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Dirsekleri masaya dayayarak çalışanlar dikkat!

Uzmanlar uzun süre dirseklerimizi masaya yaslarak çalışanları bazı kalıcı rahatsızlıklar konusunda uyarıyor

18 Nisan 2023 Salı 16:04
Dirsekleri masaya dayayarak çalışanlar dikkat!


Dirsekleri dayayarak çalışıyorsanız aman dikkat

Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz konu ile ilgili bilgiler verdi..

Günlük rutininizde farkına varmadan çok sık yaptığınız bir davranışın aslında uzun dönemde önemli hasarlar oluşturacağını size belirtmek istiyorum. Nasıl ayak ayak üstüne atılmamalıysa, dirseklerde masaya dayanmamalı! Özellikle masa başında çalışanlar, dirseklerini masaya yaslayanlar, ayakta yorulup desteği dirseklerinden alanlar.

Aman dikkat !

Peki uzun süre dirseklerimizi masaya yasladığımızda ne oluyor da aman dikkat diyoruz?.

Cevap çok net : Sinir sıkışması oluyor.

Dirsekte sinir sıkışması olarak tanımlanan kübital tünel sendromu, dirsek seviyesinde sinirin sıkışmasına bağlı olarak serçe ve yüzük parmağında uyuşukluk ile birlikte güç kaybına neden olur.

Eğer özellikle serçe ve yüzük parmağınızda uyuşmalar varsa bu dediklerim sizler için daha da önem arz ediyor.

Kübital tünel sendromu, zaman içinde hastanın elinde güç ve beceri kaybına neden olur o nedenle bu yazıyı önemseyip, dirsek dayarken 2 kere düşünmenizi istiyorum.

Dirsek dayamak , masabaşı çalışanlarının sürekli dirseklerini masaya yaslaması, dirsekleri bir yere dayayıp destek almak, özellikle bacaklarında ağrı olan ev hanımlarının yemek yaparken dirseklerini tezgaha dayamaları ve bu tarz dirsekle bağlantılı basınç oluşturacak davranışlar tehlikelidir.

Uzun dönemde bu tarz davranışlar sinir sıkışması sonucu ile hastaların bizlere gelmesine sebep olmaktadır.

Bu tarz davranışlar zeminle kemik arasında kalan sinirin ezilmesine neden olmaktadır. 

Kemiğin yanında duran ve dış basıya açık olan ulnar sinirinde meydana gelen herhangi bir basınç sinirin işleyişini bozacak dereceye gelirse; dirsek, ön kol, el bileği ve parmaklarda uyuşukluk meydana gelir.Uyuşukluk hissine ağrı ve karıncalanma da eşlik eder.

Bu nedenle bu bölgeye uygulanan basınç doğrudan siniri etkiler. Ofiste/çalışma masasında otururken sürekli dirseğe dayanılması durumunda sinir üzerinde bir baskı meydana gelir. Bu baskı nedeniyle ağrı oluşabilir. Ağrı uzun dönemde ağrılar his kaybına doğru gidiyorsa dikkat! Hemen iyi bir  beyin ve sinir cerrahına başvurmakta fayda var. 

Anahtar Kelimeler:
DirsekDirsek Dayama
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