Çocukların tüketmesi gereken 10 besin

Çocuklar, sağlıklı beslenme alışkanlıkları sayesinde hayatlarının sonraki dönemlerinde ortaya çıkabilecek beslenme sorunlarını önleyebilir. Türkiye’nin mutfak yardımcı ürünleri alanında önde gelen markası Koroplast, ebeveynler için Diyetisyen Ferin Batman’dan “çocukların yemesi gereken 10 besin önerisini” yayınladı.

Çocukların sağlıklı büyümeleri ve gelişimleri için düzenli ve dengeli beslenmeleri gerekiyor. Çünkü sağlıklı beslenme çocuğun bedensel, sosyal, duygusal gelişimi ve davranışları üzerinde önemli rol oynuyor. Bu nedenle büyüme ve gelişimin hızlı olduğu, yaşam boyu sürebilecek beslenme alışkanlıklarının büyük ölçüde oluştuğu bir dönem olan okul çağında çocukların sağlıklı besinler ile beslenmesi büyük önem taşıyor. Çocuklar, kazandıkları sağlıklı beslenme alışkanlıkları sayesinde hayatlarının sonraki dönemlerinde ortaya çıkabilecek beslenme sorunlarını da önleyebilir.

Türkiye’nin mutfak yardımcı ürünleri denildiğinde akla ilk gelen lider markası Koroplast, diyetisyen Ferin Batman'dan, “çocukların yemesi gereken 10 besin önerisi”ni yayınladı. Ancak bu besin önerilerinin alerjisi olmayan çocuklara yönelik olduğunu da önemle belirtelim.

Yulaf Ezmesi: Harika bir kahvaltı seçeneği olup vitamin B, demir, çinko ve kalsiyum deposu. Karbonhidrat ve lif dolu eski tip yulaf ve çorbalar, hareketli çocuklar için hızlı enerji sağlar.

Yumurta: Yumurta protein kaynağıdır. Ayrıca vitamin B, vitamin E ve demir gibi besin ögeleri içerir. Sağlıklı bir diyet için çocukların da gereksinimleri kadar et, balık, yumurta, baklagiller, fındık gibi protein kaynaklarını almaları çok önemli. Ayrıca küçük çocuklara çiğ yumurta veya az pişmiş yumurta sarısı yedirmek de gerekir.

Fındık ve Ceviz: Çocukların hem yağa (trans yağ hariç) hem de proteine ihtiyaçları olduğundan, kabuklu yemişler çocuklar için faydalı besinlerdir.

Süt Ürünleri: Çocukların süt ürünleri tüketimini arttırıp menüsüne yoğurt da ilave edilmelidir.

Balık: Omega 3, içeriği ile çocukluk döneminden itibaren çocuğunuzu kronik hastalıklardan korur, beyin gelişimine katkı sağlar, yüksek protein içeriği ile büyümesini destekler.

Brokoli: Brokoli hem yetişkin hem çocuklar için en faydalı sebzelerden biri. Özellikle içerdiği kalsiyum, potasyum, beta-karoten, B vitamini ve diğer besin ögeleri ile gelişme çağındaki çocuklar için sıklıkla tüketilmesi gereken bir sebzedir.

C Vitamini Deposu Meyveler: Güçlü bir bağışıklık sistemi ve vücudu toksinlerden arındırmak için çocuklarınyüksek C vitamini ihtiyacı da karşılanmalıdır. Bunun için çocukların beslenmesinde tüm mevsimlerde 2 - 3 porsiyon meyveye yer verilmeli. Çocukların tatlı isteğini karşılamada da meyveli tatlılar, meyve ile hazırlanan dondurmalar, smoothie’lerden faydalanılabilir.

Rafine Edilmiş Tahıl Ürünleri: En iyi besin kepekli hububatlarda bulunur. Kahverengi pirinç ve kepekli buğday ekmeği lif, mineral ve vitamin bakımından beyaz türlerinden daha üstündür.

Protein: Gelişme çağındaki çocukların gelişimlerinin devam etmesi için proteine ihtiyaçları vardır. Baklagiller, fındık veya et, balık, tavuk ve hindi bu iyi seçimlerden bazıları olarak öne çıkıyor.

Koyu Yeşil Yapraklı Sebzeler: Sebze sevmeyen çocuklar için koyu yeşil yapraklı sebzeler ilave edilmiş çorbalar, smoothie, börek, omlet tercih edilebilir.