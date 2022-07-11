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Covid-19 aşısı var mı? Yok mu? | Randevu alanlar eli boş döndü

Koronavirüs salgını yeniden gündemimize girdi. Günlük vaka sayısı 5 binin üzerine çıkarken, hatırlatma dozu aşısı ve 4. doz için randevu alan bazı vatandaşlar eli boş döndü

11 Temmuz 2022 Pazartesi 17:21
Covid-19 aşısı var mı? Yok mu? | Randevu alanlar eli boş döndü

Covid-19 aşısı var mı? Yok mu? | Randevu alanlar eli boş döndü


Covid-19 salgını kontrol altına alınırken, salgın yeniden gündeme geldi. Maske, mesafe kuralları unutulurken, kapalı yerler ve toplu taşıma alanlarında maske takmak unutuldu. Hızlı normalleşme ile birlikte günlük vaka sayıları 5 bini geçerken yeniden başlayan aşılama uygulamasında vatandaşlara şoke eden cevap. Çok sayıda hastanede covid-19 aşı bölümleri kaldırılırken, bazı hastanelerde aşı bulunmadığı iddia ediliyor.

Sağlık Bakanlığı'nın çağrısı üzerine randevu aldılar: Yurttaşlara 'hastanede aşı yok' yanıtı

Sağlık Bakanlığı'nın hatırlatma dozunun açıldığını duyurmasının ardından koronavirüs aşısı için randevu alıp İzmir'in Konak İlçesi'ndeki Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne giden yurttaşlara, hastanede aşı olmadığı ve randevularının sistemde gözükmediği bilgisi verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 50 yaş üzeri ve risk grubundaki yurttaşlara "koronavirüs aşısı için hatırlatma dozu olun" çağrısı üzerine İzmir'de çok sayıda yurttaş, randevu aldı. Aşı yaptırmak için Konak’taki Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne giden yurttaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren hastane bahçesinde yoğun kalabalıklar oluşturdu.

Ancak yurttaşlar, hastanede aşı olmadığı ve randevularının sistemde gözükmediğinin söylenmesi üzerine şaşkınlık yaşadı. Bayramın üçüncü günü saatlerce hastanede beklemek zorunda kalan yurttaşlar, duruma tepki gösterdi. O anlara ilişkin görüntüler, sosyal medya hesapları üzerinden de paylaşıldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, hastane yönetiminin aşı randevularının açıldığından haberinin olmadığını ileri sürerken, bazıları ise hasta ve doktorların karşı karşıya getirildiğini savundu. Hastane görevlileri ve yurttaşlar arasında zaman zaman yaşanan gerginlik görüntülere yansıdı.

BAKANLIK ÇAĞRI YAPMIŞTI

Sağlık Bakanlığı, önceki gün, hatırlatma aşıları için çağrı yapmış, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız ya da Alo 182 üzerinden randevu alınabileceğini duyurmuştu. BioNTech aşısının üzerinden 6 ay geçenlerin hatırlatma dozu yaptırabileceği belirtilmişti. Sinovac ve Turkovac’da ise hatırlatma dozu aralığı 3 ay olarak belirlenmişti.
 

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsAşıCOVID19
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