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Burun kanaması çocuklarda daha hassas bir konuya dönüşüyor!

Söz konusu çocukları olduğunda çok daha dikkatli ve özverili olan ebeveynler, bir anda ortaya çıkan burun kanamaları karşısında endişe ve stres yaşayabilirler.

01 Ekim 2021 Cuma 12:59
Burun kanaması çocuklarda daha hassas bir konuya dönüşüyor!

Burun kanaması çocuklarda daha hassas bir konuya dönüşüyor!

Özellikle de  herhangi bir hastalıktan farklı olarak yaşanan kanamalar, ailelerin paniğe kapılmasına yol açar. Burun kanamasının çocuklarda sıklıkla gözlemlenen bir durum olduğunu ifade eden Avrasya Hastanesi’nden Kulak Burun Boğaz hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Koray Cengiz, konuyla ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor.

Çocuklarda burun kanaması neden olur?

Ön burun kanamaları burun boşluğunun hemen girişinde, orta hatta kılcal damarlar mukoza örtüsünün içinde özel bir bölgede toplanırlar. Çocuklarda en sık görülen burun kanamaları bu bölgeye ait olanlardır. Çoğu kanama, buradaki kılcal bir damarın çatlaması nedeniyle tek taraflı olur. Kanama genel olarak kısa süreli olmakla birlikte az kanamalardır. Olası burun kanamalarının nedenleri aşağıdaki gibidir;

Buruna alınan darbe
Burun kırıkları
Yüz ve kafatası kırıkları
Burun karıştırma
Üst solunum yolu enfeksiyonları
İlk yardımı hafife almayın!

Burun kanamalarında ilk yapılması gereken sakin olmaktır. Endişeli ve kaygılı bir şekilde davranmak asıl yapmanız gerekenleri unutturabilir. Burun kanaması anında yapılacakları şöyle sıralamak mümkün;

  • Baş hafif öne eğik ve iki parmakla iki burun kanadı bastırılır.
  • Üç-dört dakika sonra burun lavaboda soğuk su kullanılarak hafif sümkürmeyle temizlenir. 
  • Burun içinde oluşan pıhtılar çıkartılır.
  • Tekrar buruna baskı uygulayarak tutulur ve kanama devam ediyorsa doktora başvurulur.
  • Burun kanamasını hafife almayın, hastalık habercisi olabilir!

Hafif burun kanamaları dışında çocuklarda arka burun kanadında meydana gelen ciddi kanamalarda meydana gelir. Dolayısıyla yaşanan her kanamanın basit olduğu kanaatine varılmamalıdır. Bazıları kontrol edilmesi zor ve ciddi kanamalar olabilirler. Kafa travmaları ile yüz yaralanmaları dışında aslında sıklıkla orta ve ileri yaştakilerde, tansiyon sorunları olanlarda görülebilir.

Çocuklarda ise kanama, pıhtılaşma sorunları nedeniyle meydana gelebilir. Burnumuzun içinde arka üst bölgelerden kaynaklandıkları için burun ön tarafına uygulanan parmak basısı burada kanamayı durdurmaz. Ağız ve boğaza doğru kanama devam eder. Bu bölgenin kanamaları mutlaka bir Kulak Burun Boğaz uzmanının müdahalesini gerektirir.

Tedavisi mümkün mü?

Tedavi edilmesi gereken burun kanamalarında en sık tercih edilen yöntem burun damarlarının yakılmasıdır. Bu yöntemde öncelikle parmakla burunda basınç oluşturularak, iki kanattan kanama kontrol edilir. Kılcal damar kanamalarında gümüş nitrat çubuğu ile burun damarlarını yakma yeterli olur. Bazen kanama kontrolü için burun içi tamponlar kullanılabilir. Bu tamponlar, artık can yakmayan ve aynı zamanda nefes alınabilen yumuşak süngerimsi yapıdadır.

Yakma olayı bir kaç dakikada biter. Tamponlar 2-3 gün, ileri ve ciddi durumlarda 7 güne kadar tutulabilirler. Bu vakalarda tedavi mutlaka antibiyotik ile desteklenmelidir. Hastaya sümkürmekten ve buruna basınç uygulamaktan kaçınması önerilir.

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Burun Kanaması
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