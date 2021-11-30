Daha Estetik Görünümlü Göğüsler Sizin İçin Bir Hayal Olmasın

Memeler kadın güzelliğinin şüphesiz en önemli unsurlarıdır. Çeşitli nedenlere bağlı olarak kadınların memelerinin görünümünden memnun olmaması meme estetiği ameliyatlarına başvurulmasına neden olmaktadır. Meme estetiği dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de en çok uygulanan estetik cerrahi prosedürlerinin başında gelir. Op. Dr. Evren İşçi Kliniği meme küçültme ve meme büyütme başta olmak üzere tüm estetik prosedürlerde başarılı sonuçları ve yüksek hasta memnuniyeti ile dikkat çekmektedir.

Meme büyütme estetiği memelerinin boyutu istenilenden daha küçük olan kadınların en sık başvurduğu estetik operasyonlar arasında yer alır. Özellikle son yıllarda tıp alanında yaşanan gelişmeler sonucunda diğer tüm estetik ameliyatlar olduğu gibi meme büyütme estetiği ameliyatı da son derece kolay ve konforlu bir şekilde uygulanabilmektedir.

Meme büyütme estetiği ameliyatı genellikle memelerinin boyutu vücuduna oranla daha küçük olan kadınlar tarafından tercih edilir. Göğüslerin normal kabul edilenden küçük olması doğuştan gelen bir durum olabilir. Bunun yanı sıra hamilelik ve emzirme süreçlerine bağlı olarak oluşan hacim kaybından da kaynaklanabilir. Memeler arasında asimetrik bir görünüm olduğu durumlarda da sorunun çözümlenmesi için meme büyütme estetiği ameliyatından yararlanılabilir.

Meme büyütme estetiği ameliyatı herhangi bir tıbbi zorunluluk olmadığı sürece meme gelişiminin tamamlandığı 18 yaşından önce uygulanmaz. Bununla birlikte gelişim süreci kişiden kişiye farklılık gösterebildiğinden dolayı operasyon kararı kişi özelinde yapılan değerlendirmelerden sonra verilir.

Meme Büyütme Teknikleri Kişi Özelinde Belirlenir

Meme büyütme estetiği ameliyatından önce doktor ve hasta arasında detaylı bir görüşme ve muayene süreci gerçekleştirilir. Uygulanacak olan teknik hasta özelinde belirlenir. Bu karar verilirken hastanın anatomik yapısı, deri elastikiyeti ve birçok farklı faktör değerlendirilir. Hastanın meme büyütme ameliyatı sonrası sahip olacağı memelerin boyutu belirlenirken hastanın beklentisi göz önünde bulundurulmakla birlikte göğüs kafesinin genişliği ve genel vücut hatları da etkili olur.

Meme büyütme estetiği ameliyatından önce hastanın meme dokusunun bittiği alt noktadan yapılan göğüs kafesi çapı ölçümü hali hazırda kullanılan sutyen bedeninin belirlenmesini sağlar. Buna ek olarak göğüs uçundan geçen ikinci bir ölçüm daha yapılarak iki ölçüm arasındaki farkla memenin kap ölçüsü belirlenir. Meme büyütme estetiği ameliyatı sonucunda kap genişliğinde büyüme elde edilir.

Genel anestezi altında uygulanan meme büyütme estetiği ameliyatında 4-5 mm’lik kesiler açılarak bu kesilerden meme dokusunun ya da göğüs kafesinin önünde bulunan kasın altına silikon protezler yerleştirilir. Göğüs altı kesisi de meme büyütme estetiği ameliyatında sıklıkla kullanılır ve bu yöntemde yapılan kesi sonucu göğsün altında görünmeyen bir yerde iz oluşur. Silikon protezlerin yerleştirilmesi için tercih edilecek diğer bir giriş noktası da meme başı çevresidir. Meme başını çevreleyen kahverengi areola dokusunun çok geniş olması durumunda alanın küçültülmesini sağladığından dolayı bu yöntemin uygulanması bir avantaj haline gelebilir.

Meme büyütme estetiği operasyonlarında boyutlarına, içeriklerine, şekillerine ve yüzeylerine göre farklı özelliklere sahip protezler kullanılabilir. Protezlerin içerikleri koheziv silikon jel, serum fizyolojik ya da her ikisinin kombinasyonundan oluşabilir. İçerik olarak kullanılan materyal hangisi olursa olsun protezlerin dış cepheleri mutlaka silikon materyaldir. Şekillerine göre silikon protezler damla ya da yuvarlak olarak sınıflandırılabilirler. Yuvarlak protezler dekolte bölgesini yani göğsün üst kısmını çok iyi bir şekilde doldururlar. Alt kısımları dolgun olan damla protezler ise alt polde daha doğal bir görüntü elde edilmesi amacıyla sıklıkla tercih edilir. Protezlerin dış yüzeyleri pürtüklü ya da düzgün yüzeyli olabilir. Boyutlarına göre protez sınıflandırması yapılırken cc cinsi ve hacim kullanılır. Bunlara ek olarak protezin en uç noktası ve tabanı arasında bulunan mesafeye göre alçak, orta ve yüksek profil protezlerden de söz edilebilir.

Meme büyütme estetiği ameliyatından sonra doğum yapan kadınlar emzirme süreci ile ilgili herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmazlar. Silikonun doğru ve uygun bir şekilde yerleştirilmesi durumunda herhangi bir rahatsızlığa yol açması olası değildir. Aynı zamanda süt kanallarıyla ilgili olarak da herhangi bir sorun oluşmaz.

Meme Küçültme Ameliyatı Sağlık Açısından Zorunlu Olabilir

Meme küçültme ameliyatı yalnızca estetik kaygılarla değil aynı zamanda sağlık açısından duyulan ihtiyaca bağlı olarak da uygulanabilen bir cerrahi prosedürdür. Kadınlarda meme boyutunun olması gerekenden daha büyük ya da sarkık olması fiziksel ve psikolojik açıdan bazı sorunlar yaşanmasına neden olabilir. Baş, bel, sırt ve boyun bölgesinde ağrıların yanı sıra memenin alt bölgesinde dermatite bağlı kaşıntı, kötü koku ile meme dokusunun fazlalığı nedeniyle omuzlarda sütyen basısı oluşması gibi istenmeyen ve kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek durumlar ortaya çıkabilir. Meme küçültme estetiği ameliyatı hasta özelinde belirlenen tekniklerle uygulandığında hem hastanın yaşam kalitesinin artmasını sağlamakta hem de fiziksel ve psikolojik açıdan son derece olumlu etkiler oluşturmaktadır.