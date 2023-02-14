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Depremde sakatlanmamak için ne yapmalı?

Milyonlarca insanı evinden eden, Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin yaraları sarılırken, uzmanlar deprem sırasında sakatlanmayı önleyecek tedbirleri duyurdu.

14 Şubat 2023 Salı 14:19
Depremde sakatlanmamak için ne yapmalı?

Deprem Sırasında Sakatlanmamak ve Enkaz da Kalmamak İçin Yapılması Gerekenler! 

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Alperen Korucu konu hakkında bilgiler verdi. 

İçerideyseniz İçeride Kalmalısınız! 

Bir deprem sırasında dışarı veya diğer odalara koşmayın. Olduğunuz yerde kalırsanız yaralanma olasılığınız azalır. 

Yaralanma şansınızı azaltmak için aşağıdaki işlemleri yapın: 

  • Mümkünse, sarsıntı şiddetlenmeden birkaç saniye önce camdan, asılı nesnelerden, kitaplıklardan, porselen dolaplardan veya düşebilecek diğer büyük mobilyalardan hızla uzaklaşın. Şömine ve bacalardan tuğlalar, aydınlatma armatürleri, duvar askıları, yüksek raflar ve kapıları açılabilen dolaplar gibi düşen nesnelere dikkat edin. 
  • Yakında varsa, başınızı ve yüzünüze düşme ihtimali olan molozlardan ve kırık camlardan korumak için bir şey alın. 
  • Mutfaktaysanız, ilk sallama belirtisinde hemen ocağı kapatın ve örtün. 
  • Yataktaysanız tutunun ve orada kalın, başınızı bir yastıkla koruyun. Olduğunuz yerde kalırsanız yaralanma olasılığınız daha düşük olur. Yerdeki kırık camlar, yerde yürürseniz veya yuvarlanırsanız yaralanmalara neden olabilir. 

Çok katlı bir binadaysanız, çökün ve tutunun. 

  • Pencerelerden ve dış duvarlardan uzaklaşın. 
  • Binada kalın. 
  • Asansör kullanmayın.  
  • Sıkıştıysanız öncelikle sakin olun. Yapının sert veya metal kısımlarına hafifçe vurarak birinin dikkatini çekmeye çalışın. Bunu yapmak, kurtarılma şansınızı artırabilir. 

Dışarıdaysanız, dışarıda kalın. 

  • Binalardan, elektrik kablolarından ve yakıt, gaz hatlarından uzaklaşın. Düşen molozlardan kaynaklanan en büyük tehlike, kapıların hemen dışında ve binaların dış duvarlarının yakınındadır. 
  • Ağaçlardan, telefon direklerinden ve binalardan uzakta açık bir alana gidin. Açıktayken alçalın ve sallanma durana kadar orada kalın. 
  • Bir binanın dış duvarlarının yakınındaki alan en tehlikeli yerdir. Pencereler, cepheler ve mimari detaylar genellikle binanın ilk çöken kısımlarıdır. Bu tehlikeli bölgeden uzak durun. 
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