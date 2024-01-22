Covid-19 aşısı için rekor tazminat başvurusu
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisi sırasında uygulanan aşılardan etkilenen binlerce kişi yargı yolunu tuttu. Almanya'da ilk koronavirüs vakasının kaydedildiği 27 Ocak 2020 tarihinden bu yana toplam 11 bin 827 kişi aşının vücutlarında hasara yol açtığı gerekçesiyle tazminat başvurusunda bulundu. Raporlara göre 5 bin 597 başvuru halen inceleme aşamasında.
Kuzey Ren-Vestfalya Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre tazminat başvurularının birçoğunun henüz neticelendirilememiş olmasında bilirkişi eksikliği rol oynuyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Covid-19 aşılarıyla münferit hastalık seyirleri arasında nasıl bir ilişki olduğu konusunda tıbbi bilgilerin tam olmamasının" da bir sorun oluşturduğu kaydedildi.