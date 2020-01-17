Canınız çekiyorsa bir nedeni vardır

Hepimiz canı bazen çikolatayı, bazen kahveyi, bazen tuzlu besinleri daha çok ister.

Bazı dönemler bazı besinleri nedensiz yere daha fazla tüketiriz.

Herhangi bir besini normalden fazla tüketiyor olmak aslında vücudumuzda bazı vitamin ve minerallerin eksikliğine işaret ediyor olabilir.

Liv Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Ömür Karamahmut anlattı.