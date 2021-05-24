D vitamini kalkanı hayati önem taşıyor

Muratbey Ar-Ge Merkezi ekibi, 6. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi’nde D vitamininin önemini vurgulayan bir çalışmayı sunarak, toplum sağlığı açısından kritik bir konuya dikkat çekti.

Muratbey D vitaminiyle zenginleştirilmiş peynirleriyle toplum sağlığına katkı sağlamayı hedeflerken bu konuda yapılan bilimsel çalışmalara da destek veriyor. Muratbey Ar-Ge ekibi, Nisan ayında yapılan 6. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi’nde D vitamininin önemine dikkat çeken bir çalışmayı sundu.



Pandemi kısıtlamaları içinde geçen 2020’nin “D vitamini yılı” olduğu ifade edilen çalışma sunumunda şu bilgiler paylaşıldı:

Evdeysen D vitaminini unutma

“D vitamininin sadece kemik sağlığı değil, genel sağlık üzerine, geniş bir yelpazede, çarpıcı etkileri bulunmaktadır. Günümüzde D vitamini eksikliği ve/veya yetersizliği bazı kanser çeşitleri, kardiyo-vasküler hastalıklar, metabolik sendrom, obezite, enfeksiyon hastalıkları, otoimmün hastalıklar, depresyon gibi birçok önemli sağlık sorunuyla ilişkilendirilmektedir. İnsan bünyesindeki D vitamini sentezi, yaşanılan bölgenin enlemi, ışınların dik ya da eğik gelmesi, mevsimler, deri pigmenti, güneşlenme saati ve süresi, giyim şekli, yaş, güneş koruyucu kremler, beden kitle indeksi, çalışma ortamı gibi birçok faktöre bağlı olarak değişir.”

Özellikle pandemiden dolayı evde kalmak zorunda olan ve yeteri kadar güneş ışığı alamayan bireylerin D vitamini düzeylerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çalışmada, “Bu kişilerin D vitamini içeren doğal besinleri fazlaca tüketmeleri, D vitamini ile zenginleştirilmiş besinleri tüketmeleri ya da destek şeklinde D vitamini almaları gerekmektedir” denildi.

D vitamini enfeksiyon riskini azalttı

D vitamininin bağışıklık üstündeki düzenleyici etkilerinden dolayı pandemi sürecinde özel ilgi gördüğünün altı çizilen sunumda şunlar paylaşıldı:

“Bazı çalışmalarda yoğun bakım hastalarında D vitamini seviyesinin daha düşük olduğu gösterilmiştir. 2020 yılında 47.262 katılımcı ile akut solunum yolu enfeksiyonlarını önlemek için D vitamini takviyesinin etkili olup olmadığı araştırılmıştır. Sonuç olarak D vitamini takviyesinin güvenli ve enfeksiyon riskini azalttığı tespit edilmiştir. D vitamini immünmodülatör etkisiyle sitokin fırtınasını tetiklemeden bağışıklık sistemini güçlendirir. 20 Avrupa ülkesinin Covid-19 sıklığı ve ölüm oranları ile ortalama D vitamini seviyeleri karşılaştırılmış ve en düşük D vitamini seviyeleriyle hastalık sıklığı ve ölüm arasında kuvvetli bir ilişki bulunmuştur. Coğrafi olarak güneşin bol olduğu ülkemizde bile D vitamini yetersizliğine sık rastlanmaktadır. Türkiye’de her 3 yetişkinden 2’si D vitamini eksikliği yaşamaktadır. Bu nedenle besinsel kaynağı sınırlı olan D vitamininin, destek şeklinde ya da D vitamini ile zenginleştirilmiş besinlerle alınması gerekmektedir.”