Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Diyetisyen Didem Yıldız'dan uyarı | Çinko Eksikliğine Dikkat

Çinko, vücut için esansiyel bir mineraldir, yani vücut bu minerali dış kaynaklardan almak zorundadır, çünkü doğal olarak üretemez.

20 Mart 2024 Çarşamba 10:25
Diyetisyen Didem Yıldız'dan uyarı | Çinko Eksikliğine Dikkat






Çinko Eksikliğine Dikkat!

Uzman Diyetisyen Didem Yıldız Küçük konu hakkında bilgiler verdi.

Çinko eksikliği, vücutta yeterli çinko seviyelerinin sürdürülememesi durumunu ifade eder. Çinko, vücut için esansiyel bir mineraldir, yani vücut bu minerali dış kaynaklardan almak zorundadır, çünkü doğal olarak üretemez. Çinko, birçok biyolojik süreçte yer alır ve bağışıklık sistemi fonksiyonları, hücresel bölünme, protein sentezi, yara iyileşmesi ve DNA sentezi gibi bir dizi önemli görevi vardır.

Çinko eksikliği, çeşitli semptomlara ve sağlık sorunlarına neden olabilir. Bazı yaygın belirtiler şunlar olabilir:

*Bağışıklık Zayıflığı: Çinko, bağışıklık sisteminin düzgün çalışması için önemlidir. Çinko eksikliği, tekrarlayan enfeksiyonlara veya daha uzun süren iyileşme süreçlerine yol açar.

*Cilt Problemleri: Çinko eksikliği, ciltte kuru, pullu veya tahriş olmuş bir duruma neden olabilir. Ayrıca, yara iyileşme süreci de etkilenir.

*Saç Dökülmesi: Çinko eksikliği, saç dökülmesine neden olabilir. Saç ve tırnak sağlığı, çinkonun etkisi altındadır.

*Göz Sorunları: Özellikle gece körlüğü gibi göz sağlığı sorunları, çinko eksikliği ile ilişkilendirilebilir.

*Ruhsal Durum Bozuklukları: Çinko eksikliği, depresyon, anksiyete ve diğer ruhsal durum bozukluklarına sebep olur.

*Büyüme ve Gelişme Sorunları: Çocuklarda ve gençlerde çinko eksikliği, büyüme ve gelişme sorunlarına yol açar.

Çinko eksikliği riski, düşük çinko içeren bir diyet, emilim sorunları, kronik hastalıklar veya sindirim sistemine zarar veren durumlar gibi faktörlere bağlı olarak artabilir. Çinko eksikliğinin teşhisi bir sağlık profesyoneli tarafından yapılır ve genellikle kandaki çinko düzeylerini ölçmek için laboratuvar testleri kullanılır.

Çinko eksikliğini önlemek veya düzeltmek için çinko açısından zengin gıdaların (örneğin kırmızı et, tavuk, balık, süt ürünleri, kabak çekirdeği, fasulye) düzenli olarak tüketilmesi veya çinko takviyelerinin kullanılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler:
çinkoçinko Eksikliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağışıklık Sisteminizi Güçlendirmek İçin IV Terapisi
Bağışıklık Sisteminizi Güçlendirmek İçin IV Terapisi
Menopoz yaşını öne çeken 7 hatalı alışkanlık
Menopoz yaşını öne çeken 7 hatalı alışkanlık
Ramazanda "Akdeniz Tipi Beslenme" Önerisi
Ramazanda "Akdeniz Tipi Beslenme" Önerisi
Badem Sütünün Faydaları Nelerdir?
Badem Sütünün Faydaları Nelerdir?
Boyun fıtığı tedavisinde disk protezi
Boyun fıtığı tedavisinde disk protezi
Kaju faydalı mı? Zararlı mı?  Canan Karatay 'Hiç yemedim' dedi
Kaju faydalı mı? Zararlı mı?  Canan Karatay 'Hiç yemedim' dedi
Ramazan'da midenizi rahatlatacak öneriler
Ramazan'da midenizi rahatlatacak öneriler
İleri yaş ve sigara akciğer nodülü sebebi
İleri yaş ve sigara akciğer nodülü sebebi
Yüksek tansiyon ve şeker hastaları için göz siniri felci tehlikesi
Yüksek tansiyon ve şeker hastaları için göz siniri felci tehlikesi
Kansere meydan okuyan bitki | Zerdeçal
Kansere meydan okuyan bitki | Zerdeçal

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim