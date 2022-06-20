Cinsellik Aşka Eşit Değil!

İlişkide sevilmenin ya da değer görmenin cinsel olarak arzulanmanın bir göstergesi olamayacağının altını çizen DoktorTakvimi.com uzmanlarından Psk. Asya Doğan, “Aşkı cinsellikle eşit tutmayın” diyor.

Kadın ya da erkek, çoğu kişi ilişkide değer görmek veya sevilmek gibi durumların çoğunlukla fiziksel ve cinsel olarak arzulanmanın temeli ya da göstergesi olduğunu düşünür. Oysa cinsellik aşka her zaman eşit değildir ve bir kişinin sizinle sağlıklı bir ilişki içinde olmasının temel nedeni olmaz.Partneriniz tarafından cinsel baskı görmek özellikle psikolojik ve fiziksel açıdan ciddi bir problem olabilir.

Üstelik bu, ilişki için sağlıklı bir durum da değildir. Sağlıklı ilişkilerin karşılıklılık içinde ve güvenle kurulduğunun altını çizen DoktorTakvimi.com uzmanlarından Psk. Asya Doğan, “Bireyin istemediği özellikle cinsellik gibi bir davranışı yapmak zorundaymış gibi hissetmesi, bu eylemi gerçekleştirmek için üzerinde baskı oluşturulduğunu düşünmesi, ilişki ve partneriyle ilgili his ve düşünceler için oldukça zarar verici ve yıpratıcı olabilir. Cinsel baskıya boyun eğmek kişinin hem kendi benliğinde hem de ilişki içinde ciddi sorunlara yol açabilir” diyor.

Cinsellik ne zaman baskı haline gelir?

İlişkilerde cinsel istek her zaman her iki partnerde aynı düzeyde olmayabilir. Biri diğerine göre daha yüksek veya az cinsel dürtüye sahip olabilir. Bu gibi durumlarda partnerlerin empatik bir iletişim kurması gerektiğini belirten Psk. Doğan, önerilerini şöyle sürdürüyor: “Öncelikle, ilişki içerisinde ister fiziksel ister psikolojik olsun, cinsel baskı ile mücadele etmek zorunda kalıyorsanız, bu durumu farkına varın ve ilk olarak bunu partnerinizle konuşun. Kim olduğunuzu ve kendi sınırlarını bilin ve bunu karşı tarafa yansıtın.

Kendinize cinselliğe hazır olup olmadığınızı ve isteyip istemediğinizi sorun. Sizi ilişki içerisinde belirlediğiniz sınırların dışına iten ve kendinizi rahatsız hissetmenize sebep olabilecek şeylere, hayır demeyi öğrenin. İlişkilerde zaman zaman cinsel sorunların oluşması, gerçek olan duygularda ve karşılıklılık içeren ilişkilerde, baskı nedeni değildir. Aksine, çözüm aranması gereken bir durum olarak karşılaşılır. Eğer ilişkide ciddi bir cinsel baskı görülüyorsa, bu ilişkinin gidişatını olumsuz etkileyerek, uzun vadede ilişkinin sonlanmasına neden olabileceğini unutmayın.”