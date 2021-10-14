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Depresyonda olan kişiler neden çikolata yer? 

Bazılarımınızın özellikle üzgün veya gergin dönemlerinde çikolata tüketiminde artış olduğunu biliriz. Bu konuda birçok çalışma yapılmış ve görüş belirtilmiştir. Çikolata nedir? Bizi mutlu eder mi ? Psikolojik yansımaları nelerdir? 

14 Ekim 2021 Perşembe 17:37
Depresyonda olan kişiler neden çikolata yer? 

Depresyonda olan kişiler neden çikolata yer? 

Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Tuba Erdoğan konu hakkında bilgiler verdi.


Çikolatanın içeriğinde güçlü kakao antioksidanlar, karbonhidratlar, yüksek miktarda bitkisel protein, potasyum ve magnezyum, A, B1, B2, D, ve E vitaminleri, riboflavin ve kafein bulunur. Bu maddelerin çoğunun sağlığımız için faydalı maddeler olduğunu söyleyebiliriz. 

Çikolata, insanın zevk almasını sağlayacak psikoaktif bileşenlere sahiptir.   

Çikolatanın hormonlar üzerinde yarattığı etkiyi ve mutlulukla olan ilişkisi yapılan bazı araştırmalarla da kanıtlanmıştır. Bu konuda yapılan araştırmalar kakaonun içeriğinde yer alan biyoaktif besin bileşenleri(feniletilamin) ve magnezyumun vücutta serotonin, dopamin ve endojen opioidler gibi doğal maddelerin salgılanmasını sağladığı yönündedir.  

Eski dönemlerde Tanrı’nın yiyeceği olarak kabul edilen, birçok tarihi kaynakta şifa niyetine tüketildiği söylenen çikolatanın bir dönem eczanelerde satıldığını da hatırlayanlarımız vardır. 

Bu noktada her şeyde olduğu gibi çikolata da doğru ölçüyü bulmak ve dozunu kaçırmamak çok önemlidir. İdeal ölçü ise günlük 20 gramdır. En sağlıklı olan tercih ise çok daha fazla kakao miktarı içeren bitter çikolatadır. 

İngiliz bilim insanlarının 13000 kişiyle yürüttükleri bir araştırmada bitter çikolatanın zihin sağlığına etkisini incelenmiş olup ,  bitter çikolata tüketenlerin depresyona girme riskinin, tüketmeyenlere göre %58 daha düşük çıktığını göstermiştir. Çikolatada ise en az %70 kakao içeren bitter tiplerinin tercih edilmesinin önemli olduğunu vurgulamakta fayda vardır 

Çikolata ve depresyon ilişkisi genel anlamda depresyon veya ruhsal sıkıntısı olan bireylerin bazılarında görülmektedir. Aksine bazı kişiler çikolata dahil olmak üzere daha az miktarlarda besin tüketirler.  

Bu farklılığın birçok sebebi olabileceği gibi , kişisel gelişimimiz oral dönem denilen dönemlerdeki yaşam olayları ile ilişkisi olabileceği gibi duygusal yeme denilen yeme bozuklukları ile de açıklanabilir.  

Yapılan çalışmalar özellikle kakao üzerinde durmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken şeker miktarıdır. Yani birkaç parça bitter çikolata duygu durumumuza iyi gelebilir anca daha fazla yedikçe ibrenin terse döndüğünü çünkü işin içine yüksek kalori ile kilo sorunu ve sağlıksız şeker depolanması girer.  

Bu nedenle bir miktar bitter çikolata ile bir miktar mutluluk ile yetinmemizde fayda olacaktır.         

Anahtar Kelimeler:
Depresyon
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