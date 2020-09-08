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Dezenfektan, kolonya ve sabun kullanımından sonra ellerin bakımı önemli

Dezenfektan, kolonya, sabun ve temizlik malzemelerinin bu dönemde daha fazla kullanılması ellerde egzama, kuruma, çatlama ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

08 Eylül 2020 Salı 10:47
Dezenfektan, kolonya ve sabun kullanımından sonra ellerin bakımı önemli

Dezenfektan, kolonya ve sabun kullanımından sonra ellerin bakımı önemli

Evden çıktığımız andan itibaren birçok enfeksiyon ajanına maruz kalıyoruz. Asansörler, merdiven korkulukları, kapı kolları, çalıştığımız yerler ve dokunduğumuz her yerde birçok enfeksiyon ajanına ve virüse maruz kalındığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi döneminde çok sık el yıkamamız gerekiyor. Dezenfektan, kolonya, sabun ve temizlik malzemelerinin bu dönemde daha fazla kullanılması ellerde egzama, kuruma, çatlama ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Eller dezenfekte edildikten sonra mutlaka nemlendirilmeli” açıklamasında bulundu.

Kullanılan sabun ve dezenfektanlarda oldukça fazla kimyasal madde bulunuyor. Bunun da ellerde kuruma, çatlama ve alerjik reaksiyonlara sebep olabildiğinin altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Egzamadan korunmak için kimyasallardan ellerimizi korumalıyız. Normal şartlarda günde 4-5 kez el yıkamak yeterli ancak bu dönemde el yıkama daha da sıklaştı. Dışarı çıktığımız andan itibaren temas ettiğimiz, dokunduğumuz yerlerden sonra sık el yıkamak gerekiyor. Sık yıkayalım, uygun ajanlar kullanalım ama yıkadıktan sonra ellerimizi nemlendirerek egzamaya karşı koruyalım” dedi.

Fazla kolonya ellerde kuruma ve çatlamalara neden olabilir

Kolonya ile ellerimizi dezenfekte ettiğimizde, içerdiği alkol sayesinde virüslere karşı korunabildiğimizi söyleyen Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Ancak tabii içerdiği alkol oranı önemli. Yüzde 70 ile yüzde 80 derece arasındaki kolonyaları tercih etmeliyiz. Kolonyanın fazlası da ellerimizde kuruma ve çatlamalara neden olabilir. Kolonya kullandıktan sonra ellerin nemlendirilmesi ihmal edilmemeli” hatırlatmasında bulundu.

Dezenfektanların mümkün olduğunca az kimyasal içerikli, az kokulu olanları tercih edilmeli

Covid-19’dan korunmak için özellikle son dönemde el dezenfektanlarının sıkça kullanıldığının altını çizen Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Çantalarımızda sıvı ya da sprey formunda el dezenfektanlarımız bulunuyor. Dezenfektanların da içerisinde birtakım kimyasallar var. Dezenfektanlar elbette bu dönemde, özellikle dışarıda temas ettiğimiz yerlerden sonra sık sık kullanılmalı. Ancak mümkün olduğu kadar az kimyasal içerikli, az kokulu, az boyalı dezenfektanları tercih etmeliyiz. Dezenfektanların içerisindeki alkol oranı ve bazı kimyasallar da ellerdeki kuruma, çatlama, egzama ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle dezenfektan kullanımı sonrası da elleri nemlendirmeliyiz. Nemlendiricilerin de mümkün olduğu kadar eczane ürünü ve güvenilir markaların ürünü olmasına özen göstermeliyiz” dedi.

Temizlik ürünlerine elle temas etmemeli, eldiven kullanmalı

Evde kullandığımız deterjan ve çamaşır suyu gibi temizlik ürünlerinin çok fazla kimyasal içerdiğine değinen Dr. Kübra Esen Salman, “Bunları kullanırken mümkün olduğu kadar sulandırarak kullanmalıyız. Bu maddelerin ellerimize temas etmeden önce eldiven kullanmaya, özellikle de içi pamuklu egzama eldiveni kullanmaya özen göstermeliyiz. Yine temizlik yaptıktan sonra ellerimizi bol su ile yıkayıp üstüne nemlendiricilerimizi kullanmalıyız” açıklamasında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
DezenfektanKolonyaSabun
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