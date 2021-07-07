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Delta Mutasyonu ve Delta Plus Mutasyonu Belirtileri nelerdir?

Tüm dünya yeni bir koronavirüs versiyonuyla panikte. COVİD-19 Delta Mutasyonu ve Delta Plus Mutasyonu Nedir? Belirtileri Nelerdir ve Hangi Aşı Daha Etkilidir?

07 Temmuz 2021 Çarşamba 09:16
Delta Mutasyonu ve Delta Plus Mutasyonu Belirtileri nelerdir?

Delta Mutasyonu ve Delta Plus Mutasyonu Nedir? Belirtileri Nelerdir ve Hangi Aşı Daha Etkilidir?

Virüsler mutasyon yoluyla sürekli değişir ve bir virüsün yeni mutasyonlarının ortaya çıkması beklenir. Mutasyona uğrayan virüsün belirtileri farklı olabildiği gibi yapılan aşıların da mutasyona etkisi farklı olabilir. Hindistan’da ortaya çıkan Delta mutasyonu nedir, belirtileri ve aşıların bu mutasyona etkisi var mı? Bu soruların cevaplarını Alerji ve Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay yanıtladı. 

Delta Mutasyonu Nedir?

COVID-19 virüsü mutasyona uğrayarak alfa, beta, gama ve şimdilerde delta mutasyonu ortaya çıkmıştır. Delta mutasyonu ilk olarak Aralık 2020’de Hindistan’da ortaya çıkmıştır. Nisan 2021’de de Delta plus mutasyonu ortaya çıkmıştır. Haziran 2021 itibariyle varyant 80'den fazla ülkede tespit edilmiştir. Türkiye’de de görülmeye başlamıştır.

Delta mutasyonu belirtileri nelerdir?

Bu mutasyona uğrayan virüs daha bulaşıcı ve akciğerlerde daha fazla hasar bırakmasının yanı sıra kullanılan ilaçlara da daha dirençli olması nedeniyle daha tehlikelidir. Covid-19 enfeksiyonu belirtileri öksürük, ateş, koku ve tat kaybı iken Delta varyantına yakalananlar arasında en çok baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi belirtiler görülmektedir. Genç yaştaki hastalar "ağır bir soğuk algınlığı geçiriyormuş gibi" hissetmektedir. Bu nedenle de COVID-19 enfeksiyonu yanlışlıkla soğuk algınlığı gibi düşünülmekte ve bu da hızlı bir yayılmaya neden olabilmektedir. Bu nedenle de bu dönemde nezle, baş ağrısı ve boğaz ağrısı şeklinde ağır soğuk algınlığı geçiriyorsanız COVID-19 testi yapılması faydalı olabilir. Mutlaka tat ve koku sorunu yaşamanız gerekmez. 

Aşıların Delta mutasyonuna etkisi nasıldır?

Delta varyantına karşı Biontech aşısının etkisi %90 olarak bildirilmiştir. İsrail’de yapılan bir çalışmada ise %70 etkili olduğu bildirilmiştir. Sinovac aşısının ise Delta mutasyonua etkisi 2-3 kat daha az olduğu ancak 3. doz yapıldığında Delta mutasyonuna daha etkili olabileceği bildirilmiştir. 

Sonuç olarak özetleyecek olursak;

-Delta mutasyonu Hindistanda  ortaya çıkan bir mutasyondur. 

-Delta mutasyonu nezle, boğaz ağrısı ve baş ağrısı belirtileri gösteren ve ağır soğuk algınlığı gibi kendini göstermektedir. Tat ve koku kaybı görülmez. 

-Delta mutasyonu daha bulaşıcıdır, akciğerleri daha çok etkiler ve COVID-19 ilaçlarına etkisi daha azdır.

-Aşılardan Biontech Delta mutasyonuna en az %70 olmakla birlikte %90’a kadar etkili olabilmektedir.

-Sinovac aşısı Delta mutasyonuna etkisi daha az olmakla birlikte 3. doz yapılırsa Delta virüsüne karşı daha fazla koruma sağlayabileceği bildirilmektedir.

Anahtar Kelimeler:
COVID19Delta Mutasyonu
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