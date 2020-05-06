Dışarıdan Eve Giren Ürünlerin Hijyeni Nasıl Sağlanmalı?

Dünyamız çok bulaşıcı ve ölümcül olabilen, bir virüs hastalığı ile savaş veriyor. Ülkeler geleneksel özelliklerine bağlı olarak, farklı korunma ve önlem yollarını sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmektedirler.

Dışarıdan gelen paketlerin hijyeni nasıl sağlanmalıdır?

Akıllardaki bir diğer soruysa, dışarıdan gelen paketli ürünlerin hijyeninin nasıl sağlanması gerektiğidir. Her ne kadar koronavirüs; açık havada ve çeşitli yüzeylerde uzun süre canlı kalamıyorsa da (virüsler ancak ve sadece canlı bir hücre içine yaşayabilirler) önlem almak yerinde olur. Bu sorunun yanıtı içinde, genel dezenfeksiyon kuralları bulunmalıdır. Dışardan gelen paketlerin en dış kısmı, özenle çıkarılır çıkarılmaz en yakın çöp kutusuna atılmalıdır. Eğer eldiven kullanılarak bu ambalaj çıkarılmışsa eldiven sıyrılıp çöpe atılmalı, eldivensiz çıkarılmışsa bu işlemden hemen sonra eller sabunla yıkanmalıdır. İkinci aşamada paketin iç kısımlarını, her katına ayrı özen göstererek çıkarmalı, atılacak özellik taşımıyorsa dezenfekte edilmelidir. Sonunda, gönderilen obje de mümkünse açık havada sekiz saat kadar bırakılmalıdır. Eğer dezenfektandan zarar görmeyecek vasıfta bir ürün ise dezenfekte edilerek hemen kullanılabilir.

Eve giren eşyalar nasıl dezenfekte edilmelidir?

Koronavirüs sabun ve alkole karşı dayanıksız!

Eve çeşitli eşyaların girişinde güncel olarak, büyük panik yaratan bu virüse karşı önlem almak gerekecektir. Bilindiği gibi virüse henüz yeni bulaşmış eşyalar, büyük risk taşıyabilirler. Evinize giren bir eşya; bulaşma olasılığı yüksek bir ortamda uzun süre kalmış olabilir veya enfekte kişilerin temasına özellikle, taşıma sırasında maruz kalabilir.

Dezenfektanlar, bir mikroorganizmanın hücre duvarını tahrip ederek onları ortadan kaldırır. Koronavirüs de lipid yapısında bir zarfa sahip olduğu için; sabun ve alkole karşı çok dayanıksızdır. Bu sebepten, bu bazdaki temizleyiciler tercih edilmelidir. Mükemmel bir dezenfektan; insana zarar vermeden, zararlı mikroorganizmaları etkileyerek ortadan kaldıracak özelliğe sahip olmalıdır. Kimyasal reaksiyonların oluşma riskine karşı farklı dezenfektanlar, birbirine karıştırılmadan kullanılmalıdır. Kimyasallar olmadan da, eve giren yeni bir eşyayı temizlemek mümkündür. Esasen sabun koronavirüse oldukça etkilidir, ancak çamaşır suyu 1/10 veya 1/100 sulandırılmak suretiyle, sirke ise 1/2 sulandırılarak; bu virüs ile bulaşma olasılığına karşı, eşyaların temizliğinde özellikle düzgün yüzeylerde kullanılabilir. Alkol de, uygun bir dezenfektandır. Mutlak (Yüzde 96) alkol gerekli değildir, yüzde 70 alkol yeterli olmaktadır. Eve giren eşyalarda görünür fazla kirlilik varsa; önce deterjanla temizlemek, sonra alkol bazlı dezenfektanı kullanmak daha etkili olacaktır.