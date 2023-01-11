Depresyon TMS ile tedavi edilebilir

Transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS) tedavisi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Medical Park Tokat Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Meral Oran Demir, “TMS, psikiyatrik hastalıkların belirtilerini iyileştirmek için beyindeki sinir hücrelerini uyarmak amacıyla manyetik alanları kullanan girişimsel olmayan bir yöntemdir. TMS’nin temel olarak kullanıldığı alan depresyon olmakla beraber obsesif kompülsif bozukluk, kaygı bozukluğu, şizofreni, travma sonrası stres bozukluğu, kronik ağrı, nikotin bağımlılığında da kullanılmaktadır” dedi.

Medical Park Tokat Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Meral Oran Demir, TMS cihazı ve tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu.

“Transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS), psikiyatrik hastalıkların belirtilerini iyileştirmek için beyindeki sinir hücrelerini uyarmak amacıyla manyetik alanları kullanan girişimsel olmayan bir yöntemdir. Psikoterapi ve ilaç tedavisine ek olarak veya tek başına tedavide kullanılabilir” diye konuştu.

KAYGI BOZUKLUĞU VE ŞİZOFRENİ DE TERCİH EDİLEBİLİR



Tedavinin hangi sebeplerde kullanıldığına değinen Uzm. Dr. Demir, “TMS’nin temel olarak kullanıldığı alan depresyon olmakla beraber obsesif kompülsif bozukluk, kaygı bozukluğu, şizofreni, travma sonrası stres bozukluğu, kronik ağrı, nikotin bağımlılığında da kullanılmaktadır” şeklinde konuştu.

TEDAVİ SÜRECİ



Tedavinin nasıl uygulandığını anlatan Uzm. Dr. Demir, şu bilgileri paylaştı:

“TMS kafa derisine elektromanyetik bir bobin yerleştirilerek uygulanır. Bu şekilde verilen manyetik darbeler, ağrısız bir şekilde kafatasından geçer ve beynin farklı bölümleri arasındaki iletişimi geliştirebilecek beyin hücrelerini uyarır. İşlem sırasında hasta yarı oturur ya da yatar bir vaziyette istirahat eder. Anesteziye gerek yoktur. Bilinci tamamen açıktır. Ağrı hissetmez. Kulaklarına tıkaç yerleştirilir. Gözlerinin açık olmasında sakınca yoktur.”

BAŞ AĞRISI GÖRÜLEBİLİR



Tedavide görülebilecek yan etkilerden de bahseden Uzm. Dr. Demir, “TMS tedavisinde görülebilecek yan etkiler genellikle hafif veya orta düzeydedir ve bireysel bir seanstan kısa bir süre sonra iyileşir ve ek seanslarla zaman içinde azalır. En sık baş ağrısı, işlem alanında kafa derisinde rahatsızlık hissi, yüz kaslarında karıncalanma veya seğirme, baş dönmesi görülebilir. Bu belirtiler görüldüğünde stimülasyon seviyesi azaltılabilir, işlem öncesi ağrı kesici alınabilir. Çok nadir olarak epileptik nöbet görülebilir” ifadelerini kullandı.

BU BİREYLERDE TERCİH EDİLMEZ



Uzm. Dr. Meral Oran Demir TMS’nin kimlerde uygulanamayacağını şöyle sıraladı:

“Başvuran kişide epilepsi hastalığı varsa,

Kafa içi anevrizma klipleri veya bobinleri, stentler, implante stimülatörler varsa,

Kalp pili veya ilaç pompası gibi implante elektrikli cihazlar,

Beyin aktivitesini izlemek için elektrotlar, işitme için cihaz ve vücutta mermi parçası varsa.”

İŞLEM YAKLAŞIK 40 DAKİKA SÜRER



Tedavi sırasında oluşabilecek durumlar ve tedavi sonrası hakkında bilgiler veren Uzm. Dr. Demir, “Her tedavi sırasında; manyetik bobin kafaya yerleştirilmiş kulak tıkacı takılmış olarak rahat bir şekilde uzanılır. Makine açıldığında tıklama sesleri duyulur, alın bölgesine dokunulduğu hissedilir. İşlem yaklaşık 40 dakika sürer. İşlem sırasında ve çok kısa bir süre sonra kafa derisinde rahatsızlık hissedilebilir. Tedaviden sonra birisinin sizi eve götürmesi gerekmez ancak ilk tedavi için, daha sonra nasıl hissedeceğinizi anlayana kadar bir başkasıyla gitmeyi tercih edebilirsiniz. Tedaviden sonra normal günlük aktivitelere dönülür ve araba kullanılabilir” diyerek sözlerini noktaladı.