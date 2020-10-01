Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Covıd-19’dan korunurken diğer bulaşıcı hastalıkları ihmal etmeyin

Klinik Mikrobiyoloji Bölümü'nden Uz. Elnur Rufullayev, zatürrenin yapılması ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

01 Ekim 2020 Perşembe 10:16
Covıd-19’dan korunurken diğer bulaşıcı hastalıkları ihmal etmeyin

Covıd-19’dan korunurken diğer bulaşıcı hastalıkları ihmal etmeyin
 

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından hemen herkes maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak korunmaya çalışıyor. Ancak bu esnada sonbahar ve kış mevsiminde görülmeye başlayan diğer bulaşıcı hastalıkları da göz ardı etmemek gerekiyor. Bu mevsimlerde görülme sıklığı artan bulaşıcı hastalıklardan biri olan zatürre, 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan ilişkilendirler ile çocuklarda hayati riske neden olabiliyor. Tüm bu risklerden korunmada zatürre aşısı yaptırmak önemli bir yer tutuyor. Memorial Hizmet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü'nden Uz. Elnur Rufullayev, zatürrenin yapılması ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Ateş, öksürük ve nefes darlığı zatürre belirtisi olabilir

Halk arasında zatürre olarak bilinen akciğer iltihabı pnömonisine bakteri, virüs, mantar ve parazit gibi mikroplar neden olur. Pnömokok bakterisi ise en sık nedenlerinden biridir. Pnömokok ayrıca menenjit yani beyin zarı iltihabı, otit, sinüzit ve osteomyelit gibi farklı enfeksiyonlara da neden olabilir. En önemli belirtileri arasında ateş, öksürük, balgam, göğüs ağrısı ve nefes darlığı bulunan zatürre bazen bilinç bulanıklığı, sık nefes alma, kas eklem ağrıları, tansiyon düşmesi gibi bulgularla belli edebilir.

65 yaşın üzerindekiler ve sigara kullananlar risk altında

Hematolojik kanserler ve HIV enfeksiyonu gibi yazım sistemi sistemini baskılayan hastalıkları olanlar veya bazı ilaçları kullanan kişiler, dalağı olmayanlar veya programlananlar, kronik kalp, akciğer (astım dahil), karaciğer ve böbrek hastalığı bulunanlar, koklear implant ameliyatı olanlar, beyin omur sıvısı (BOS) kaçağı olanlar, sigara kullananlar ve 65 yaş üzerinde olanlarda zatürre riskli kişilerden daha fazladır.

Çocukluk çağı aşılarını da ihmal etmeyin

Covid-19 pandemisi sırasında rutin bağışıklama faaliyetlerinin devam ettirilmesi önemlidir. Çocukluk çağı aşılarının kısa süreli de olsa kesintiye uğraması, aşılamayla önlenebilir hastalıkların artmasına hatta salgına bile neden olabilir. Bu risk çocukluk çağı aşıları ile önlenebilir. Zatürre aşısı da Çocuklar için çok önemli olduğu için mutlaka yaptırılması gerekir. Ayrıca kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere söz konusu olabilirler de pnömokok ve grip aşıları gibi aşıları mutlaka olmalıdır. Aksi takdirde sık sık yaptırabilirsiniz.

Aşı hem zatürreden koruyor hem Covid-19'un bazı örnekleri hafifletir

Covid-19 hastalığı için risk grubunda olanlar aynı zamanda grip ve zatürre (pönomokok) enfeksiyonları için de risk grubundadır. Koronavirüs tablosu çizelge grip ve pönomokok enfeksiyonları da görülebilir. Pnömokoklar yol kan dolaşımı enfeksiyonlarına da yol alabilir. Bu gruplar COVID-19 enfeksiyonunun seyrini ağırlaştırabilir. Bu böylelikle grip aşısını öncelikli risk grubundakiler ve sağlık santralı ile 6 aydan büyük herkesin, pnömokok aşısını ise risk altında olan mutlaka yaptırması gerekir.

Bakan Koca Koronavirüs aşısı için tarih verdi
Bakan Koca Koronavirüs aşısı için tarih verdi
Koronavirüs'te can kayıpları sürüyor, 68 vefat var
Koronavirüs'te can kayıpları sürüyor, 68 vefat var
Koronavirüs 28 eylül tablosu | 65 can kaybımız var
Koronavirüs 28 eylül tablosu | 65 can kaybımız var
İstiklal Caddesi'nde salgının izi yok | İğne atsan yere düşmez
İstiklal Caddesi'nde salgının izi yok | İğne atsan yere düşmez
Maskesiz partiye koronavirüs cezası yağdı
Maskesiz partiye koronavirüs cezası yağdı
McDonalds kuryesi maskesiz servise çıktı, polise direndi
McDonalds kuryesi maskesiz servise çıktı, polise direndi
Koronavirüs yüzünden can kayıplarımız artıyor | 72 vefat
Koronavirüs yüzünden can kayıplarımız artıyor | 72 vefat
Koronavirüs yayılım hızı artıyor, bir günde 1.743 vaka 
Koronavirüs yayılım hızı artıyor, bir günde 1.743 vaka 
Anahtar Kelimeler:
MemorialBulaşıcı Hastalıklar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayak Başparmak Çıkıntısı Özellikle Kadınları Tehdit Ediyor
Ayak Başparmak Çıkıntısı Özellikle Kadınları Tehdit Ediyor
İstanbul Deprem Harikası yayınlandı
İstanbul Deprem Harikası yayınlandı
“Salgın yorgunluğu” ile başa çıkmanın 8 yolu
“Salgın yorgunluğu” ile başa çıkmanın 8 yolu
Covid-19 pandemisi dizlerimizi de vurdu | Kireçlenmeye karşı diz hareketleri
Covid-19 pandemisi dizlerimizi de vurdu | Kireçlenmeye karşı diz hareketleri
Baş ve Boyun Kanseri Farkındalık Anketi'nde kaygı verici sonuçlar
Baş ve Boyun Kanseri Farkındalık Anketi'nde kaygı verici sonuçlar
Çocuğunuzu grip aşısı ile koruyun
Çocuğunuzu grip aşısı ile koruyun
Besin değerini düşüren hatalar | Mutfakta bu 10 alışkanlığa dikkat 
Besin değerini düşüren hatalar | Mutfakta bu 10 alışkanlığa dikkat 
Midenizin Verdiği İşaretleri Önemseyin
Midenizin Verdiği İşaretleri Önemseyin
Pandemi ve Alzheimer | Salgın, Alzheimer hastalarını nasıl etkiliyor?
Pandemi ve Alzheimer | Salgın, Alzheimer hastalarını nasıl etkiliyor?
Ev hemodiyalizi yaparak ağır işlerde çalışan böbrek hastaları var
Ev hemodiyalizi yaparak ağır işlerde çalışan böbrek hastaları var

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim