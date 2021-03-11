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Çocuklarda bir haftayı aşan iştahsızlığa dikkat

Dr. Ela Tahmaz Gündoğdu “Bebeklerde ve çocuklarda görülen iştahsızlık aileler için endişe edici bir durum. Bir haftadan uzun süren ve kilo kaybına sebep olan iştahsızlıkta mutlaka doktora başvurulmalı” açıklamasında bulundu.

11 Mart 2021 Perşembe 13:01
Çocuklarda bir haftayı aşan iştahsızlığa dikkat

Çocuklarda bir haftayı aşan iştahsızlığa dikkat edilmeli

Bebek ve çocuk bakımında ebeveynlerin en hassas olduğu nokta beslenme oluyor. Çocukların bazen iştahsız olabildiğini ve bunun bazen doğal bir durumken bazen de bir hastalığın belirtisi olabildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ela Tahmaz Gündoğdu “Bebeklerde ve çocuklarda görülen iştahsızlık aileler için endişe edici bir durum. Bir haftadan uzun süren ve kilo kaybına sebep olan iştahsızlıkta mutlaka doktora başvurulmalı” açıklamasında bulundu.

Bebeklerin tat duyusuna ulaştıktan sonra bazı gıdaları seçtiklerini ve yemek istemediklerini, bu durumda ailelerin de zorlayıcı olmamasını gerektiğini vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ela Tahmaz Gündoğdu, “Bazen anne ve babalar çocuklarının damak zevkini anlayana kadar bir süre geçer. Yeni bir gıdaya başlandığında çocuk bunu beğenmeyebilir, ağzından çıkararak reddedebilir. Bu gibi durumlar genellikle anne-babalar tarafından iştahsızlık olarak algılansa da eğer bebek normal kilosundaysa endişe etmeye gerek yoktur” dedi.

Çocukların diş çıkarma dönemlerinde kısa süreli iştahsızlıkların da olabileceğini hatırlatan Dr. Ela Tahmaz Gündoğdu, “Çocuk, hastalık sırasında üst solunum yolu enfeksiyonu ve nezle geçiriyorsa iştahsızlık ortaya çıkabilir ama bunlar en fazla bir hafta sürer ve normale döner. Bir haftadan uzun süren ve kilo kaybına sebep olan durumlarda mutlaka doktora başvurulmalı ve altta yatan bir hastalık yoksa bebeklere uygun propolis, C vitamini ve çinko içeren takviyeler verilebilir” önerisinde bulundu. 

İştahsızlık bir haftayı geçiyorsa dikkat edilmeli

Bir haftadan uzun süren ve kilo kaybına neden olan iştahsızlığın ciddi hastalıkların habercisi olabileceğini vurgulayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ela Tahmaz Gündoğdu, “İştahsızlığın tanısı için kan sayımı, idrar testi, kan, biyokimya, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri yaptırılmalı, kanda devit ve vitamin düzeylerine bakılmalıdır. Fizyolojik olan durumlar kendiliğinden düzelirken, eğer altta yatan bir sebebi varsa hastalığın tanı ve tedavisi gereklidir. Özellikle idrar yolu enfeksiyonu iştahsızlık ile başlayabilir, daha sonra ateş ile devam edebilir. Diğer büyüme gelişme sorunları, demir eksikliği anemisi, D vitamini veya diğer vitamin eksiklikleri, çölyak ve inflamatuvar bağırsak hastalıkları, kronik karaciğer ve böbrek hastalıkları da önce iştahsızlık sonra da büyümenin durması şeklinde başlayabilir” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Iştahsızlık
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