Diyette vazgeçilmemesi gereken 10 besin

Diyet yaparken yiyeceklerin besin değerlerinin yanı sıra besin çeşitliliğine de özen gösterilmeli. Dengeli ve sağlıklı beslenmenin beslenmede her besin grubundan yeterli ve dengeli miktarda alınmasının önemli olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, diyette vazgeçilmez 10 besin çeşidini ve vücuda etkilerini anlattı:

Kivi

Kivi içerisinde bol miktarda vitamini bulundurur. C vitamini antioksidan bir maddedir ve vücudumuzu koruduğu kanıtlanmıştır.

Düzenli tüketildiğinde kardiyovasküler hastalıklardan kansere ve obeziteye karşı pek çok sorunda etkili olduğu görülmüştür. Asla es geçilmemesi gereken kivinin en önemli yararı, yüksek lif içeriği özelliği sayesinde kabızlığa karşı etkili olmasıdır. Bu yüzden zayıflamak isteyenler ve kabızlık problemi yaşayanlar beslenme programında muhakkak kiviyi bulundurmalıdırlar.

Ara öğünlerinizde tatlı isteğinizi karşılamak amacıyla 2 adet orta boy kivi tüketebilirsiniz.

Sarımsak

Sarımsakta bulunan allık sülfiritler bağışıklık sistemini güçlendirir, tümör hücre çoğalmasını baskılayan enzimleri uyarır ve kandaki kolesterol düzeylerini azaltır.

Sarımsağın en iyi bilinen etkisi kolesterol düşürücü etkisidir. Sarımsakta bulunan selenyum kalp için koruyucudur ve antioksidanların yapısına girmektedir. Günlük beslenmenizde bulundurmayı unutmamalısınız.

Biberiye

Biberiye ekstreleri, gıda ürünlerinin muhafazası için kullanılır. Ayrıca cilt, akciğer, mide, meme, yumurtalık, rahim ve kolon kanserleriyle lösemi riskini düşürdüğü, çalışmalarda gösterilmiştir.

Bağırsaktaki yağı emmeden atması özelliğiyle zayıflamaya olumlu etkisi vardır. Ayrıca iyi bir kolesterol düşürücüdür.

Etlerinizin üzerine serperek ya da iki tatlı kaşığı çekilmiş biberiye yaprağını demliğe koyup üzerine 400 ml su ekleyerek 10 dakika bekledikten sonra süzerek tüketebilirsiniz.

Keten Tohumu

Yüksek lif, omega 3, B-kompleks vitaminleri ve E vitamini içerir. Keten tohumunun müsilaj etkisi sayesinde kabızlığa karşı önemli derecede olumlu etkisi vardır. Dolayısıyla keten tohumu tüketerek kilo verme sürecini hızlandırabilirsiniz. Göbek ve basen bölgesindeki yağların kısa süre içinde yakılmasına yardımcı olur. Ayrıca birçok hastalığın tedavisinde kullanılan şifalı bir tohumdur.

Keten tohumunu 1 bardak suyun veya 1 kâse yoğurdun içine taze öğütülmüş bir şekilde ekleyip 30 dakika beklettikten sonra tüketebilirsiniz.

Yoğurt

Yoğurt kalsiyumun başlıca kaynaklarından olmasının yanı sıra probiyotik içeriği zengin bir besindir. Bağırsak sağlığını korur, yağ yakımına destek olur, tansiyonu düzenler, bağışıklık sistemini güçlendirir, diş ve kemik sağlığını destekler, kolesterolü düzenler ve tatlı isteğinin önüne geçmenize yardımcı olur.

Yoğurdunuzu evde mayalayıp özellikle protein bulunmayan öğünlerinizde yemeklerin yanında 1’er kâse tüketebilirsiniz. Bu sayede kabızlık, ishal, hazımsızlık gibi sıkıntılarınızın önüne geçebilir ve tokluk sürenizi de uzatabilirsiniz.

Mercimek

İçeriğinde zengin nişasta ve bitkisel proteinler barındırır. Potasyum içeriği sayesinde hipertansiyonu düşürücü etki gösterir, kalp hastalığı riskini azaltır. Zengin lif içeriği sayesinde tok tutar, kilo kaybına yardımcı olur.

Mercimeğin yemeğini, çorbasını yapabilir ya da haşlayıp salatalara katarak tüketebilirsiniz.

Kabak

Kabak; az kalorisi, yüksek lif içeriği ve bağırsak çalıştırıcı özelliği ile zayıflamak isteyenlerin vazgeçmekçilmez besinidir. Zararlı toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Kabak; zeytinyağlı yemek olarak, fırında pişirilerek ya da çiğ olarak salataların içinde tüketebilir. Miktar sınırlaması olmadan özgürce yenilebilir.

Balık

Balık Omega-3 deposudur. Özellikle mevsiminde tüketilen balık, içerdiği yağ asitleri sayesinde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için son derece gerekli bir besindir. Bağışıklık sistemini korur, zeka gelişimine faydası vardır, kalp sağlığını ve kemikleri güçlendirir, hücreleri onarır, diyabet riskini azaltır. Bu nedenle özellikle mevsiminde haftada 2 kez tüketilmelidir. En ideal pişirme yöntemi ise fırında olanıdır.

Yulaf

Yulaf lezzetli, hazırlaması pratik ve vücudumuzu gün içinde ihtiyaç duyacağı birçok besin maddesine (A vitamini, B1, Demir, çinko, folat) sahip bir besleyicidir. Lif içeriği oldukça yüksektir. Kolesterol düşürücü etkisi vardır. Bağırsakta şişkinlik yaparak uzun süre tok tutucu özelliğinden faydalanmak diyettekiler için önemlidir. Yoğurda ya da süte katarak tüketebilirsiniz.

Yeşil çay

Dünyanın en çok tüketilen içeceklerinden olan yeşil çayın birçok faydası vardır. Yeşil çay antioksidan değeri sayesinde kanser riskini düşürür, vücut direncini yükseltir, Parkinson ve Alzheimer riskini düşürür, kalp sağlığını korur, yağ hücrelerini harekete geçirerek yağ yakımına da yardımcı olur.

Hamileler, böbrek ve hipertansiyon hastaları hariç, gönül rahatlığı ile gün içinde yeşil çayı bal, limon veya tarçın ile tatlandırarak tüketebilirsiniz.

Su

Vücudun temel besin ihtiyacı olan su beden ve ruh sağlığının kaynağıdır. Düzenli ve yeterli su tüketimi; vücutta birçok problemin aşılmasına katkı sağladığı gibi sağlıklı ve zinde yaşamın temel kaynağıdır. Yeterli tüketilmediğinde vücut yorgunluğuna, zihinsel fonksiyonların gerilemesine neden olmaktadır. Yağ yakımında da kas yapımında da su tüketimi olmazsa olmazdır. Kişilere günlük su ihtiyacı, kg başına 30 ml olarak önerilir.