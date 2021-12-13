Burun Problemi Özgüveni Etkiliyor!

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Hayati Kale konu hakkında bilgiler verdi.

Tıpta rinoplasti olarak bilinen, halk arasında burun estetiği, burun kemeri düzeltme gibi isimlerle de anılan işlemde amaç burun yüz orantısını iyileştirerek daha güzel bir burunla daha iyi nefes almanızı sağlamaktır. Yüz güzelliğin ana belirtecidir. Burun ise yüzümüzün tam merkezinde yer alır. Bu nedenle görünümümüzü, güzelliğimizi doğrudan etkiler.

Burun estetiği ile:

*Yüze göre orantısız büyük burun

*Burun kemiğinde, burun deliklerinde genel olarak burunda eğrilik, orantısızlık

*Girintili ya da çıkıntılı burun görünümü

*Genişlemiş veya yumrulu, sarkık, kalkık burun ucu

*Büyük, geniş veya kalkık burun delikleri

Burun Estetiği İçin Uygun Musunuz?

*Çoğu burun küçük estetik dokunuşlarla mükemmel bir görünüme sahip olabilir.

*Burnunuzun kısa, uzun, geniş, dar, çok keskin ya da çarpık, eğri, yamuk ya da kemerli olduğunu düşünüyorsanız,

*Burnunuzda dış görünümünüzü etkileyen doğumsal kusur veya deforme varsa,

*Burnunuzun şeklinin değişmesine neden olan bir kaza geçirdiyseniz,

*İnsanlarla iletişim kurarken burnunuza odaklandıklarını düşünüyorsanız,

*İletişim sırasında dış görünümünüzle ilişkili özgüven problemi yaşıyorsanız,

*Burun tıkanıklıkları, nefes alma ve horlama sorunlarınız varsa burun ameliyatı ve estetiği için uygun bir aday olabilirsiniz.

Kliniğimize başvurduğunuzda uzmanımız ilk olarak ne tür değişiklikler yapılabileceğini belirlemek için burnunuzun içindeki ve dışındaki cilde yakından bakarak fiziksel muayene yapacaktır. Sizin beklenti ve taleplerinizi anlayarak, fiziksel muayene ve laboratuvar testleri ile neler yapılabileceği konusunda bir yol haritası belirleyecektir.

Ardından tıbbi geçmişinizi inceleyecek ve size kullandığınız ilaçları, varsa diğer rahatsızlıklarınızı soracaktır. Muayene sırasında cerrahınız aynı zamanda herhangi bir ek ameliyatın yapılıp yapılmayacağını da değerlendirecektir. Örneğin bazı kişiler için rinoplasti ile aynı zamanda çene büyütme ameliyatı da yapılabilir.

Kısaca eğer sağlıklı bir bireyseniz, burnunuzdan kaynaklanan estetik kaygılarınız ya da nefes problemleriniz varsa burun estetiği için uygun bir aday olduğunuzu söyleyebiliriz.

Burun estetiği ameliyatı sonrası

Cerrahi sonrası aynı gün hasta taburcu edilir. Ağrı kesici ile ameliyat sonrası oluşabilecek ağrılar tolere edilmeye çalışılır. Burunda koruyucu stentler birkaç gün burnunuzun tıkalı olmasına neden olacaktır. İki üç gün dinlendikten sonra, yavaşça normal rutininize dönebilirsiniz. İşe başlamak için bir hafta ile on gün arasında bir zaman gerekir. Evden çalışıyorsanız iki veya üç gün sonra işe dönebilirsiniz.

Burun estetiğinizden bir hafta sonra stent ve atelin çıkarılacağı için hekiminize başvurmanız gereklidir. Yüzünüzde biraz şişlik olmasına rağmen bu erken aşamada bile yeni burun şeklinizi görebilirsiniz. İşlemden yaklaşık iki hafta sonra morlukların çoğu iyileşir ve şişlik iner. İlk ay tehlikeli olabilecek egzersizlerden, futbol gibi düşüp yaralanabileceğiniz ya da yorgunluğa neden olabilecek diğer fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir. Yine bu süre içerisinde gözlük takılmamalıdır. Genellikle şişliğin % 60'ı altı haftada, %90'i altı ayda, geri kalanı ise bir yıl içinde kaybolmaktadır. Nadiren kalın derili hastalarımızda şişliğin %90'ı bir yıl içinde inmesine rağmen tamamen kaybolması 1.5 -2 yılı bulabilmektedir.