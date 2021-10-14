Diş Ağrılarında Hemen Antibiyotik Kullanmayın!



Toplumumuzda maalesef ‘Apseli dişlerde, antibiyotik kullanılmadan dental hiçbir işlem yapılamaz’ gibi bir bilgi kirliliği var. Sağlık örgütleri, tüm Dünyada akılcı antibiyotik kullanımı ve uygulaması için önlemler almaya ve halkı bilinçlendirmeye çalışıyor. 2015 yılı Kasım ayından itibaren her yıl bu amaçla dünya genelinde kampanyalar düzenleniyor.

“Apseli Dişlerde Acil Müdahale Esastır”

Sanılanın aksine apseli yani enfekte dişlerde, acil müdahale esastır. Hastanın; işleme engel teşkil edecek genel bir sağlık problemi yoksa, ağız açıklığında azalma (trismus), 38 dereceyi geçen ateş, halsizlik, lenf bezlerinin şişmesi (lenfadenopati) gibi şikayet bulguları bulunmuyorsa antibiyotik kullanımı elzem değildir. Sanılanın aksine, yanlış ve acil müdahale yapılmadan kullanılan antibiyotikler neticesinde akışkan kıvamda olan iltihabi doku, tıkız bir hal alır ve dental işlemlerle problemin çözülmesi daha zor bir hale gelir. Hâlbuki acil yapılan dental müdahale sonrasında, akışkan kıvamdaki iltihabi dokunun hızlıca bölgeden uzaklaştırılması ile şikayetler hızla geriler, başarı şansı ve hasta konforu artar.

Antibiyotikler Masum Değiller!

Antibiyotikler, sanıldıkları gibi masum ilaçlar değildir. Bu ilaçlar; alerji geliştirebilir, kolit yapabilir, tedavi maliyetlerinin artmasına sebep verebilir, gastrointestinal hastalıklara sebep açabilir ve en önemlisi direnç geliştirebilir. Antibiyotikler; ağrıyı kesmezler, dental enfeksiyon kaynağını ortadan kaldırmazlar. Bu nedenle; hekim görüşü olmadan antibiyotik kullanımı, kesinlikle sakıncalıdır.

Dental Enfeksiyonlarda Antibiyotikler Neden Yetersizdir?

Antibiyotiklerin etki gösterebilmesi için, kan dolaşımı yoluyla enfekte bölgeye ulaşmaları gerekir. Ancak söz konusu ağız içi dokular olduğunda, enfekte bölgedeki kemik kaybından ve kanlanmanın azlığından dolayı antibiyotikler etki edemezler. Biz diş hekimleri; dental enfeksiyonlarda sadece çevre dokuyu ve hastanın sistemik şikâyetlerini kontrol altına almak için, gerekli gördüğümüz durumlarda antibiyotik reçete etmekteyiz.