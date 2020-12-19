Doctorclub Awards 2020 sosyal sorumluluk projesi ödülü

Kovid-19 ile mücadelde hayatını kaybeden bütün sağlık çalışanlarına bir saygı duruşu niteliğinde olan Sessiz Kahramanlar projesi, Doktorclub Awards 2020’de Sağlık Ödülleri Sosyal Sorumluluk kategorisinde Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi seçildi. Daiichi Sankyo İlaç’ın katkılarıyla gerçekleştirilen projede; 19 doktor, sağlık çalışanı, Daiichi Sankyo çalışanı ve Haluk Levent, Âşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü yeniden yorumladı.

Kalp ve damar hastalıklarına yönelik ürün ve çözümleri ile Türkiye’de büyümesini sürdüren, Japonya’nın en büyük ilaç firmalarından Daiichi Sankyo’nun, koşulsuz destek verdiği ‘Sessiz Kahramanlar’ projesi, bu yıl ‘Sağlık Çalışanlarına Saygı’ temasıyla gerçekleştirilen 4. DoktorClub Awards 2020 ‘Türkiye’nin Sağlık Ödülleri’ kapsamında “Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi" seçildi.

DoktorClub Awards’un 78 bilim insanının yer aldığı Bilimsel Jürisi ve 30 sektör temsilcisinden oluşan Sektörel Jüri tarafından, oyların önemli bir kısmını alan Sessiz Kahramanlar projesi, Kovid-19 pandemisi nedeniyle hayatını kaybeden hekimler ve tüm sağlık çalışanlarına saygı duruşu niteliği taşıyor.

Kovid-19’a karşı yaklaşık bir yıldır verilen mücadelede hayatlarını kaybeden tüm hekim ve sağlık çalışanlarının anıldığı, İstanbul Pendik Devlet Hastanesi’nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Dr. Sedat Kalkan’ın oluşturduğu projede; 19 doktor ve sağlık çalışanı ile farklı enstrümanlar ve sesler eşliğinde Uzun İnce Bir Yoldayım türküsünü yeniden yorumladı.

Kovid-19 nedeniyle 23 gün yoğun bakımda yatan, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahı Uzman Doktor Selçuk Köse’nin de parçası olduğu projeye Haluk Levent, okuduğu bir dörtlükle katkıda bulundu.

Proje; Kovid-19 ile mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısını yaşatmak ve verilen mücadele hakkında farkındalık sağlamak hedefi ile hayata geçti.

“Projemizi kaybettiğimiz değerlerimize adadık"

Sektörün prestijli ödülü DoktorClub Awards 2020’de aldıkları takdirin, özellikle jürinin sektörü her alanı ile temsil etmesi nedeniyle çok anlamlı olduğunu belirten Daiichi Sankyo İlaç Genel Müdürü Fatih Yedikardeş, bu takdirin asıl sahiplerinin projenin mimarı İstanbul Pendik Devlet Hastanesi’nde görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Sedat Kalkan ile birlikte projede yer alan, farklı branşlardan 19 doktor ve sağlık çalışanı ve okuduğu dörtlükle katkıda bulunan Haluk Levent olduğunu söyledi. Yedikardeş, sözlerini şöyle devam etti: “Yaklaşık bir yıldır Kovid-19 ile mücadelemiz devam ediyor. Hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız, sektörümüzün tüm temsilcileri ise en ön cephede adeta pandemi ile savaş halinde. Hiçbirimizin tahayyül edemeyeceği, yaşamadan anlayamayacağı, çok ama çok zorlu bir süreç. Bu mücadele sırasında da maalesef kaybettiğimiz, yitirdiğimiz birbirinden değerli canlar oldu. Kaybettiğimiz hekimlerimizi, sağlık çalışanlarımızı her daim hatırlamak, fedakarlıklarını daha da anlamlandırmak için, ‘Sessiz Kahramanlar’ projesi, çok anlamlı ve kıymetli bir proje oldu. Hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere; ailelerine, sevdiklerine, eşlerine, çocuklarına fedakarlıkları için ne kadar teşekkür etsek azdır."

Uzun İnce Bir Yoldayım

Projede; Dr. Sedat Kalkan, Dr. Çağlar Emre Çağlayan, Ümit Kelleci, Dr. Berkay Ekinci, Dr. Mesut Demir, Dr. Cem Barçın, Dr. Ferhat Özden, Dr.Mustafa Ozan Gürsoy, Dr. Türker Acar, Dr. Anıl Akpınar, Dr. Selçuk Köse, Dr.Ender Birgül, Dr. Ali Rıza Öreroğlu, Dr. Can Yoldaş, Dr.Çağlayan Yağmur, Dr. Çiğdem Sevim, Dr. Nagehan Kayapınar, Dr.Derya Tatar ve Daiichi Sankyo çalışanı Ahmet Hulusi Çınar ve Haluk Levent yer aldı.

“Sahada hekim ve hastalarımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Daiichi Sankyo İlaç’ın sahada hekim ve hastaların yanında olarak ihtiyaç duydukları noktalarda her türlü katkıyı verdiğini, bundan böyle de aynı sorumlulukla desteğe devam edeceklerini ifade eden Yedikardeş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daiichi Sankyo İlaç’ın dünyada ve Türkiye’de en önemli uzmanlık alanlarından biri kardiyoloji. Bu durum bizleri Covid19 mücadelesi içinde etkin bir rol almaya teşvik etti. Bizler de Daiichi Sankyo İlaç olarak bu büyük mücadelenin verildiği tüm sağlık birimlerinde hem mesleki hem de insani bakımdan sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz.

Uzun İnce Bir Yoldayım türküsünün hekimler ve sağlık çalışanları tarafından söylendiği “Sessiz Kahramanlar" adlı video klip, buradan da ulaşabileceğiniz Youtube link’i ile diğer mecralardan da izlenebilir.

Daiichi Sankyo hakkında:

Daiichi Sankyo küresel standartlarda bilimsel ve teknolojik yetkinlikleriyle, tıp dünyasında karşılanmamış ihtiyaçlara yanıt veren, alana özel yenilikçi tedavilerin geliştirmesi ve tedariğine adanmış bir kurumdur. 100 yılı aşkın bilimsel deneyimi, 20’den fazla ülkede varlığı, 15 bin çalışanıyla, zengin bir yenilikçilik mirası ve güçlü bir boru hattıyla insanlığa yeni ürünler vaat etmektedir. Kardiyovasküler hastalıklar alanındaki güçlü ürün portföyünün yanı sıra Grubun 2025 vizyonu “Onkolojide Rekabetçi Avantaja Sahip Küresel, Yenilikçi İlaç Geliştiricisi" olmaktır.