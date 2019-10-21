Buz Lazer Epilasyon ile Sivas’ta İstenmeyen Tüylere Çözüm

İstenmeyen tüyler dediğimizde aklımıza gelen ilk şey epilasyon yöntemleridir. Çünkü hangisi olursa olsun bir epilasyon yöntemi tercih ederek vücutta bulunan tüyleri ortadan kaldırmak isteriz. Yöntemlere baktığımızda eski yıllarda ağda, jilet ile epilasyon varken sonrasında tüy dökücü kremler ve elektrikli makine ile epilasyon yapılmaya başlandı. Zaman ilerledikçe teknoloji hızla hayatı kolaylaştırdı ve birçok yönteme zemin hazırladı! İşte bu sırada karşımıza lazer teknolojisi çıktı! Lazer ile geçici yöntemler geride kaldı ve kalıcı epilasyon hayatımıza girdi! Lazer epilasyon kılların bir daha çıkmaması üzerine tasarlanmış bir teknolojidir.

Lazer teknolojisi ile istenmeyen tüylerde ortadan kalkarken, kendi içinde gelişim göstermeye devam etmiş lazer yöntemi de talebe göre yeniden tasarlandı ve Buz Lazer olarak yerini almıştır. Buz Lazer istenmeyen tüyleri kalıcı olarak yok eden, acı ve ağrı hissettirmeyen konforlu bir epilasyon yöntemidir.

Tüm Türkiye’de yaygın olarak kullanılmaya başlayan Buz Lazer epilasyon teknolojisinin devrim niteliğinde son adıdır. Bu anlamda lazer epilasyon Sivas da da hizmete başlamış hem erkek hem de kadınlara kalıcı epilasyon sağlamaktadır.





Buz Lazer Nedir?

810 nm dalga boyuna sahip diode lazer teknolojisinin adı Buz Lazer’dir. Teknik özelliklerinin yanı sıra Buz Lazer’i diğer lazer teknolojilerinden ayıran en önemli özelliği buz başlığı sayesinde acı ve ağrı hissini ortadan kaldırmasıdır. Evet epilasyon dediğimizde kökten temizlik sağlayan epilasyon dediğimizde acısız bir yöntem düşünemiyorduk. Çünkü kılların kökünden alınması acı ve ağrı hissine sebep olmaktadır. Buz Lazer bu yapıyı değiştiren en ileri teknoloji epilasyondur. Konforlu, masaj niteliğinde bir yöntemdir. Bu yüzden Buz lazer nedir dediğimizde acısız epilasyon dememiz ne anlama geldiğini anlamak için en yeterli tanımdır.

Nasıl Uygulanmaktadır?

Lazer mantığıyla aynı çalışan Buz lazer, kıl köklerini hedef alarak tahrip olmasını sağlamaktadır. Tahrip olan kıl kökleri belirli seans sonrasında tekrar kıl çıkmasını engellemektedir. Böylelikle kalıcı epilasyon sağlanmaktadır. Genellikle kılların %80-90’ını tamamen yok etmektedir. Lazer epilasyon Sivas Buz Lazer için kullanılmaya başladığı ilk günden beri yoğun görmüştür. Çünkü acı ve ağrısız tek epilasyon teknolojisidir.







Buz Lazer Kimlere Uygulanabilir ve Yan Etkileri Var Mıdır?

Buz Lazer hem erkek hem de kadınlara kolaylıkla uygulanabilen bir epilasyon yöntemidir. 18 yaşını doldurmuş, lazer epilasyon yaptırmaya engel sağlık sorunu olmayan herkes Buz Lazer ile istenmeyen tüylerinden kurtulabilir. Buz lazer’in hamile ve emziren kadınlarda uygulanmaması gerekir. Emzirme sonrasında uygulanması tavsiye edilmektedir.

Hamile iken lazer epilasyon yapılıyorsa, epilasyon uygulaması derhal sonlandırılmalıdır. Bunun dışında özel bir durum yoktur, dileyen herkes lazer epilasyon Sivas da Buz Lazer epilasyon yaptırabilir.

Lazer epilasyon yöntemlerinin genelinde ciltte kızarıklık, yanma ve leke yan etkileri bulunmaktadır. Ancak Buz lazer bu yan etkileri ortadan kaldırarak yan etkisiz ve acısız bir epilasyon olarak yerini almaktadır.

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