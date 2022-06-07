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Diş Hekimliğinde Teknolojinin Önemi Artıyor

Teknolojiye verilen önemin artması ve bir ihtiyaca dönüşmesi pek çok alanda olduğu gibi Diş Hekimliği alanında da artık kaçınılmaz diyebiliriz. Peki, teknolojinin Diş Hekimliğine katkıları nelerdir?

07 Haziran 2022 Salı 07:48
Diş Hekimliğinde Teknolojinin Önemi Artıyor

Teknolojinin Diş Hekimliğinde Önemi Nedir?

Teknoloji, öncelikle Diş Hekimliğinde restorasyon sürecini daha hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlanmasını sağlamanın yanı sıra, hata oranını azaltıp daha uyumlu restorasyonlar yapabilmek için de oldukça önemli.

Tedavi sürecinden ya da işlem sırasındaki süreçten kaçınan hastalar için de teknoloji daha konforlu bir süreç sunabilmekte.  Yüksek teknolojili materyallerle beraber materyal seçeneğinin artması da teknolojinin faydalarından biri. Daha sağlıklı implantlar ve ar-ge bakımından gelişmiş, yüksek teknoloji ürünü olan implantların hastalara sunulabilinir olması ise daha uzun süreli, daha sağlıklı ağız ve dişlere kavuşabilmeyi kolaylaştırıyor.

Estetik ve Fonksiyonel Diş Hekimliği alanında uzman Diş Hekimi Nazan Nur Arık, bir hekim olarak teknolojiden faydalanılmasının en doğrusu olduğunu dile getiriyor. Kendi muayenesinde, ileri teknolojiden faydalanarak hastalarına hizmet vermeye önem veren Nazan Nur Arık implant tedavisinde teknolojinin yerini şöyle açıklıyor.

“İleri teknolojili implantlarla beraber implant cerrahisinde uygulayabileceğiniz cerrahi rehber (Guide Cerrahisi) ile yapılacak işlemin hata riskini de azaltabilmekteyiz.  Guide cerrahisi ile yapılacak olan implantların daha önceden planlı bir şekilde nereye yerleştirileceğinin organize edilme durumu söz konusu olabilmekte. Bunların yanı sıra Cerrahi Rehber Teknolojisi, hasta konforunu da arttırmakta ve Dijital Diş Hekimliği ile yapılacak diş hekimliğini bilgisayar ortamında tasarlayıp, önceden görüp ve sonrasında bazı durumlarda hastalarımızın da onayına sunmamızı sağlayabilmekte. Bunlara ek olarak, yapılacak olan restorasyonun özellikle ön dişlerde nasıl bir değişikliğe yol açacağını hastalarımızda gösterebilmekteyiz.”

Yapay Zeka Teknolojisi ve Diş Hekimliği Arasındaki Bağ Neden Kuvvetli Olmalıdır? 

Son günlerde merak edilen bir başka konu ise Yapay Zeka Teknolojisi ve Diş Hekimliği arasındaki bağ hakkında. Pek çok uzman hekim gibi Nazan Nur Arık da bu bağın kuvvetli olması gerekliliğine dikkat çekiyor. Günümüzde yüksek teknolojiden uzak bir diş hekimliğinin düşünülemeyeceğini söyleyen Nazan Nur Arık “Yapay Zeka Teknolojisi ve Diş Hekimliği Arasındaki Bağ Neden Kuvvetli Olmalıdır?” sorusunu ise şöyle yanıtlıyor;

“Günümüz yapay zeka teknolojilerinin, pek çok sektörde yer almasıyla beraber Diş Hekimliği alanında da kullanımının oldukça yaygınlaştığını görmekteyiz. Bu teknolojilerle beraber hızlı, öngörülebilir estetik restorasyonlar ile hastalarımıza konforlu bir tedavi süreci sunabilmekteyiz. Bilhassa Gülüş Estetiği tedavilerinde, hastalarımıza tedaviye başlamadan önce finalde elde edeceğimiz gülüş tasarımını gösteriyor ve onayını alıyor olmamız yapay zeka teknolojileri ile mümkün. Bu doğrultuda hasta-hekim iletişimi ve tedavi öngörülebilirliği konusunda hem soru işaretlerini ortadan kaldırıyor, hem de daha rahat ve planlı bir tedavi protokolü ile ilerleyebiliyoruz.”

Anahtar Kelimeler:
Diş Hekimliği
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