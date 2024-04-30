Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

Op. Dr. Uzay Lebe, “Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CYBH), toplumumuzda halen tabu olarak görülen ve yeterince konuşulmayan sağlık sorunlarından biridir. Bu hastalıklar, her yıl milyonlarca insanı etkileyen ve tedavi edilmediğinde ciddi sağlık problemlerine yol açabilen durumlardır.” dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak Batıgöz Sağlık Grubu Balçova - İzmir şubesinde görev yapan Op. Dr. Uzay Lebe, cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkında bilgi verdi. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar arasında; klamidya, gonore, insan papillomavirüsü (HPV), herpes simplex virüsü (HSV), HIV/AIDS ve sifiliz gibi hastalıklar bulunduğunu aktaran Lebe, bu hastalıkların birçoğunun başlangıçta belirti göstermeyebileceğinden veya çok hafif belirtilerle seyredebileceğinden bahsetti. Bu durum, bireylerin hastalıktan haberdar olmamalarına ve tedavi arayışına geç başvurmalarına neden olabileceğini aktardı.

CYBH'ların yayılmasını önlemek için en etkili yöntemlerden biri, düzenli sağlık kontrolleri ve korunmalı cinsel ilişkidir. Kondom kullanımı, bu hastalıkların bulaşmasını büyük ölçüde azaltabilir. Ancak unutulmamalıdır ki, kondomlar sadece temas edilen bölgelerde koruma sağlar ve tam bir koruma garantisi vermez. Bu nedenle, düzenli sağlık kontrolleri ve partnerlerle açık iletişim, CYBH'lerin önlenmesinde kritik öneme sahiptir.

CYBH'lerin çoğu, uygun antibiyotiklerle tedavi edilebilirken, viral enfeksiyonlar genellikle ömür boyu süren yönetim gerektirebilir. Örneğin, HIV için antiretroviral tedavi, virüsün vücuttaki etkisini azaltabilir ve hastaların normal ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlayabilir. Tek bir cinsel partnerle ilişki, CYBH riskini azaltır.

Toplum olarak CYBH'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bu konuda açık bir diyalog yürütmek, hastalıkların erken teşhis ve tedavisinde önemli bir adım olacaktır. Cinsel sağlık bizim genel sağlığımızın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu konuda bilinçli olmak her bireyin hakkıdır.

Sağlık profesyonelleri olarak bizler, hastalarımızı bu konuda bilgilendirmek ve gerekli tedavi yöntemlerini sunmak için buradayız. Eğer siz de cinsel sağlığınızla ilgili endişeleriniz varsa veya daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, lütfen bir sağlık kuruluşuna başvurun. Unutmayın, erken teşhis hayat kurtarır.