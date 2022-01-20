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Çınlama depresyon sebebi 

Halk arasında çınlama olarak da bilinen tinnitus, çevreden gelen herhangi bir ses olmamasına rağmen kişinin kendisinin duyduğu seslere verilen genel bir tanımdır.

20 Ocak 2022 Perşembe 23:26
Çınlama depresyon sebebi 

Çınlama depresyon sebebi 

 

Tinnitus’un kendi başına bir hastalık olmadığını ancak bir hastalık belirtisi olabileceğini belirten Demant İşitme Sağlığı Grup Şirketleri Eğitim Müdürü, Odyolog Bahtiyar Çelikgün, “Çınlama, çoğunlukla sessiz ortamlarda, örneğin gece yatarken etkisini daha da artıran ve sürekli devam ederek kişinin yaşam kalitesini etkileyen bir durumdur. Özellikle depresyon, kaygı bozuklukları, stres gibi psikolojik sorunlara yol açabildiği gibi uyku ve dikkat sorunları gibi farklı noktalarda da günlük hayatı olumsuz etkileyebiliyor” dedi. 

Toplumun yüzde 10-15’inde çınlama şikâyeti görülüyor. Bu kesimin de yüzde 1’inde çınlamanın günlük hayat kalitelerini oldukça düşürdüğünü söyleyen Demant İşitme Sağlığı Grup Şirketleri Eğitim Müdürü, Odyolog Bahtiyar Çelikgün, “Çınlamanın nedeni ile ilgili pek çok teori olmasına rağmen, işitsel sinirlerde spontan aktivitenin normalden fazla olmasıdır. Fizyolojik sebebin yanı sıra çınlamanın altında, kişilerin çınlama sesine verdiği ’korku’ veya “endişe” gibi duygusal anlamlar da yer alıyor. Bu da çınlamanın kişiden kişiye değişen bir durum olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu. 

İşitme kaybı çınlamayı beraberinde getiriyor

Çınlama ile işitme kaybının ilişkisi uzun zamandır biliniyor. Araştırmalara göre de çınlama şikâyeti olan kişilerin çoğunda işitme kaybı saptanıyor. Çınlamadan rahatsız olan ortalama yüzde 20-30’luk kesimde işitme kaybının gözlemlendiğini belirten Odyolog Bahtiyar Çelikgün, “Çınlama şikâyeti olan bireylerin KBB muayenesi ve sonrasında tam odyolojik değerlendirmeden geçmesi oldukça önemli. Çınlama şikâyeti ile hekime başvuran hastaların genellikle doktorlardan ilk beklentisi, tıbbi bir tedavi ile çınlamanın ortadan kaldırılması oluyor. Ancak çınlamanın bazı sebepleri, hızlı bir şekilde çözülebilirken bazı sebepleri tam anlaşılamadığı için kişi tinnitus rehabilitasyonuna yönlendirilebiliyor. Aynı zaman, çınlama sorunları ile kliniğe başvuran kişilere yapılan anketler gösteriyor ki hastaların benzer şiddette çınlamaya sahip olmalarına rağmen birbirinden farklı şikayetler olabiliyor. Örneğin nispeten az çınlaması olan bir hasta, çınlamadan çok fazla şikâyet ederken, daha fazla çınlaması olan başka bir hasta çok daha az şikâyet edebiliyor. Bu nedenle çınlama şikâyeti olan bireylerin kişiye özel rehabilitasyonu önem kazanıyor. Burada diğer önemli nokta ise özellikle çınlama konusunda çalışan odyolog ve KBB hekimine ulaşarak işitme cihazı uygulamasını da bu alanda eğitim almış odyologlara yaptırmak” açıklamasında bulundu. 

 

Anahtar Kelimeler:
çınlama
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