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Çocuklarda ateşi düşürmenin 5 yolu

Ateş, genellikle virüs ya da bakterilerin sebep olduğu enfeksiyona karşı oluşan, vücudun bir savunma mekanizmasıdır.

16 Ocak 2023 Pazartesi 09:42
Çocuklarda ateşi düşürmenin 5 yolu

Çocuklarda ateşi düşürmenin 5 yolu

Vücutta meydana gelen bağışıklık sisteminin cevabı sonucu, vücut ısısının yükseldiğini, bunun da ateş olarak kendini gösterdiğini vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Eker Neftçi, “Ateş demek için vücut ısısının termometre ile koltuk altından 37,5 derece ve üstü, kulaktan ise 38 derece ve üstü ölçülmesi gerekir. Ateş her ne kadar enfeksiyonla savaşmak için gerekli ise de aynı zamanda beraberinde 5 yaş altı çocuklarda havale geçirme gibi durumlara yatkınlık yarattığı için düşürülmesi gerekir” dedi.  Dr. Yeşim Eker Neftçi, çocuklarda ateşi düşürmek için şu tavsiyelerde bulundu:

Öncelikle ortam ısısı düşürülmeli.

Bebeğin ve çocuğun üzerindeki giysiler sadece iç çamaşırı kalıncaya kadar çıkarılmalı. Bazı bebek ve çocuklarda çıplak kalmak huzursuzluk yaratabilir, ağlamaya ve de ateşi düşürmekte zorluğa sebep olabilir. Böyle durumlarda çocuğun üzerinde çok ince pamuklu kıyafetler kalabilir.

Parasetamol ya da ibuprofen tarzı ilaçlar, bu ilaçlara alerjisi olmayan çocuklarda, kilosuna uygun dozda verilebilir. Salisilatların çocuklarda kullanımı uygun değildir.

Ateş düşürücü ile 1 saat içinde ateşte herhangi bir düşme gözlenmediyse çocuğa ılık bir duş aldırılmalı.
Ateş düşürürken sıvı alımı çok önemli. Bu nedenle çocuğun yeterli miktarda su içtiğinden emin olunmalı.
      

Anahtar Kelimeler:
Ateş Düşürme
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