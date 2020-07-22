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COVID-19 ile kişisel bakıma verilen önem arttı

COVID-19 salgını, insanların kişisel bakım konusundaki davranışları ve tutumları üzerinde önemli bir etki yarattı.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 10:15
COVID-19 ile kişisel bakıma verilen önem arttı

COVID-19 ile kişisel bakıma verilen önem arttı

GSK Tüketici Sağlığı için IPSOS tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırmaya göre COVID-19 salgını, insanların kişisel bakım konusundaki davranışları ve tutumları üzerinde önemli bir etki yarattı. Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere'den 16-75 yaş arası 4.400 katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmanın başlıca bulguları şöyle:

  • Koronavirüs salgını Avrupalıları yeni gündelik sağlık alışkanlıkları benimsemeye yöneltti: Araştırma katılımcılarının 65% si gündelik karar verme süreçlerinde sağlıklarını daha fazla dikkate aldıklarını belirtti.
  • Araştırmada yer alan dört ülke katılımcılarının ciddi bir oranı, hastalık bulaşmasını önlemek için artık daha fazla önlem alıyor: İspanya %80, İtalya %79, İngiltere %68, Almanya %60.
  • Katılımcıların büyük çoğunluğu sağlık sistemleri üzerindeki baskıyı hafifletmek için sağlıklarıyla kendilerinin de ilgilenmesinin önemli olduğunu düşünüyor: İspanya %84, İngiltere %77, İtalya %75, Almanya %63
  • Katılımcıların %41'den fazlası şimdi küçük sağlık sorunlarını çözme konusunda öneri almak için eczacılara daha sık danışmayı planlıyor.
  • Bir önlem olarak ecza dolabını reçetesiz ürünlerle doldurma niyetinde olanlar arasında İngilizler başı çekerken (%34) İtalyanların yaklaşık yarısı bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için vitamin ürünleri ve multivitamin kullanmayı planlıyor.
  • Güvenilir markaları tercih etmenin yanı sıra bilimsel temele dayanan ürünleri satın almanın da anketin yapıldığı tüm ülkelerdeki insanlar için önemli olduğu görülüyor; dört ülke ortalaması olarak katılımcıların %82'si kullandıkları ürünlerin bilimsel olarak kanıtlanmış olması gerektiğini belirtiyor.

GSK Tüketici Sağlığı için IPSOS tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırmaya göre, COVID-19, bireylerde Kişisel bakım bilincini arttırırken, aynı zamanda gündelik yaşamlarında pozitif değişiklikler yapmaya yöneltiyor.

Araştırmaya göre, katılımcılar genel olarak COVID-19 salgını öncesinde sağlıklarının kıymetini bilmediklerini kabul ediyor ve pek çoğu artık sağlık konularında kendilerini daha iyi eğitmeyi planlıyor. Dört ülkenin ortalaması olarak katılımcıların %59'u sağlıklarını neyin etkilediğini şimdi daha iyi anlarken, büyük bir çoğunluğunun COVID-19’un bir sonucu olarak gündelik karar verme süreçlerinde sağlıklarını da düşünme olasılığının daha yüksek olduğu görülüyor: İspanya %74, İtalya %69, İngiltere %62, Almanya %54.

Gelecekte nasıl davranacakları sorulduğunda, katılımcıların %77'si hastalıklarını başkalarına bulaştırmaktan kaçınmak için hastalandıklarında olabildiğince evde kalacaklarını ifade ediyor. Katılımcıların yaklaşık yarısı bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için vitamin ürünleri ve multivitamin kullanmayı planlıyor.

Avrupalılar salgın sonrasında eczacılara daha sık danışacaklarını belirtiyor

Anketin gerçekleştirildiği tüm ülkelerdeki insanların çoğunluğu, sağlık sistemi üzerinde yük yaratmamak için Sağlıklarına dikkat etmelerinin ilgilenmelerinin önemli olduğunu düşünüyor: İspanya %84, İngiltere %77, İtalya %75 ve Almanya %63. Bunun sağlanması açısından salgın sonrasında eczacıların rolü giderek önem kazanıyor.

Anket katılımcılarının %36'sı; eklem ağrıları, baş ağrısı, deri rahatsızlıkları ve soğuk algınlığı gibi sağlık sorunları için önce aile hekimine, polikliniklere veya yerel hastanelerdeki acil servise başvuracaklarını belirtiyor. Öte yandan, bu dört ülkedeki kişilerin %41’den fazlası gelecekte bu tür şikayetleri hakkında tavsiye almak için bir eczacıya danışma niyetinde olduğunu ifade ediyor.

İngilizlerin %74 gibi çok yüksek bir kısmı, sağlıklarını yönetmelerine yardımcı olacak tavsiyeler almak için bir eczacıya güveneceğini söylerken İspanyolların %66'sı, İtalyanların %61'i ve Almanların %54'ü bu ifadeye katılıyor.

Tüketiciler güçlü ve bilimi temel alan güvenilir markalara dönüyor

Araştırmaya katılan İngilizlerin üçte biri önlem olarak ecza dolaplarında reçete gerektirmeyen koruyucu ilaçları bulundurmayı tercih ettiklerini belirtiyor. Avrupalıların çoğunluğu (toplam %81) reçetesiz koruyucu ürünleri seçerken güvenilir markalara öncelik veriyor: İngilizlerin %79'u, İspanyolların %84'ü, Almanların %73'ü ve İtalyanların %89'u. Bilim temelli ürünler satın almak tüm ülkelerdeki insanların büyük çoğunluğu için önem taşıyor: İtalyanların %89'u, İspanyolların %86'sı, İngilizlerin %81'i, Almanların %73'ü.

Katılımcılar; sevdikleri ve toplumun genel sağlığının korunmasında sosyal mesafenin önemine, kendi sağlıkları için de kişisel bakımın önemine vurgu yapıyorlar

Katılımcılar, başkalarının sağlığına daha çok önem verme ve çevrelerindeki kişileri sorumlu kişisel bakım uygulamalarına teşvik etme olasılıklarının artık daha yüksek olduğunu belirtiyor. Bu durum özellikle İspanyollar ve İtalyanlar arasında öne çıkıyor. Avrupalıların dörtte üçü (%75) yakınlarının sağlığıyla artık daha çok ilgileniyor: İspanya %82, İtalya %77, İngiltere %75 ve Almanya %66. Avrupalıların %64'ü başkalarını kişisel bakım konusunda teşvik edeceğini belirtiyor: İspanya'da %74, İtalya'da %70, İngiltere'de %65 ve Almanya'da %48.

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