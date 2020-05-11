Covid-19 aşısında ne durumdayız?

Covid-19’a karşı yerli aşı geliştirme projesi kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK ve TÜSEB’in kurduğu konsorsiyumda yer alan Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Özören,Boğaziçi Üniversitesi’nin salgın döneminde herkesin katılımına açık olarak Youtube kanalına taşıdığı Açık Ders etkinliğinin konuğu olacak.

Tekfen Holding’in katkılarıyla Boğaziçi Üniversitesi YouTube kanalında canlı yayınlarla düzenlenen Açık Ders “Salgın” serisinde bu hafta Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nesrin Özören, 16 Mayıs 2020 Cumartesi saat 15.00’da “Aşı Teknolojisinin Gelişimi, Yeni Virüslerin Evrimleşmesi ve Yayılması” hakkında konuşacak.

Son 10 yılda dünyamızda kuş gribi, Ebola, Zika, Dengue gibi yeni virüslerin büyük çaplı can kayıplarına yol açmakta ve maddi hasarlar meydana getirmekte olduğunu belirten Özören,iklim değişikliği, insanların şehirlerde çok yoğun yaşaması ve dünya çapında hareketliliğin hepimizi bu tür risklere ortak kıldığını belirtiyor.

‘’Dünyamız topyekün stratejiler geliştirmenin elzem olduğunu kavramıştır. Türkiye'deki bilim insanları olarak Korona virüs ile mücadelede hem aşı hem ilaç geliştirerek, yetkinliklerimizi kendimize ve tüm dünyaya ispat etme çabasındayız. Aşıların her ülke için, milli savunma stratejilerinin, belkemiği olduğunun kabul edilmesi gerekiyor ve bilimsel teşvik ve araştırmaların önünün açılması önem arz ediyor’’ diyen Prof. Dr. Özören, aşı çalışmaları konusunda merak edilenleri Açık Ders’te dinleyicilerle paylaşacak.

“Aşı Teknolojisinin Gelişimi, Yeni Virüslerin Evrimleşmesi ve Yayılması” başlıklı Açık Ders’i izlemek için: https://youtu.be/jP5LWSVHtk4

Açık Dersleri online olarak takip etmek için Boğaziçi Üniversitesi’nin YouTube kanalı: https://www.youtube.com/user/BogaziciUniversitesi