Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

COVID-19’u evde geçiriyorsanız bunlara dikkat!

Hastanelerde tedavi altında olan hastalar kadar, COVID-19’u hekim kontrolünde evde geçiren hastalar da oldukça yaygın.

01 Aralık 2020 Salı 09:46
COVID-19’u evde geçiriyorsanız bunlara dikkat!

COVID-19’u evde geçiriyorsanız bunlara dikkat!

Peki bu hastalar evde nasıl davranmalı, diğer aile bireyleri kendilerini nasıl korumalı? COVID-19 olan kişinin evde diğer aile bireylerinden izole bir odada olması gerektiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Hasta bir süre ayrı bir odada yaşamalı.Hastanın odasına girilmesi gereken durumlarda mutlaka maske takılmalı. Hastanın odası ve ev sık sık havalandırılmalı, havlu, bardak gibi kişisel eşyalar kesinlikle ortak kullanılmamalı” hatırlatmasında bulundu.

COVID-19 enfeksiyonuna yakalanıldığında evde kalınması, ev içinde de aile bireylerine hastalığın bulaştırılmaması için izole bir şekilde yaşamak oldukça önemli. COVID-19’a yakalanan kişinin hastalığı aile bireylerine bulaştırmamak için kendini mutlaka evde ayrı bir odada izole etmesi gerektiğini vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, COVID-19 hasta ve yakınlarına evde izolasyon için önerilerde bulundu:

  • Hasta mutlaka ayrı bir odada izole olmalı, evin diğer bireyleriyle temas etmemeli.
  • Hastanın odası ve ev sık sık havalandırılmalı.
  • Hastanın ilaçlarını düzenli alması sağlanmalı, hekimin verdiği ilaç ve vitaminler doğru bir şekilde ve zamanında kullanılmalı.
  • Hasta odasından çıkmamalı, yemeğini odasında yemeli.
  • Hastanın odasına girerken hasta ve yakını mutlaka maskeli olmalı. Hastanın odasına girilmesi gereken durumlarda odada yapılacak iş tamamlandıktan sonra odada oyalanılmamalı. Zorunda olunmayan durumlarda hastanın odasında kesinlikle kalınmamalı.
  • Hastanın odasından çıkması gereken durumlar olabilir, öyle durumlarda odadan maskesiz çıkmamak çok önemli.
  • Havlu, bardak gibi kişisel eşyalar ortak kullanılmamalı.
  • Banyo ortak kullanılıyorsa kapı kolu, musluk kolu gibi temas edilen alanlar her kullanımdan sonra dezenfekte edilmeli.
  • Hasta kişinin çamaşırları ayrı olarak ve en az 60 derecede yıkanmalı.
  • Hastanın kullandığı bardak, tabak, kaşık ve çatallar ayrı ve en az 60 derecede yıkanmalı.
  • Hastanın bol su içmesi sağlanmalı, sağlıklı beslenmesine dikkat edilmeli.
  • Hastaya fiziksel olarak destek olunması gerekiyorsa mutlaka maske takılmalı ve el hijyeni sağlanmalı. Maskeler ise her kullanımdan sonra çöpe atılmalı, sonrasında eller yıkanıp dezenfekte edilmeli.
Koronavirüs aşılarının yan etkileri ortaya çıktı
Koronavirüs aşılarının yan etkileri ortaya çıktı
Grip ve COVID-19 arasındaki fark ne?
Grip ve COVID-19 arasındaki fark ne?
6 adımda daha güçlü bağışıklık sistemi
6 adımda daha güçlü bağışıklık sistemi
Çin'de koronavirüs paniği yeniden hortladı | 14 bin kişi isyan etti
Çin'de koronavirüs paniği yeniden hortladı | 14 bin kişi isyan etti
Covid-19'a karşı vücudu güçlendiren online farkındalık festivali
Covid-19'a karşı vücudu güçlendiren online farkındalık festivali
Koronavirüs'ten can kaybı yeniden 100'ün üstüne çıktı
Koronavirüs'ten can kaybı yeniden 100'ün üstüne çıktı
Otomobil Sporlarında Şampiyona ve Kupalar Başlıyor
Otomobil Sporlarında Şampiyona ve Kupalar Başlıyor
İzmir depremi Türkiye’yi uyardı
İzmir depremi Türkiye’yi uyardı
Anahtar Kelimeler:
COVID19KoronaEvde Korana
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kollarda ve bacaklarda şişlik varsa dikka | Kemik tümörü olabilir
Kollarda ve bacaklarda şişlik varsa dikka | Kemik tümörü olabilir
Ömrü uzatan 7 sebze önerisi | Ömrü uzatan sebzeler
Ömrü uzatan 7 sebze önerisi | Ömrü uzatan sebzeler
Ayrımcılığın psikolojisi nasıl işliyor?
Ayrımcılığın psikolojisi nasıl işliyor?
En sık rastlanan akciğer hastalığı | KOAH
En sık rastlanan akciğer hastalığı | KOAH
Koronavirüs Hastalarına Güç Veren Beslenme Önerileri
Koronavirüs Hastalarına Güç Veren Beslenme Önerileri
Yüksek tansiyon çocuklarda da görülüyor
Yüksek tansiyon çocuklarda da görülüyor
HIV’de Tedavi Mümkün, Zor Olan Hastaya Ulaşmak
HIV’de Tedavi Mümkün, Zor Olan Hastaya Ulaşmak
Koronavirüs için kan gurubunuza güvenmeyin | O bilgiler yalan
Koronavirüs için kan gurubunuza güvenmeyin | O bilgiler yalan
5 Arındırıcı Detoks Tarifi
5 Arındırıcı Detoks Tarifi
Suyun Sağlığa Faydaları
Suyun Sağlığa Faydaları

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim