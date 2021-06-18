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Çileğin bilinmeyen 5 faydası

Meyveler ve sebzeler, yağ dokusu büyümesini baskılama kapasiteleri nedeniyle yağlanmaya karşı koruyucudurlar. Aynı zamanda vücut ağırlığı yönetimi ve formun korunması için de faydalı bir araç olarak kabul edilirler.

18 Haziran 2021 Cuma 07:30
Çileğin bilinmeyen 5 faydası

Çileğin bilinmeyen 5 faydası

İnsan sağlığı üzerindeki etkileri pek çok çalışma ile kanıtlanmış olan çilek, C vitamini başta olmak üzere birçok vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin bir meyveAkdeniz diyetinde de önerilen çileğin özellikle mevsiminde tüketilmesi gerekiyor. Liv Hospital Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Semih Üresin çileğin bilinmeyen 5 mucizesini paylaştı. 

1 - Enfeksiyonlara Karşı Korur

Çilek, Covid-19 ile mücadelemizin de sürdüğü bu dönemde içeriğindeki polifenoller ile virüsleri baskılayıcı etki yaparak birçok enfeksiyonel hastalıktan korunmamıza yardımcı oluyor. Sadece virüs değil; bakteriler, maya ve mantarlar üzerinde de etki gösteriyor. Ayrıca antioksidan etkisi bulunan çilek, bağışıklığımızın güçlenmesi için de etkili bir besindir.

2 - Zayıflamaya Yardımcı Olur

Meyveler ve sebzeler, yağ dokusu büyümesini baskılama kapasiteleri nedeniyle yağlanmaya karşı koruyucudurlar. Aynı zamanda vücut ağırlığı yönetimi ve formun korunması için de faydalı bir araç olarak kabul edilirler. Porsiyon kontrolüne dikkat ederek tüketimi sağlandığında kilo kontrolünde önemli rol oynayan çileğin bir porsiyonunda ise orta boy 12 çilek olması yeterli oluyor. 

3 - Diyabet Gelişimini Önler

Çilek, karbonhidrat içeren bir öğünün ardından şekerin sindirimini yavaşlatıyor. Buna ek olarak şeker ve insülin artışlarını da azaltıyor. Bu da kan şekerinin daha dengeli olmasını sağlıyor ve tip 2 diyabetin önlenmesinde yardımcı oluyor. 

4 - Kansere Karşı Korur

Yapılan çalışmalar çilek tüketiminin antioksidan etkisi gösterdiğini ve kansere karşı koruma sağladığını gösterdi. Çilek, hücrelere zarar veren serbest radikallerin temizlenmesi, DNA hasarının önlenmesi, kanser hücrelerinin büyümesinin ve çoğalmasının engellenmesi gibi birçok faktörde etkili rol oynuyor. 

5 - Kalp Damar Hastalıklarını Önler

Kalp damar hastalıklarına bağlı ölümler dünya çapında en sık görülen ölüm nedenidir. Tip 2 diyabet, yüksek kan basıncı, bozulmuş kan yağları profili gibi pek çok risk faktörü bulunuyor. Yapılan çalışmalar, çilekte bulunan fenolik bileşikler, antioksidanlar ve besin öğeleri ile bu risklerin azaldığını gösterdi. 

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