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Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır | Sağlıklı Cildin Bir Numarası var | 5.5

05 Mayıs 2020 Salı 07:53
Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır | Sağlıklı Cildin Bir Numarası var | 5.5

Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır | Sağlıklı Cildin Bir Numarası var | 5.5

Özellikle cilt uzmanlarından sıkça duyduğumuz cildin pH değerinin ne anlam taşıdığını pek çoğumuz bilmiyoruz. Peki, nedir bu pH değeri? Cilt için neden bu kadar önem taşıyor? Bu soruların yanıtlarını Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır veriyor.

Sağlıklı cilt parlak, pürüzsüz, nemli ve ton farklılıkları olmayan cilt olarak tanımlanıyor. Cildin bu sağlıklı yapısını korumasını ise derimizin üzerinde bulunan asit manto sağlıyor. Asit mantosunun içeriğinde derimizin ürettiği sebum salgısı denilen yağ salgısı ve ter bulunuyor. Cildin pH değerinin bu sayede 5.5 olduğunu anlatan Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Yani sağlıklı cildin bir numarası var. O da pH 5.5! Cildin pH değeri denildiğinde kastedilen derimizin ne kadar asidik veya alkali olduğudur. Bu değer asidik bir değerdir, sağlıklı bir cilt hafif asidiktir.”

Cildin pH dengesinin bozulmasının ciltte kuruma, kırışıklıklarda artış, egzema oluşumu, sivilcelenme gibi sorunlara neden olacağını belirten Dr. Mehtap Kıdır, “Ayrıca pH değerindeki bozulmalar enfeksiyonlara davetiye çıkarıyor ve cildin güneş gibi dış etkenlere karşı da hassasiyetini artırıyor. Bu nedenle biz dermatologlar hem cilt temizliğinde hem de sonrasında kullanılan nemlendirici kremlerin pH 5.5’i sağlayacak ürünler olmasını öneriyoruz.”

Sağlıklı bir cildin numarası olduğunu unutmayın!

Bugünlerde cildimizin sıkça temas ettiği sabun 11 pH değeri, kolonya ise 2.5 pH değeriyle cildin koruyucu tabakasına zarar verebiliyor. Cilt dengesini koruyabilmek için cildi her gün pH 5.5 değerinde bir temizleyiciyle yıkamak ve arkasından da dermatologun önerdiği, cilt yapısına uygun bir nemlendirici kullanmak gerektiğinin altını çizen Dr. Mehtap Kıdır, şunları söylüyor: “Yıkama cildin asit mantosunun kendini yenilemesi ve gözeneklerin açılarak temizlenmesi için gerekli. Ancak bunu yaparken gereğinden fazla yıkamak, yıkarken aşırı ovalamak ve fazlaca soyucu peelingler kullanmak da cilt pH’mızı bozarak daha asidik hale gelmesine neden olur. Sabun gibi temizleyiciler, cildimizdeki nem ve yağ dengesini bozarak pH’nı daha alkali yapar. pH dengesi bozulan ciltte kolajen yapımı azalarak kırışıklıklar artar ve cildin sıkılığı ve canlılığı azalır. Bu nedenle sağlıklı cildin bir numarası olduğunu unutmamalı, dermokozmetik ürün seçerken ürünün üzerinde ‘pH 5.5 ile uyumludur’ ibaresini aramalıyız. Cildin ideal pH numarasını koruyan ürünler cildinizi derinlemesine temizlerken zararlı dış etkenlere karşı direncini de artırır. Ayrıca nem kaybını önleyerek kuruluk, tahriş, egzama gibi problemlere de neden olmaz.”

Doğru pH değerine sahip ürünlerle derinlemesine temizleme

Sabun, alkali, alkol, mineral yağlar ve koruyucu maddeler içermeyen Sebamed Temizleyici Kompakt, normal, hassas ve problemli ciltler için, pH 5.5 değeri taşıyan, hafif ve aktif temizleyici maddelerle gözeneklerde derinlemesine temizlik sağlıyor. İçerdiği doğal amino asitler sayesinde cildin nem dengesini koruyor, D-Panthenol ise cildi besleyip, yenileyip yumuşatıyor. Sebamed Likit Yüz ve Vücut Temizleme Jeli ise hassas ve normal ciltler başta olmak üzere tüm cilt tiplerinde yüz ve vücut temizliği sağlıyor. Cildi tahriş etmeden ve kurutmadan gözenekleri derinlemesine temizleyen Sebamed Likit Yüz ve Vücut, nem dengesini koruyor, cilde esneklik ve yumuşaklık da veriyor. Her iki ürün de ph 5.5 değerinde olduğu için cildin koruyucu bariyerini destekleyerek dış etkenler, kuruluk,irritasyon, alerji ve egzama gibi tehlikelerinin önüne geçiyor. Aynı zamanda doktorlar tarafından cilt hastalıklarının tedavisinde destekleyici olarak öneriliyor.

Sebamed Hakkında

Dünyanın önde gelen dermokozmetik markalarından biri olan Sebamed, Türkiye’de dermokozmetik denilince ilk akla gelen marka. Alman Sebapharma Laboratuvarları’nda geliştirilen formüller, sağlıklı cildin sahip olduğu pH 5.5 değerini bozmadan cildi temizleyen ve besleyen cilt bakım ürünleri sunuyor. Yüksek etkinliği ve cilde uyumu 120'den fazla bilimsel test ile kanıtlanan Sebamed, Türkiye’de dünyanın önde gelen sağlık ürünleri şirketi Perrigo tarafından temsil ediliyor.

Perrigo Hakkında

1887 yılında kurulan dünyanın önde gelen kişisel bakım ve sağlık ürünleri şirketi Perrigo, Türkiye’de 2009 yılından beri faaliyetlerini sürdürüyor. Dermokozmetik, kilo kontrolü, bit tedavisi, el ve ayak sağlığı, deodorant, depilasyon, gebelik testi, tansiyon ölçüm cihazları kategorilerinde faaliyet gösteren Perrigo Türkiye’nin bünyesinde Sebamed, Bio-Oil, Paranit, Predictor, XL-S, Vectavir, Gvyna, Deotak ve Omron gibi çoğu kategorisinde lider markalar bulunuyor.

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Dermatoloji
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