Deprem Korkusu Nedir? | Sismofobi nedir? 

Deprem Korkusu Nedir? | Çocuklarda Deprem Korkusu İçin Ne Yapılmalı?

Psikiyatri Uzmanı Dr. Tuba Erdoğan konu hakkında bilgiler verdi.

Sismofobi, bazen kişiyi etkisiz hale getirebilen, faaliyetlerini, kararlarını ve hatta kendisinin ve ailesinin yaşamlarını yönlendirme biçimlerini etkileyebilen aşırı, sürekli ve kontrol edilemez deprem korkusudur.

Deprem korkusunu gösterebilecek davranışlar

Hayatta kalma içgüdüsüne bağlı olarak ortaya çıktığı için deprem korkusu doğaldır; ancak, insanların bu olayla ilgili olarak benimsediği ve sismofobi belirtileri gösterebilecek bazı davranışlar vardır. Bunlar arasında:

*Birkaç hafta geçmesine rağmen sürekli korku

*Deprem korkusu ve sosyalleşme isteğinin azlığı nedeniyle izolasyon

*Güvensizlik nedeniyle plan veya faaliyetlerin değiştirilmesi

*Olayla ilgili yinelenen düşünceler

*Birkaç ay sürebilen diğer davranışlar arasında.

-Sismofobi ile başa çıkmak için öneriler

*Hissettiğiniz korku hakkında yakın bir kişiyle konuşun

*Durdurmaya çalışmak için olumsuz ve korkulu düşünceleri tanımlayın

*Bazı nefes teknikleri uygulayın

*Psikolojik tedavi üzerinde çalışmak için bir profesyonel bulun

Ebeveynler çocuklarına yardım etmek için ne yapabilir?

*Ailenin bir arada kalması çok önemlidir.

*Aile ile bir arada olmak çocuğa anında güven verir. Korkuları terk edilmişlik ve korumasız kalma durumu hemen hafifletilir. Örneğin, afetin hemen ardından anne babalar çocuğu 'güvenli bir yere' bırakmamalıdır, ebeveynler çocukları güvenli yere bırakıp olası hasarı incelemek için başka yerlere gider, çocuk yalnız kalmamalıdır.

Çocuğun size korkuları hakkında söylediklerini dinleyin.

*Size nasıl hissettiklerini ve ne olduğunu düşündüklerini anlattıklarında dinleyin.

*Çocuğa felaketi (korkuya neden olan olayı) elinizden geldiğince açıklayın, bilinen gerçekler hakkında ve tekrar dinleyin.

*Bir çocuk korkularını oyun ve eylemlerle ifade edebilir.

*Çocuğu konuşmaya teşvik edin.

*Korkmanın doğal ve normal olduğunun söylenmesi de çocuklar için güven verici olur.



