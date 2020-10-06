Covid-19’a karşı D vitamini kalkanı



Muratbey Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu; güçlü bir bağışıklık için D vitamininin şart olduğunu hatırlatarak, “Güneş ışınlarının giderek azalacağı önümüzdeki aylarda D vitamini düzeyinin düşük olması, hastalıklara yakalanma riskini artıracaktır” dedi.



Tüm dünyada sonbahar ve kış aylarıyla birlikte tekrar yükselişe geçeceği ön görülen Coronavirüs enfeksiyonundan korunabilmek için hijyen, sosyal mesafe ve maske kullanımı yanında güçlü bir bağışıklık sistemi esastır. Güçlü bir bağışıklık sisteminin vazgeçilmez besin ögelerinden biri, güneş ışığı vitamini olarak da bilinen D vitaminidir. D vitamini nezle, grip ve soğuk algınlığı başta olmak üzere birçok enfeksiyon hastalığına yakalanma riskini düşürür. Hastalıkların seyrini hafifletir, süresini kısaltır. Güncel çalışmalar ile D vitamini durumunun, Covid-19 hastalığının klinik seyri ile önemli derecede ilişkili olduğu gösterilmiş, vitamin D düzeyindeki artışın, klinik sonuçları iyileştirebileceği, en kötü sonuçları hafifletebileceği, azalmasının ise klinik sonuçları kötüleştireceği belirtilmiştir. Bu nedenle yüzyılın en büyük salgını olan Covid-19’un tedavisi ve/veya önlenebilmesi için D vitamini düzeyinin izlenmesi ve gerekiyorsa destek yapılması önerilmektedir.

Güneş ışınlarının giderek azaldığı sonbahar ve kış aylarında, bağışıklık sistemi zayıflayabilmektedir. Nitekim kış aylarında enfeksiyonlara yakalanma riskinin yüksek olduğu, enfeksiyonların sık tekrarladığı ve ağır seyrettiği bilinmektedir. İşte bu noktada vücudun doğal savunma sistemi olan bağışıklığı güçlendirmek ve hastalıklardan uzak durabilmek için D vitamini ihtiyacının nasıl karşılanacağı sorusu gündeme gelmektedir.

Günlük D vitamini ihtiyacının 2 yaşın üstündeki tüm bireylerde 15 mikrogram (600IU) olduğunu vurgulayan Muratbey Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, haftada 3-4 kez, 15-20 dakikalık direkt güneş ışığı maruziyeti ile vücudun ihtiyacı olan D vitamininin kolayca karşılanabileceğini belirtti. Bununla beraber yaş, cins, deri kalınlığı, hava kirliliği, bulutlu hava, ozon tabakası, güneş kremi kullanma, kapalı giyim tarzı gibi birçok nedenle güneşin bol olduğu ülkeler dâhil hemen tüm dünyada D vitamini eksikliğinin ya da yetersizliğinin yaygın bir sorun olduğuna dikkat çekti. D vitamini eksikliğini önleyebilmek için doktor kontrolünde D vitamini desteği yapılması gerektiğini ifade eden Garipağaoğlu, optimal (arzu edilen) D vitamini düzeyinin sağlanmasında ve korunmasında D vitamini ile zenginleştirilmiş besin tüketiminin de vazgeçilmez olduğunu ekledi.

Mükemmel D vitamini kaynağı Muratbey ürünleri

Muratbey’in ürün gamında yer alan birbirinden sağlıklı lezzetler, D vitamini eksikliğinin giderilmesi ve bağışıklığın güçlendirilmesi için zengin seçenekler sunuyor. Muratbey’in D vitamini deposu “Burgu Plus” “Taze Beyaz Plus” ve “Taze Kaşar Plus” peynirleri ve aynı şekilde çocuklara peyniri sevdirmek için üretilen dünyanın D vitamini ile zenginleştirilmiş ilk şekil şekil peyniri “Muratbey Misto”, bağışıklığı artırmaya ve günlük D vitamini ihtiyacını karşılamaya yardımcı oluyor.

Muratbey Plus ve Muratbey Misto ürünlerinin 100 gramı, 5 mikrogram D vitamini içeriyor. Bu ürünlerin sadece 100 gram tüketilmesi ile T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Beslenme Rehberi’nde (TÜBER) 2 yaş üstündeki tüm bireyler için önerilen günlük D vitamini gereksiniminin %33'ü karşılanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Besin ve İlaç Yönetimi olarak bilinen FDA tarafından “Mükemmel D vitamini kaynağı” olarak tanımlanan Muratbey Plus ve Muratbey Misto, benzersiz lezzetleriyle birlikte hepimizin bu süreçte ihtiyaç duyduğu ekstra vitamin takviyesini de sağlamış oluyor.

Muratbey Hakkında:

Muratbey Gıda‘nın temeli 1965 yılında atıldı. Muratbey sahip olduğu geniş tarım alanlarıyla Ege Bölgesinin en önemli üretim merkezlerinden Uşak’ta 2004’te modern anlamda ilk fabrikasını kurdu. Bugün, 35 bin metrekare kapalı alana sahip entegre üretim tesisi, yaklaşık 400 çalışanı ve günde 700 ton süt işleme kapasitesiyle Türkiye’de ve ihracat pazarlarında peynirin gelişimine yön veriyor.

Birbirinden lezzetli 300’ün üzerinde ürün çeşidiyle Muratbey, dünya genelinde 4 kıtada Türkiye’de ise 30 bini aşkın satış noktasında tüketicilerle buluşuyor. Muratbey, dünya mutfaklarına kazandırdığı geleneksel Türk peynirlerinin yanı sıra; tuzu azaltılmış, D vitamini ile zenginleştirilmiş ve özel tasarımlı inovatif ürünleriyle de damaklara tat, vücuda sağlık ve bağışıklık sistemlerine güç katıyor. Diğer yandan özellikle çocuklara peynir yeme alışkanlığı kazandırmak için ürettiği Misto serisi tüm pazarlarda ebeveynlerin ve çocuk tüketicinin takdirini kazanıyor. Tüm bu çalışmalarla Muratbey, “Özel Peynirler” kategorisinde Türkiye pazar lideri oldu.

Muratbey 2011 yılından bu yana global inovasyon ödülleri, A.L.F.A Awards, QUDAL- Kalitede 1 Numara, Uluslararası Tüketici Dostu Marka gibi ödüllere, madalyalara , Üstün Mükemmellik statüsüne (İsviçre MerkezliICERTIAS) layık görüldü. Muratbey Burgu ise “En İyi Peynir”’ (Dünya Süt Ürünleri İnovasyon Ödülleri) ünvanlı bir lezzettir. Almanya’da yayınlanan süt ve süt ürünleri dergisi Milch-Marketing’in okuyucuları tarafından da kendi kategorisinde 2019-2020 için ‘Yılın Ürünü’ seçilerek ‘Altın Ödül’ kazandı.

Muratbey, toplumun gelişimine ve sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla başta eğitim ve kadınların güçlendirilmesi olmak üzere birçok sosyal sorumluluk projesini de başarıyla sürdürmektedir. Sürdürülebilir Gıda Platformu üyesidir.