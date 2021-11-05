Burundan nefes alıp vermek ömrü uzatıyor

Çoğu kez farkında olmadan yaptığımız, kısıtlandığında büyük sıkıntı yaşadığımız nefes alıp vermek yaşamın vazgeçilmez bir unsurudur. Doğum anından ölene kadar yaklaşık yarım milyon kez gerçekleştirmemize rağmen doğru nefes almayı hala bilmiyoruz. Liv Hospital Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Timur Akçam doğru nefes almanın sağlığa faydalarını anlattı.

Sağlıklı bir yaşam için burundan nefes alın

Burun ve sinüslerde damarların genişlemesini sağlayan nitrik oksit (NO) oluşur ve bu, burun solunumu esnasında hava akımı ile alt hava yollarına ilerler. Akciğere ulaştıktan sonra kan akımı ile damarların fonksiyonlarının düzenlenmesini sağlar. Kalp sağlığına ve cinsel sağlığa yardımcı olur. Kan damarlarını genişletip kan basıncını azaltarak kalp krizine karşı koruyucu rol oynar. Hava yolundaki hastalık yapıcı organizmaların tahrip edilmesine yardımcı olur. Alınan oksijenin dokulara ulaşımını ve geçişini kolaylaştırarak solunumun daha etkili olmasını sağlar.

Burunun virüs ve bakterilere karşı sağlamış olduğu savunma mekanizmaları devre dışı kaldığı için solunum yolu enfeksiyonları daha sık görülür. Ağızdan nefes almak horlama ve tıkayıcı uyku apnesi yatkınlığını belirgin ölçüde arttırır. Ağız solunumu, ağız içinde yaşayan bakterilerde değişiklikler oluşturarak ağız kokusuna yol açabilir. Ağız solunumu dil, dişler ve dişetlerini kurutur. Bunun sonucu ağız içindeki asit düzeyi diş çürüklerine ve diş eti hastalıklarına yol açar. Ağız solunumu, özellikle uykuda, dehidratasyona sebep olarak ağız kuruluğu ve boğaz ağrısı ile uyanmaya yol açar. Dikkat eksikliği ve hiperakitivite bozukluğunun ağız solunumu ile arttığı gösterilmiştir. Ağız solunumu yapan çocuklarda anormal yüz gelişimi ve yapısal diş bozuklukları gelişme riski daha fazladır.

Neden ağız solunumuna ihtiyaç duyarız?

Bir veya iki burun deliğinde hava akımında azalma ile karakterize tüm burun tıkanıklığı sebepleri ağız solunumuna yol açar. Burun orta duvarında yer alan kıkırdak ve kemiğin eğrilikleri (septum deviasyonu), burun destek yapılarının zayıflığı, burun etlerinin büyüklüğü gibi yapısal bozukluklar, alerji, enfeksiyon gibi burun içini örten örtünün hastalıkları, burun içinde kitle oluşturan hastalıklar burun tıkanıklığı oluşturarak ağız solunumuna sebep olabilir. Özellikle çocuklarda geniz eti önemli bir ağız solunumu sebebidir.

Burun tıkanıklığından kurtulmak mümkün

Burun tıkanıklığına yol açan yapısal hastalıklar çeşitli ameliyatlar ile basitçe tedavi edilebilirken, burun içini örten örtünün hastalıkları genellikle ilaç tedavileri gerektirir. Burun tıkanıklığının tedavisi genellikle solunumun da ağız yolundan buruna dönmesini sağlar.