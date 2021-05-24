D vitamini kalkanı hayati önem taşıyor
Muratbey Ar-Ge Merkezi ekibi, 6. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi’nde D vitamininin önemini vurgulayan bir çalışmayı sunarak, toplum sağlığı açısından kritik bir konuya dikkat çekti.
Muratbey D vitaminiyle zenginleştirilmiş peynirleriyle toplum sağlığına katkı sağlamayı hedeflerken bu konuda yapılan bilimsel çalışmalara da destek veriyor. Muratbey Ar-Ge ekibi, Nisan ayında yapılan 6. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi’nde D vitamininin önemine dikkat çeken bir çalışmayı sundu.
Pandemi kısıtlamaları içinde geçen 2020’nin “D vitamini yılı” olduğu ifade edilen çalışma sunumunda şu bilgiler paylaşıldı:
Evdeysen D vitaminini unutma
Özellikle pandemiden dolayı evde kalmak zorunda olan ve yeteri kadar güneş ışığı alamayan bireylerin D vitamini düzeylerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çalışmada, “Bu kişilerin D vitamini içeren doğal besinleri fazlaca tüketmeleri, D vitamini ile zenginleştirilmiş besinleri tüketmeleri ya da destek şeklinde D vitamini almaları gerekmektedir” denildi.
D vitamini enfeksiyon riskini azalttı
D vitamininin bağışıklık üstündeki düzenleyici etkilerinden dolayı pandemi sürecinde özel ilgi gördüğünün altı çizilen sunumda şunlar paylaşıldı:
“Bazı çalışmalarda yoğun bakım hastalarında D vitamini seviyesinin daha düşük olduğu gösterilmiştir. 2020 yılında 47.262 katılımcı ile akut solunum yolu enfeksiyonlarını önlemek için D vitamini takviyesinin etkili olup olmadığı araştırılmıştır. Sonuç olarak D vitamini takviyesinin güvenli ve enfeksiyon riskini azalttığı tespit edilmiştir. D vitamini immünmodülatör etkisiyle sitokin fırtınasını tetiklemeden bağışıklık sistemini güçlendirir. 20 Avrupa ülkesinin Covid-19 sıklığı ve ölüm oranları ile ortalama D vitamini seviyeleri karşılaştırılmış ve en düşük D vitamini seviyeleriyle hastalık sıklığı ve ölüm arasında kuvvetli bir ilişki bulunmuştur. Coğrafi olarak güneşin bol olduğu ülkemizde bile D vitamini yetersizliğine sık rastlanmaktadır. Türkiye’de her 3 yetişkinden 2’si D vitamini eksikliği yaşamaktadır. Bu nedenle besinsel kaynağı sınırlı olan D vitamininin, destek şeklinde ya da D vitamini ile zenginleştirilmiş besinlerle alınması gerekmektedir.”