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Cilt Lekelerinizden Korkmayın! Çaresi Var!

Cilt lekeleri, cilt yüzeyinde çeşitli faktörler sonucu oluşan ciltten daha koyu küçük ya da daha büyük alanları tutabilen renk koyulaşmalarıdır.

04 Ocak 2024 Perşembe 09:28
Cilt Lekelerinizden Korkmayın! Çaresi Var!






Cilt Lekelerinizden Korkmayın! Çaresi Var!

Cilt lekeleri, birçok insanda maalesef özgüven kaybına veya kendini kötü hissetmeye yol açabiliyor. Peki, cilt lekelerimiz varsa ne yapmalıyız? İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi, Dermatoloji Bölümünden Uzm. Dr. Serpil Uysal sizler için anlattı.

Cilt lekesi neden olur? Çeşitleri nelerdir?

En sık leke problemi olan çil genetik bir problemdir. Kışın kaybolacak kadar azalırken, yazın güneş temasıyla birlikte yüz bölgesinde, burun üstü ve yanaklarda nokta nokta 1-3 mm arası lekelenmeler olur. Daha çok genetik faktörlerle ortaya çıkar. Özellikle kızıl tenlilerde cilt lekelenmeleri çok görülmektedir. Melasma denilen gebelik lekeleri daha çok gebelik döneminde olan hormonal değişimle ortaya çıkabilen lekelenmelerdir. Hormonal bir değişim olması sebebiyle çıkışını azaltmak adına gebelik sürecinde dışarı çıkarken gebeliğe uygun güneş koruyucu kullanmak önlemede yardımcı olacaktır. 

Ayrıca tiroid hastalarında, böbrek üstü bezi hastalıklarında, polikistik over sendromu gibi durumlarda da sık görülebilmektedir. Doğum kontrol hapı kullanan bireylerde cilt lekeleri görülebilmektedir. Sadece hormonal sebepler değil yanlış kozmetik kullanımları leke oluşumuna yol açan diğer bir sebeptir. 

Cilt lekeleri nasıl teşhisinde; Wood Işığı Muayenesi

Cilt lekelerinde pigment lekesi mi yoksa başka bir durumdan kaynaklanan bir lekelenme mi bunu iyi ayırt etmek gerekir. Mor ışık denilen Wood ışığı muayenesi hem cilt açıklığı hem de koyuluklarında lekenin derinliğini ölçmede kullanılan bir yöntemdir. 

Cilt lekelerinde tedavinin temeli: Güneş Kremi 

Cilt lekesi tedavisi ne kadar erken başlanırsa o kadar etkili olacaktır. Var olan lekeler güneş ışığının etkisiyle daha kalıcı hale gelecektir. Leke tedavileri yaş gurubuna ve altta yatan nedenlere göre değişim göstermektedir. Tedavide temel olan yaz ve kış aylarında cilt tipine uygun bir güneş koruyucusu kullanılmasıdır. 

  • Güneş koruyucular güneşe çıkmadan 20 dk önce, 4 saatte bir yenileme şeklinde kullanımı uygun olacaktır.  
  • Lokal kullanılan kozmetik kremlerin içeriğinde kojik asit, arbutin, AHA ve BHA ‘lar, hidrokinonlar bulunmaktadır. 
  • Soyucu içerikli ürünler daha çok gece saatlerinde kullanılmalıdır. 
  • Özellikle monitör karşısında çalışanlar, florasan ışıklarına maruz kalan kişilerin ev içinde de güneş kremi kullanması tavsiye edilmektedir.  
  • Kremler dışında peeling, mezoterapi, PRP ve lazer tedavileri gibi yöntemler kullanılan diğer sistemlerdir.

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Cilt LekesiLeke Temizliği
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