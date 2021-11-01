Cildinizi Kışa Hazırlamak için 5 Öneri
Sert ve rüzgârlı hava cildin yıpranmasına ve erken yaşlılık belirtilerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Özellikle yaz mevsiminden geçiş yaparken cildimizi, ciltte meydana gelen kurulukları ve lekeleri sağlıklı bir görünüme ulaştırmak için doğru adımları uygulamak önem taşıyor. Bu kapsamda soğuyan havalarla birlikte cildin kaybettiği nem oranını geri kazandırmak ve kışın oluşabilecek cilt problemlerinin önüne geçmek için Medikal Estetik Hekimi Dr. Ayşegül Girgin 5 adımda cildinizi kışa hazırlayacak ipuçlarını adım adım sıraladı.
Medikal Estetik Hekimi Dr. Ayşegül Girgin, 5 adımda cildinizi kışa hazırlayacak reçeteyi şöyle sıralıyor:
1. Ciltte oluşan lekelerle savaşmak için bu ürünleri kullanın
Güneş ışınlarının etkisiyle kuruyan, yıpranan ve lekelenen cildi toparlamak için kış aylarına özel bir bakım ile girmek gerekiyor. Soğuk hava koşullarına karşı cildi yenilemek için ilk adım peeling işlemlerinden geçiyor. Medikal Estetik Hekimi Dr. Ayşegül Girgin, kış mevsimine giriş yaparken ciltteki renk ve doku düzensizliklerinin giderilmesi ve yenilenmesi için peeling tedavilerinin uygulanması gerektiğini belirtiyor. Sağlıklı bir görünüme sahip olmak için cildin ölü hücrelerden temizlenmesi gerekiyor. Ciltte oluşan lekelerle savaşmak için glikolik asit, c vitamini, hidrokinon, retinoik asit içeren ürünlerin doktor kontrolü eşliğinde kullanılması gerekiyor. Peelingler cildi temizleyip ölü ciltten arındırmakla kalmayıp aynı zamanda cildinizin kendisini yenilemesini tetiklerken, kan akışının hızlandırarak cilt bariyerinin kuvvetlenmesi için destek oluyor. Ancak peeling sonrası güneş koruyucu kremler uygulanması gerekiyor.
2. Köpük formunda hafif yapılı cilt temizleyicilerini tercih edin
3. Yıpranan saçları saç mezoterapisi ile onarın
Yaz boyunca güneş, tuzlu su ve klorun etkisi saçı yıpratır ve parlaklığını yitirmesine sebep olur. Ayrıca kışın artan çevre kirliliği de saçlarımız üstünde olumsuz etkilere neden olur. Yıpranan ve canlılığını yitiren saçlar için kışa girerken kök hücresi tedavisi, saç mezoterapisi ve PRP desteği tercih ediliyor. Kök hücre tedavisi sağlıklı ve güçlü saç köklerinden özel bir hücre süspansiyonu hazırlayarak problemli saçlı deri bölgelerinin yenilenmesi ve daha sağlıklı olması için uygulanıyor. Tedavinin etkisi 1. ayda başlıyor ve 3 – 6 ay arasında gözle görülür sonuçlar alınıyor. Cilt gençleştirmenin yanı sıra saç dökülmesi tedavisinde de uygulanan PRP, yıpranan ve dökülen saçlarda dökülmenin durması, saç tellerinin kalınlaşması, kalitesinin artması ve uzamasın da hızlı bir artış görülmesiyle etkisini gösteriyor.
4. Gençleşirken bağışıklık sisteminizi güçlendirin
Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte sağlıklı kalmak için vücudumuzu çeşitli hastalıklardan korumamız gerekiyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan glutatyon en etkili antioksidanlar arasında yer alıyor. C vitamini ile birlikte kullan glutatyon tedavisi, vücudu birçok hastalığa karşı korurken, vücudumuzu sert kış şartlarına hazırlıyor. Damar yolu ile uygulanan glutatyon, birçok hastalığa iyi gelmekle beraber cilt kalitesinin arttırılması, leke ve akne tedavisinde de uygulanıyor.
5. Lazer tedavisini kış mevsiminde uygulayın
Yazın güneş ışınlarının etkisi cildi yıpratıyor, leke ve kırışıklık oluşumunu da hızlandırıyor. Bu sebeple cilde uygulanacak lazer tedavileri için kış mevsimini beklemeniz şart. Yaz mevsiminin etkilerini soğuyan hava ile birlikte kontrol altına almak birçok lazer tedavisi ile mümkün hale geliyor. Cilt gençleştirmede uygulanan lazerle cilt yenileme tedavileri sarkmaların ve kırışıklıkların giderilmesine imkân sağlıyor. Yoğunlaştırılmış ışık dalgalarının ve radyo frekans dalgalarının (CCL) kombine olarak uygulanması, ciltte yeni genç kolajen üretilmesini de sağlıyor. Ağrısız olarak uygulanan bu yöntem, anestezi gerektirmeden ciltte canlanma yenilenme ince çizgilerde azalma ve sıkılaşma sağlar.