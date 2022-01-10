Dent Lara City açıldı | Antalya Yeni Kliniğine Kavuştu

Antalya Yeni Kliniğine Kavuştu

Antalya geçtiğimiz günlerde yenilikçi ve kusursuz hizmet anlayışı ile çalışan bir diş kliniğine kavuştu. Uzun bir muyenehane faaliyetinin akabinde yeni şubesini Poliklinik olarak açılan Dent LaraCity sahip olduğu hizmet anlayışı Antalya’da ile ağız ve diş sağlığı sektöründe yeni bir perde açmayı hedefliyor.

Nitelikli Diş Kliniklerinin Önemi Her Geçen Gün Artıyor

Dental klinikler ağız ve diş tedavilerinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Oldukça titiz bir çalışmaya ihtiyaç duyan tedavi türlerine sahip olan ağız ve diş sağlığı tedavileri uzman eller ve kaliteli ekipmanlara oldukça ihtiyaç duymaktadır.

Her yıl dünyada yanlış diş tedavileri yüzünden yüzlerce insan kalıcı sağlık problemleriyle uğraşmak durumunda kalabiliyor. Bu nedenle nitelikli ve donanımlı kliniklerin çokluğu sektörde belli bir kalitenin oluşmasına imkân tanıyor. Yakın zamanda çalışmalarına başlamış olan Dent Lara City Antalya’da mevcut hizmet çıtasını yukarıya çekmek için çalışmalara başladı.

Dent Lara City ile Antalya’dan Dünya’ya

Ağız diş sağlığı hizmetlerinin ortalama kalitesinin çok üstünde hizmet vermek adına, son model ekipmanlara ve uzman bir ekibe sahip olan Dent Lara City ağız ve diş sağlığı sektöründe önce Antalya’da daha sonra dünyada markalaşma odaklı çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye’de ve dünyada marka bir diş kliniği olma hedefiyle yola çıkan Dent Lara City diğer yandan sağlık turizmi ile potansiyelini ortaya koyma çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık turizminin en önemli alanlarından bir tanesi olan ağız ve diş sağlığı alanında çalışan klinik sağlık turizmi için yürüttüğü çalışmalarla Antalya’da sürdürülebilir bir sağlık turizmi modeline imza atacak.

Dent Lara City’nin uzman doktoru olan Ahmet Erdoğan faaliyetlerine başlayan Dent Lara City ve yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamalarda;

‘’Biz Dent Lara City olarak faaliyetlerimize başlamış olmaktan ötürü büyük bir heyecan içerisindeyiz. Dent Lara City olarak kusursuz hizmeti sunabilmek adına uzun bir hazırlık süreci geçirdik.

Bugün geldiğimiz nokta da Dent Lara City başta Antalya olmak üzere tüm dünyaya hizmet sunabilecek standartlara sahip bir diş kliniği olarak kuruldu. Alanında uzman ve mesleğine âşık bir ekiple çalışıyor olmak ise bizim en büyük avantajlarımız arasında yer alıyor.

Ağız ve diş sağlığı alanında markalaşmak ve Türk Sağlık Sisteminin başarısını dünyada devam ettiren bir hekim olarak hizmeti dünyaya yaymak adına yaptığımız çalışmalarla çok kısa süre içerisinde kliniğimizden sıkça söz ettireceğimizi şimdiden söylemek isterim. Dedi.