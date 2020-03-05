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Coronavirus’ün ilk belirtisi gözde olabilir

Anadolu Sağlık Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Burcu Usta Uslu, “Virüs göze damlacık yolu ile bulaşarak gözde konjonktivite (kırmızı göz hastalığı) sebep olabilir” dedi.

05 Mart 2020 Perşembe 14:29
Coronavirus’ün ilk belirtisi gözde olabilir

Coronavirus’ün ilk belirtisi gözde olabilir

Yeni Coronavirus (COVID19) sorununun giderek büyüdüğü son günlerde bu virüsün solunum sisteminin yanı sıra göz tutulumu yapabileceğini ve hatta ilk bulguların gözde olabileceği de unutulmamalı. Zira ilk şüpheli vakaları teşhis edip bildiren ve kendisi de enfekte olup hayatını kaybeden hekimin de göz doktoru olduğunu hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Burcu Usta Uslu, “Virüs göze damlacık yolu ile bulaşarak gözde konjonktivite (kırmızı göz hastalığı) sebep olabilir” dedi.

Diğer viral kırmızı göz hastalıklarında olduğu gibi yeni coronavirus belirtileri arasında da gözde kızarıklık, çapaklanma, sulanma gibi bulguların seyredebildiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Burcu Usta Uslu, “Bu şikayetler ile başvuran hastada ayırıcı tanıda akla coronavirusu getirmekte fayda var. Göz doktoruna konjonktivit ile başvuran hastada ateş, solunum yolu tutulumu bulguları varsa ve öksürük, solunum güçlüğü de eşlik ediyorsa Coronavirus akla getirilmeli” açıklamasında bulundu.

Tedavi multidisipliner olmalı

Özellikle riskli bölgelere seyahat öyküsü ve/veya bu bölgelerden gelen bireyler ile son 2-3 hafta içinde temas öyküsü olanlarda Covid 19’un mutlaka düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Burcu Usta Uslu, “Bu hastalara temas esnasında göz doktoru göz/burun/ağzını kapatacak şekilde giyinerek korunmalı. Diğer viral patojenlerden korunmada kullanılan alkol bazlı dezenfektanlar ile her hasta teması öncesi ve sonrasında alet /makinelerin silinmesi ve oda içi önlem alınması oldukça önemli. Her hasta ile temasta mutlaka el yıkanmalı” dedi.

Şüpheli ve olası vakaların mutlaka sistemik izlemeye alınması ve enfeksiyon hastalıkları uzmanları gözetiminde takip edilmesi gerektiğini hatırlatan Op. Dr. Burcu Usta Uslu, “Multidisipliner bir yaklaşım olmalı. Virüs tespiti pozitif olan vakalar izole edilip minimum 14 gün takip edilmeli” şeklinde konuştu.

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