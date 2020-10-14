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COVID 19 Pandemisinde Ağız Sağlığına Dikkat

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, kişisel, toplumsal, ulusal ve küresel düzeyde tüm algılarımızı yeniden sorgulamamıza yol açarak hayatımızın tam merkezine yerleşti.

14 Ekim 2020 Çarşamba 12:31
COVID 19 Pandemisinde Ağız Sağlığına Dikkat

COVID 19 Pandemisinde Ağız Sağlığına Dikkat

Her hareketimizde, her davranışımızda, rutin alışkanlıklarımızda hep Kovid 19 ve muhtemel yansımasını düşünür, hastalanmanın ötesinde, nefes almak ile ilgili kaygıları derinden yaşar olduk. Televizyonlarda, sosyal medyada ya da istatistiklerde solunum ile ilgili haberlere daha çok kulak kabartır, eskiden ne demek olduğunu bilip umursamadığımız “entübe” kelimesinin çeşitlerinin farkına varmaya başladık.

Bu kaygılar pek de yersiz değil, koronavirüs önemli oranda akciğerleri etkileyerek, insanları solunum yetmezliğine sokarak akciğerlerimizin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Hastalığın bulaşmasını engellemek için kendimizce alabildiğimiz en detaylı önlemleri almaya başladık. Hastalığın damlacık yoluyla bulaştığı düşünülüyor. Virüs, hasta bireylerden öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla ve hastaların temasta bulunduğu yüzeylerden göz, ağız, burun yoluyla bulaşabiliyor. Bu nedenle özellikle ellerin temizliği, göz ile ağız ve burun ile temasın en aza indirgenmesi çok önemseniyor.


Ağzımızda binlerce bakteri var!

Ağız boşluğumuz, 700 farklı bakteri türü, mantarlar ve virüsler dahil olmak üzere çeşitli mikroorganizmaların bulunduğu karmaşık bir yapı. Ağız boşluğu ayrıca hastalıkla ilişkili olduğu düşünülen birçok virüsü (herpes simplex veya insan papilloma virüsü gibi) de barındırıyor. Ayrıca ağız boşluğu insan vücuduna önemli bir geçit. Hava, nefes borusu ve akciğerlere giderken burun ve ağızdan geçer.

Kötü ağız hijyeni olanlarda, vücut direncinin düştüğü durumlarda ve savunma mekanizması problemli olduğunda ağız içinde yaşayan mikroorganizmalar birçok sistemik hastalığı tetikliyor.

Yaşlı insanlar ve önceden var olan rahatsızlıkları (kalp hastalıkları, diyabet, solunum rahatsızlıkları gibi) olan kişiler, virüse karşı ciddi şekilde hastalanmaya daha yatkın görünmektedir. O nedenle herkesin, ama özellikle bu kişilerin ağız hijyenine daha çok önem vermeleri, ve zararlı maddelerin ağız boşluğundan girişini önlemek için bir bariyer oluşturmaları gerekir.


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