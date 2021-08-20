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Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı açıklananın iki katı

Türkiye’de koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin gerçek verilerini hesaplayan Sağlık Ekonomisi Uzmanı Prof. Dr. Onur Başer, 1 Ağustos itibariyle Türkiye’de açıklanan resmi vefat sayısının iki katından fazla ölüm yaşandığını söyledi. 

20 Ağustos 2021 Cuma 10:23
Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı açıklananın iki katı

Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı açıklananın iki katı

 

Türkiye’de Covid-19 salgını sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de ilk Covid-19 kaynaklı ölümün açıklandığı 17 Mart 2020’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 53 bini geçti. MEF Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Onur Başer, salgının başından bu yana yaptığı araştırmayı 3’üncü defa güncelledi ve 1 Ağustos itibariyle Türkiye’de Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden insan sayısının 112 bin 224 olduğu sonucuna ulaştı. Başer, “Şu anda Türkiye’de açıklanan vefat sayısının iki katından fazla Covid ölümleri mevcut” dedi.

Prof. Dr. Başer tarafından Türkiye’de ilk koronavirüs kaynaklı vefatın açıklandığı 17 Mart 2020 ile 1 Ağustos 2021 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Başer, daha önce Health Policy Dergisi’nde yayımlanan akademik makalesindeki metotları kullanarak ölüm verilerine ulaşılamayan illerdeki yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi gibi veriler diğer iller ile eşleştirildi ve tahmini fazla ölüm oranları hesapladı. 

Covid kaynaklı ölüm sayısı 112.224

Buna göre, Türkiye’de ilk ölümün açıklandığı 17 Mart 2020 tarihinden itibaren 1 Ağustos 2021’e kadar Covid-19 kaynaklı gerçek ölüm sayısı 112 bin 224’e ulaştı. Analize göre toplam 9 şehirde (İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Bursa, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Denizli, Malatya ve Tekirdağ) 17 Mart 2020 - 1 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşen ölüm sayısı 46 bin 665 oldu. Önceki yıllar ile kıyaslandığında ise bu süreçte Türkiye’deki fazla ölüm sayısı 168 bin 336 olarak belirlendi. 

Prestijli bir akademik yayın olan Jama’da yayımlanan analize göre tüm dünyada ölümlerin üçte ikisinin direkt Covid 19 ile ilgili, diğer üçte birinin ise Covid nedeniyle hastaneye gitmeyen veya tedavisini erteleyen insanların ölümü olarak nitelendirildiğini belirten Prof. Dr. Başer, “Bu hesaplama yöntemi baz alındığında koronavirüs sebebiyle Türkiye’de Covid süresince 112 bin 224 kişinin Covid sebebiyle, 56 bin 112 kişinin de Covid’in sisteme getirdiği yük sebebiyle başka nedenlerden hayatını kaybettiği sonucuna ulaştık. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı, 2020 yaz aylarında vaka sayısında düzeltme yapmıştı, ancak ölüm sayılarında henüz düzeltme yapılmadı. Maalesef ki, Türkiye’de açıklanan vefat sayısının iki katından fazla Covid ölümleri olduğunu öngörüyoruz” diye konuştu. 

Aşıdan sonra vaka-ölüm oranları geriledi

Türkiye’nin Arjantin, İngiltere, Rusya ve Brezilya’ya göre vaka-ölüm oranlarında daha iyi durumda olduğunu dile getiren Başer, “Türkiye’de 1 Ağustos 2021 gününe kadar tespit edilebilen toplam vaka sayısı 5 milyon 777 bin 833. Vaka ölüm oranımız ise yüzde 1,9 civarında. Aşı öncesi döneme göre ölümler yüzde 40 azaldı. Vaka ölüm oranlarında yüzde 3,2 ile dünyanın en kötü 4’üncü ülkesi konumundaydık ancak bu oran yüzde 1,9’a geriledi” diye konuştu. 

Meksika’nın koronavirüsün neden olduğu Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısını revize etmesiyle dünyada ABD'den sonra en çok Covid ölümün görüldüğü ikinci ülke olduğunu dile getiren Başer, ülkenin Covid ölümlerinin daha önce açıklanandan yüzde 60 fazla olduğunu duyurduğunu kaydetti. 

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKorona Sayısı
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