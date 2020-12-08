Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

COVID-19 aşılarından korkmak yanlış

COVID-19 aşılarının bir kısmı ruhsatlanma aşamasına geldi ve Aralık veya Ocak ayı gibi dünyada kullanıma girecek.

08 Aralık 2020 Salı 09:46
COVID-19 aşılarından korkmak yanlış

COVID-19 aşılarından korkmak yanlış

Aşının koruyuculuk süresinin henüz bilinmediğini ve bunun zamanla görüleceğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Aşılanma toplumda belli bir oranda yapılırsa, salgının hızı azalır, daha az insan hasta olur. Toplumların aşılanması zaman alacak bir süreç, sabırlı olmalıyız. O zamana kadar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyum olmazsa olmaz. Aşı olmaktan çekinilmemeli. Ruhsat almış olan her aşı bilimsel olarak güvenlidir, gönül rahatlığıyla olunmalı” açıklamasında bulundu.

Şu anda henüz ruhsatlanmamış ancak Faz 3 çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu birkaç aşı olduğuna dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Biri Çin’in inaktif yani ölü virüs aşısı, diğeri Almanya’nın ve Amerika’nın m-RNA aşısı ve bir diğeri İngiltere’nin Adenovirüs vektörlü aşısı. Çin’de üretilen aşı, bilinen en eski yöntemle, yani ölü virüs kullanılarak yapılmış aşı, genel anlamda güvenilirlik sorunu yok ancak Faz 3 çalışmaları yayınlanmadığından henüz etkinliği konusunda bilgimiz yok. Almanya’da üretilen m-RNA aşısı, daha önce kanser aşılarında denenmiş bir yöntemle, yani haberci gene virüsün bir proteini yüklenerek vücuda veriliyor, vücut sanki virüsle karşılaşmış gibi bağışıklık hücresi üretiyor. Faz 3 çalışma sonuçlarında yüzde 95 oranında etkin bulundu, güvenilir olduğu, kolda ağrı ve hafif ateş dışında ciddi yan etkisi olmadığı görüldü. Aynı yöntemle Amerika’da da bir firma aşı üretti. İngiltere ve Çin’de de başka bir virüsün taşıyıcı olarak kullanıldığı Adenovirüs vektörlü aşılar üretildi. Bu aşıların da güvenilirlik sonuçları gayet iyi, ancak etkinlikleri diğer aşılara oranla biraz daha düşük bulundu” dedi.

Almanya, Amerika ve Çin’in aşılarında şu ana kadar bildirilmiş ciddi yan etkiler yok

Almanya ve Amerika’nın ürettiği aşıların etkinliklerinin yüzde 90’nın üzerinde bulunduğunu söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Almanya, Amerika ve Çin’in ölü virüs aşısının şu ana kadar bildirilmiş ciddi yan etkileri yok. İngiltere’nin aşısında bazı nörolojik yan etkilere 2 hastada rastlandı ancak bunların aşı ile ilişkili olmadığı söylendi. Bunun dışında kolda ağrı, hafif ateş, halsizlik gibi basit yan etkiler görüldü” şeklinde konuştu.

Virüsün şimdiye kadar ne kadar çok insanı hastalandırdığını ve ölümüne neden olduğunun görüldüğüne dikkat çeken Doç. Dr. Elif Hakko, “Maalesef tedavi için elimizde etkili ilaçlar da yok. O nedenle sadece kendimiz için değil, riskli yakınlarımız için bile aşı olarak hiç hastalanmamak ve bulaştırmamak şu an için en iyi seçenek. Aşılar geçmişte pek çok öldürücü hastalık için çare oldu ve bundan sonra da olacak. Canlı bir virüsün yapacaklarının yanında aşıların yan etkileri söz konusu bile olamaz. O nedenle aşı olmaktan çekinmeyelim. Ruhsat almış olan her aşı bilimsel olarak güvenlidir, gönül rahatlığıyla olunmalı” açıklamasında bulundu.

Aşılarla ilgili dayanağı olmayan bilgilere itibar edilmemeli

Özellikle risk grubundakilerin aşı olması gerektiğini ancak bulaştırma potansiyeli olan çalışan, aktif insanların da aşı olmalarının gerekli olduğunu söyleyen Doç. Dr. Elif Hakko, “Özellikle m-RNA aşısı için söylenen, genetik kodumuzu değiştirecek gibi gayri bilimsel, hiçbir dayanağı olmayan bilgilere itibar edilmemesini öneririm. Aşı karşıtlığı, son zamanlarda popüler olma arzusu ile ortaya çıkan bazı hekim, gazeteci, ünlü kişilerce çok sık kullanılıyor. Aşılar sayesinde bugün çiçek hastalığı tamamen ortadan kaldırılmış durumda, kızamıktan çocuklar ölmüyor, çocuk felci nedeniyle engelli kalan çocuk kalmadı. Hem en güvenli hem de en ucuz olan bu yöntemle hayatlar kurtarılıyor. Aşı insanlığın en önemli icatlarından. Bilimden yana olalım ve bilimin söyledikleri dışındakileri ciddiye almayalım. Geçmişteki salgınlar 2-3 yılı buldu ancak şimdi elimizde aşı gibi bir silahımız var. O nedenle bu sürenin daha kısa olacağını tahmin ediyorum ancak salgının ne zaman sona ereceğine ilişkin tam tarih vermek mümkün değil” şeklinde konuştu.

Koronalı genç çarşıda gezerken bulundu | Polis çembere aldı
Koronalı genç çarşıda gezerken bulundu | Polis çembere aldı
Dr. Adnan Çetin'in vefatı, arkadaşlarını yasa boğdu
Dr. Adnan Çetin'in vefatı, arkadaşlarını yasa boğdu
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden Korona mağduru esnafa büyük destek
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden Korona mağduru esnafa büyük destek
Üfürükçü teyze 136 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Üfürükçü teyze 136 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Koronavirüs döneminde çocuklarla evde vakit geçirmenin yolları
Koronavirüs döneminde çocuklarla evde vakit geçirmenin yolları
2 Aralık | Koronavirüse 193 can daha aldı
2 Aralık | Koronavirüse 193 can daha aldı
Türkiye’de kimler koronavirüs aşısı olmalı?
Türkiye’de kimler koronavirüs aşısı olmalı?
Yeni yasaklar adım adım uygulanıyor | Kimlere yasak geldi
Yeni yasaklar adım adım uygulanıyor | Kimlere yasak geldi
Anahtar Kelimeler:
KoronaAşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahve Tüketiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Kahve Tüketiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Balın Sağlığa Faydaları | Neden Bal Tüketilmeli?
Balın Sağlığa Faydaları | Neden Bal Tüketilmeli?
Endokrin Hastalarına Covid-19 Uyarısı
Endokrin Hastalarına Covid-19 Uyarısı
Ruh Sağlığınızı Korumanız İçin 5 Yöntem
Ruh Sağlığınızı Korumanız İçin 5 Yöntem
Bağışıklık Sistemimizi Koruyan Asker |D Vitamini
Bağışıklık Sistemimizi Koruyan Asker |D Vitamini
Zeka gelişimini destekleyen 8 öneri
Zeka gelişimini destekleyen 8 öneri
Uzman Diyetisyen ve Psikologdan karantina tavsiyeleri
Uzman Diyetisyen ve Psikologdan karantina tavsiyeleri
Beslenmenizde Dikkat Edeceğiniz 10 Önemli Öneri
Beslenmenizde Dikkat Edeceğiniz 10 Önemli Öneri
Mutlu Olmanızı Sağlayacak Küçük Tavsiyeler
Mutlu Olmanızı Sağlayacak Küçük Tavsiyeler
Türkiye’de kimler koronavirüs aşısı olmalı?
Türkiye’de kimler koronavirüs aşısı olmalı?

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim