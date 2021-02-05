Dişlerimizi fırçalamak neden önemli?

Ağız ve diş sağlığını korumanın en basit ve etkili yollarından biri olan diş fırçalamanın oldukça önemli olduğundan bahseden Hospitadent Çamlıca şubesi Başhekimi Tarcan Topçuoğlu, “Dişlerin düzenli olarak fırçalanmasıyla birçok ağız ve diş probleminin önüne geçilebilir.” diye açıklamalarda bulundu.

Sağlıklı bir ağzın ancak düzenli olarak diş fırçalamakla korunacağına vurgu yapan Başhekim Tarcan Topçuoğlu, diş fırçalama alışkanlığının çok küçük yaşlarda kazanılmasının oldukça faydalı olduğunu dile getirdi. Dişlerin düzenli ve doğru bir şekilde fırçalanmadığı takdirde birçok diş çürükleri ve dişeti hastalıklarının ortaya çıkma riskinin yüksek olduğunu dile getiren Başhekim Topçuoğlu, diş fırçalamanın yanı sıra doğru bir şekilde diş fırçalamanın ayrımını da vurguladı.

Peki, Dişler Nasıl Fırçalanmalı?

Doğru bir şekilde diş fırçalamanın yetişkinler için en az iki dakika sürmesi gerektiğini dile getiren Diş Hekimi, dişeti çizgisine dikkat ederek kısa ve nazik hareketlerle fırçalamak gerektiğini ifade etti. Ayrıca dişlerin arka kısımlarına, özellikle dolgu, kuron ve diğer tedavi uygulanmış dişlere ulaşmanın öneminden de bahsetti.

Diş fırçası kıllarının dişetlerine zarar vermeyecek biçimde orta veya yumuşak sertlikte olmasının plakları ve kalıntıları dişlerden çıkarmak için daha etkili olduğu fikrine sahip olan Başhekim Topçuoğlu, küçük başlı ve kıl sayısı yüksek fırçaların da arka bölgede kalan dişlere ulaşabilmek için tercih edilebileceğini dile getirdi. Ayrıca son zamanlarda oldukça fazla kullanılan pilli ya da şarjlı diş fırçalarının da iyi bir alternatif olabileceğini ekledi.

Son olarak diş fırçası kıllarının yanlara doğru eğilmeye başladığı anda, yaklaşık olarak üç ayda bir fırça değiştirilmesinin uygun olduğunu öne süren Hospitadent Başhekimi Topçuoğlu, yıpranmış fırçalarla diş fırçalamanın dişlere zarar verebileceğini vurguladı. Tüm bunlarla birlikte diş fırçalamak kadar düzenli aralıklarla diş hekimine kontrole gitmenin de birçok ağız ve diş problemini geride bırakacağının önemini dile getirdi.