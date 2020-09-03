Diş hekimlerini tükenmişlik sendromu vurdu

Dişhekimleri de tükenmişlik sendromu ile karşı karşıya

Bünyesindeki 9 bin 200 üyesiyle, Türkiye’nin en büyük diş hekimi odası olan İstanbul Dişhekimleri Odası (İDO) Yönetim Kurulu, pandemi mücadelesinde ön cepheye sürülen meslektaşları için ses verdi. Filyasyon ekiplerinde görevli olan dişhekimlerinin sorunlarını ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri sunan bir bildiri yayınlayan İDO Yönetim Kurulu, Covid-19 pandemisi ile mücadelede filyasyonun görev tanımı dışında diş hekimlerine yaptırılmasının yanlış bir uygulama olduğunu açıkladı.

Pandemi sürecinde sağlık çalışanları arasında ölümlerin giderek arttığını ve durumu endişeyle izlediklerini kaydeden İstanbul Dişhekimleri Odası Başkan Vekili Tarık İşmen,“” dedi.

İDO, Covid-19 tanısının meslek hastalığı ve iş kazası olarak kabul edilmesi, sağlık çalışanlarına rutin olarak test yapılması, performans sisteminden vazgeçilerek bütün sağlık çalışanlarına ekonomik kriz ve pandemi koşulları dikkate alınarak, emekliliğe yansıyacak şekilde maaş artışı yapılması çağrısında bulundu. Bildiride, yıllardır performans sistemi ile yıpranan sağlık çalışanlarının pandemide yaşanan sorunlar nedeniyle tükenmişliğe sürüklendiği, çok sayıda diş hekiminin istifa ya da emeklilik yolunu seçtiğini belirtilerek,yaşanan sorunlarla, bunlara yönelik çözüm önerileri şöyle sıralandı:



Birinci basamak sağlık hizmeti konusunda eğitim ve deneyimi olmayan diş hekimleri filyasyon hizmetine alınıyor. Oysa bu hizmet, eğitim ve deneyimi olan kadrolarla organize edilmeli, diş hekimleri mesleki alanları dışındaki görevde ana yürüten değil ihtiyaç duyulduğunda destek veren uzman olarak görevlendirilmeli.

Dişhekimleri filyasyon hizmetine alındığı için ADSM’lerde hasta sayıları günden güne artıyor ve müdahalelerde süreçler uzuyor.

Pandemiyle mücadelede etkin biçimde yer alan diş hekimleri ucuz iş gücü olarak görülüyor, her işe koşturularak yaşatılan değersizlikten, yıpranmışlık duygusu yaşamaktan bitkin düşüyor. Bu sorunlara güvenlik, ulaşım, yemek, kreş sorunları ile uzun ve sık mesailer, nöbetler, kaliteli ekipman eksikliği eşlik ediyor.

Sağlık çalışanları Covid -19 taramalarında görev alıp, risk altında en ön safta çalışıyorken rutin taramalar kendilerine uygulanmıyor.

Ek ödemeler emekliliğe yansımıyor, kimi çalışan çok düşük ek ödeme alırken, kimi ise hiç ek ödeme alamıyor.

Covid 19 iş kazası olarak kabul edilmeli

İDO Yönetim Kurulu, bu sorunları sıraladıktan sonra, Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlara çağrı yaparak şunları talep etti:

