı bir şekilde nefes alıp verebilir hem de istediği görünümdeki buruna sahip olabilir.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Zafer Gezginadam Burun ameliyatları hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

Ameliyatlar İçin En Uygun Dönem Yaz Mevsimi

Çalışan insanların yaz döneminde iş yoğunluğunun azalması, izin dönemlerinin 3 aylık yaz dönemine gelmesi, okulların tatil olması acil olmayan planlanmış ameliyatlar açısından yazı uygun hale getirmektedir. Bu tarz ameliyatlar yaz mevsiminde de koronovirüs açısından tedbirleri almış sağlık kuruluşlarında güvenle yapılabilmektedir.

Burun Ameliyatı Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli

Geniz eti ve bademcik ameliyatlarından sonra hastalarımıza dondurma, soğuk su, ayran tüketmelerini öneriyoruz. Yazın soğuk yiyecek ve içecekleri güvenle tüketmek mümkün. Bu tarz operasyonlar çoğunlukla okul çağı çocuklarda yapıldığından okulların tatil olduğu yaz mevsimine yapılması okuldan geri kalmayı önleyecektir.

KBB Ameliyatlarının Yaz Mevsiminde Yapılması Uygun mu?

Burun ameliyatları da yazın güvenle yapılabilmektedir. Yazın yapılan operasyonlar sonrası burun kanaması riski artmaz. Ameliyat sonrası buz tedavisi verildiğinden kışın da yazın da şişlik ve morluklar kontrol altına alabilmektedir. Burun operasyonları sonrası şişelenmiş deniz suyu burun içi nemlendirme için kullanılmaktadır. Operasyon sonrası yüzde şişliklere ve burun içi kuruluğa iyi gelmektedir.

Estetik burun operasyonlarından sonra bir süre güneş gözlüğü takılmaması, bunun yerine şapka takılması ve yüksek faktörlü güneş kremi kullanılması önerilir. Yoğun geçen ve zor kış dönemindense, sakin ve durağan yaz günlerinde sosyal hayatta, işten ve okuldan geri kalmadan yazın da operasyonlar güvenle yapılabilmektedir.