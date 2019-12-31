Doğru ek gıda seçimi çocuk gelişiminde kilit rol oynuyor

Bebek beslenmesinde annelere önerilerde bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Palabıyık, “Altıncı aydan sonra ek gıdaya geçiş sürecinde doğru ve sağlıklı beslenme çocukların gelişimleri için kilit rol oynuyor. Bebeğin bu dönemde artan protein, enerji, demir, vitamin ve mineral gereksinimlerinin doğru şekilde karşılanması çok önemli” diyor.

Türkiye’nin ilk ve tek prebiyotikli kavanoz mamasını kısa bir süre önce piyasaya süren Hero Baby, prebiyotik içerikli kavanoz mamalarıyla bebeklerin bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine ve sindirimlerinin rahatlamasına yardımcı oluyor. Yüzde 75 pazar payı ile Türkiye tahıllı kaşık mama pazarının da lider üreticisi olan Hero Baby, tahıllı kaşık mamalarıyla da bebeklerin uyku düzeninin sağlanması konusunda zengin ve besleyici içerikler sunuyor. Ek gıdaya geçişte çocukları farklı lezzetlerle buluşturarak süreci kolaylaştırmayı hedefleyen Hero Baby, ürettiği tahıllı kaşık ve kavanoz mamaları 600’den fazla kalıntı testinden geçirdikten sonra tüketiciyle buluşturuyor.

Ek gıdaya geçişin çocukların gelişimi üzerindeki kritik önemine değinen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Palabıyık bebeklerin zihinsel ve fiziksel gelişimlerini sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmeleri için gereken tüm besinleri yeterli ve dengeli bir şekilde almaları gerektiğinin altını çiziyor.

Altıncı aydan sonra yeni tatlarla tanışmak önem taşıyor

Ek gıdaya geçişin altıncı aydan itibaren başlanabileceğini belirten Palabıyık sürecin önemini şu şekilde özetliyor: “Bebek beslenmesinde en kritik öğe anne sütüdür. Bebeğin altıncı aydan sonra protein, enerji, demir, vitamin ve mineral ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, anne sütünün yanı sıra ek gıdalara başlaması ve yeni tatlara alışması gerekiyor. Bebekler tüm bu saydığımız besinler dışında, 1 yaşına kadar yüksek oranda karbonhidrata da gereksinim duyuyorlar. Bu ihtiyacın önemli bir bölümü tahıllı gıdalarla birlikte kaşık mamalardan rahatlıkla sağlanabilir.”

Sindirim ve bağışıklığa prebiyotik desteği

Ek gıdaya geçişte prebiyotiğin önemine de değinen Palabıyık ek gıdaya geçiş yapan bebeklerin; şişkinlik, kabızlık gibi sorunlarla karşılaşmamaları, sindirim sisteminin düzenlenmesi, kalsiyum ve magnezyum gibi minerallerin emiliminin artırılması, yararlı bakterilerin bağırsakta çoğalması için prebiyotik besinleri tüketmeleri gerektiğinin altını çiziyor. Palabıyık ayrıca; prebiyotiklerin, bebeklerin bağışıklık sistemini ve beyin fonksiyonlarını da olumlu yönde geliştirdiğini belirtiyor.

Hero Baby prebiyotik içerikli yoğurtlu kavanoz mamaları hem şeker ilavesiz hem de tüm Hero Baby kavanoz mamalarında olduğu gibi hiçbir koruyucu ya da renklendirici* içermiyor. Çilekli ve muzlu olmak üzere iki meyve ile lezzetlendirilen Hero Baby prebiyotikli yoğurtlu kavanoz mamaları 600’den fazla tarım ilacı testinden geçirilerek özenle hazırlanıyor. Prebiyotik içeriği ile Türkiye’de bir ilk ve tek olma niteliği taşıyan Hero Baby prebiyotik içerikli yoğurtlu kavanoz mamalarından muzlu yoğurtlu olan 6. aydan itibaren, çilekli yoğurtlu ise 8. aydan itibaren tüketilebiliyor.

Düzenli Beslenme İle Sağlıklı Büyüyen Bebekler

Düzenli beslenme bebeklerin gelişimi için en önemli unsurlardan bir tanesidir. Hero Baby, altıncı aydan itibariyle bebeklere sunduğu vitamin ve mineralli tahıllı kaşık mamalarıyla bebeklerin düzenli beslenmelerine yardımcı oluyor. Ayrıca, ailelerin en çok zorlandıkları konulardan biri de gece uykusudur. Hero Baby tahıllı kaşık mamaları uyumadan önce beslemek istediğinizde yanınızdadır.

Özenle Seçilen Tahıllar

Bebeklerin ve küçük çocukların sindirim sistemleri, yetişkinlere göre daha hassas olduğu için tahıllardan maksimum faydayı sağlayamazlar. Ek gıda dönemi bu sindirim için önemlidir. Ek gıda döneminde büyük önem taşıyan tahıllı kaşık mamaları için Hero Baby, tüm tahılları özenle seçerek bebek ve küçük çocukların beslenme düzenlerine uygun bir şekilde hazırlıyor. Hero Baby, bebeğinizin ihtiyacı olan besinleri, 4. 5. ve 6. aydan itibaren olan tahıllı kaşık mamalarıyla birlikte bebeklere sunuyor. Tahıllı kaşık mama ailesinin hiçbir koruyucu ve renklendirici içermeyen1, 8 farklı tahılı bir arada sunan tahıllı kaşık mamalarını bebekler afiyetle tüketiyor. Böylelikle bebeklerin gelişimleri olumlu yönde etkiliyor.