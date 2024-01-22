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Covid-19 aşısı için rekor tazminat başvurusu

Koronavirüs salgını sırasında Almanya'da aşılardan etkilendiğini iddia eden 11 binden fazla kişinin şikayeti yargıya taşınırken, davayı kazanan 467 kişiye tazminat ödenecek

22 Ocak 2024 Pazartesi 16:05
Covid-19 aşısı için rekor tazminat başvurusu






Covid-19 aşısı için rekor tazminat başvurusu


Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisi sırasında uygulanan aşılardan etkilenen binlerce kişi yargı yolunu tuttu. Almanya'da ilk koronavirüs vakasının kaydedildiği 27 Ocak 2020 tarihinden bu yana toplam 11 bin 827 kişi aşının vücutlarında hasara yol açtığı gerekçesiyle tazminat başvurusunda bulundu. Raporlara göre 5 bin 597 başvuru halen inceleme aşamasında.

Alman basınına göre, Alman devlet makamları 467 başvuruda, etkilenen kişilerin Covid-19 aşısı nedeniyle zarar gördüğünü kabul etti. Yaklaşık 65 milyon kişinin en az bir doz aşı olduğu Almanya'da bu oran, yüzde 0.00072'ye denk gelmektedir. Diğer bir taraftan konu ele alındığında, devlet makamları 138 bin 888 aşılamada bir kişinin aşıdan zarar gördüğünü kabul etmiş oldu.

Kuzey Ren-Vestfalya Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre tazminat başvurularının birçoğunun henüz neticelendirilememiş olmasında bilirkişi eksikliği rol oynuyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Covid-19 aşılarıyla münferit hastalık seyirleri arasında nasıl bir ilişki olduğu konusunda tıbbi bilgilerin tam olmamasının" da bir sorun oluşturduğu kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCOVID19Aşı
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