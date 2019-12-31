Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Doğru ek gıda seçimi çocuk gelişiminde kilit rol oynuyor

Dr. Murat Palabıyık; “Altıncı aydan sonra ek gıdaya geçiş sürecinde doğru ve sağlıklı beslenme çocukların gelişimleri için kilit rol oynuyor”

31 Aralık 2019 Salı 11:43
Doğru ek gıda seçimi çocuk gelişiminde kilit rol oynuyor

Doğru ek gıda seçimi çocuk gelişiminde kilit rol oynuyor

Bebek beslenmesinde annelere önerilerde bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Palabıyık, “Altıncı aydan sonra ek gıdaya geçiş sürecinde doğru ve sağlıklı beslenme çocukların gelişimleri için kilit rol oynuyor. Bebeğin bu dönemde artan protein, enerji, demir, vitamin ve mineral gereksinimlerinin doğru şekilde karşılanması çok önemli” diyor.

Türkiye’nin ilk ve tek prebiyotikli kavanoz mamasını kısa bir süre önce piyasaya süren Hero Baby, prebiyotik içerikli kavanoz mamalarıyla bebeklerin bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine ve sindirimlerinin rahatlamasına yardımcı oluyor. Yüzde 75 pazar payı ile Türkiye tahıllı kaşık mama pazarının da lider üreticisi olan Hero Baby, tahıllı kaşık mamalarıyla da bebeklerin uyku düzeninin sağlanması konusunda zengin ve besleyici içerikler sunuyor. Ek gıdaya geçişte çocukları farklı lezzetlerle buluşturarak süreci kolaylaştırmayı hedefleyen Hero Baby, ürettiği tahıllı kaşık ve kavanoz mamaları 600’den fazla kalıntı testinden geçirdikten sonra tüketiciyle buluşturuyor.

Ek gıdaya geçişin çocukların gelişimi üzerindeki kritik önemine değinen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Palabıyık bebeklerin zihinsel ve fiziksel gelişimlerini sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmeleri için gereken tüm besinleri yeterli ve dengeli bir şekilde almaları gerektiğinin altını çiziyor.

Altıncı aydan sonra yeni tatlarla tanışmak önem taşıyor

Ek gıdaya geçişin altıncı aydan itibaren başlanabileceğini belirten Palabıyık sürecin önemini şu şekilde özetliyor: “Bebek beslenmesinde en kritik öğe anne sütüdür. Bebeğin altıncı aydan sonra protein, enerji, demir, vitamin ve mineral ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, anne sütünün yanı sıra ek gıdalara başlaması ve yeni tatlara alışması gerekiyor. Bebekler tüm bu saydığımız besinler dışında, 1 yaşına kadar yüksek oranda karbonhidrata da gereksinim duyuyorlar. Bu ihtiyacın önemli bir bölümü tahıllı gıdalarla birlikte kaşık mamalardan rahatlıkla sağlanabilir.”

Sindirim ve bağışıklığa prebiyotik desteği

Ek gıdaya geçişte prebiyotiğin önemine de değinen Palabıyık ek gıdaya geçiş yapan bebeklerin; şişkinlik, kabızlık gibi sorunlarla karşılaşmamaları, sindirim sisteminin düzenlenmesi, kalsiyum ve magnezyum gibi minerallerin emiliminin artırılması, yararlı bakterilerin bağırsakta çoğalması için prebiyotik besinleri tüketmeleri gerektiğinin altını çiziyor. Palabıyık ayrıca; prebiyotiklerin, bebeklerin bağışıklık sistemini ve beyin fonksiyonlarını da olumlu yönde geliştirdiğini belirtiyor.

Hero Baby prebiyotik içerikli yoğurtlu kavanoz mamaları hem şeker ilavesiz hem de tüm Hero Baby kavanoz mamalarında olduğu gibi hiçbir koruyucu ya da renklendirici* içermiyor. Çilekli ve muzlu olmak üzere iki meyve ile lezzetlendirilen Hero Baby prebiyotikli yoğurtlu kavanoz mamaları 600’den fazla tarım ilacı testinden geçirilerek özenle hazırlanıyor. Prebiyotik içeriği ile Türkiye’de bir ilk ve tek olma niteliği taşıyan Hero Baby prebiyotik içerikli yoğurtlu kavanoz mamalarından muzlu yoğurtlu olan 6. aydan itibaren, çilekli yoğurtlu ise 8. aydan itibaren tüketilebiliyor.

Düzenli Beslenme İle Sağlıklı Büyüyen Bebekler

Düzenli beslenme bebeklerin gelişimi için en önemli unsurlardan bir tanesidir. Hero Baby, altıncı aydan itibariyle bebeklere sunduğu vitamin ve mineralli tahıllı kaşık mamalarıyla bebeklerin düzenli beslenmelerine yardımcı oluyor. Ayrıca, ailelerin en çok zorlandıkları konulardan biri de gece uykusudur. Hero Baby tahıllı kaşık mamaları uyumadan önce beslemek istediğinizde yanınızdadır.

Özenle Seçilen Tahıllar

Bebeklerin ve küçük çocukların sindirim sistemleri, yetişkinlere göre daha hassas olduğu için tahıllardan maksimum faydayı sağlayamazlar. Ek gıda dönemi bu sindirim için önemlidir. Ek gıda döneminde büyük önem taşıyan tahıllı kaşık mamaları için Hero Baby, tüm tahılları özenle seçerek bebek ve küçük çocukların beslenme düzenlerine uygun bir şekilde hazırlıyor. Hero Baby, bebeğinizin ihtiyacı olan besinleri, 4. 5. ve 6. aydan itibaren olan tahıllı kaşık mamalarıyla birlikte bebeklere sunuyor. Tahıllı kaşık mama ailesinin hiçbir koruyucu ve renklendirici içermeyen1, 8 farklı tahılı bir arada sunan tahıllı kaşık mamalarını bebekler afiyetle tüketiyor. Böylelikle bebeklerin gelişimleri olumlu yönde etkiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Ek Gıdaçocuklar Için Ek GıdaHero Baby
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yılbaşı Gecesini kilo almadan geçirmek için 6 öneri
Yılbaşı Gecesini kilo almadan geçirmek için 6 öneri
Gebelik sürecinde nelere dikkat edilmeli | Aile hekimiyle düzenli görüşün
Gebelik sürecinde nelere dikkat edilmeli | Aile hekimiyle düzenli görüşün
Tarçın ve portakal aromalı Bali Masajı ile yeni yıla taptaze bir başlangıç
Tarçın ve portakal aromalı Bali Masajı ile yeni yıla taptaze bir başlangıç
Diyabet hastalarının sayısı hızla artıyor | Diyabet hastaları bu 10 hatadan kaçının
Diyabet hastalarının sayısı hızla artıyor | Diyabet hastaları bu 10 hatadan kaçının
Yeni yılda sağlıklı sofralar
Yeni yılda sağlıklı sofralar
Yeditepe Üniversitesi Yayınevi’nden Acil Tıp Alanı için Önemli Katkı
Yeditepe Üniversitesi Yayınevi’nden Acil Tıp Alanı için Önemli Katkı
2020 yılında mutlu olmanın 10 yolu
2020 yılında mutlu olmanın 10 yolu
Yılbaşında iştahınızı akşam yemeğine saklamayın
Yılbaşında iştahınızı akşam yemeğine saklamayın
Yılın İlk Gününe Sağlıklı Uyanmak İçin 10 Altın Kural
Yılın İlk Gününe Sağlıklı Uyanmak İçin 10 Altın Kural
Yeni Yılda Sağlığınızı Koruyacak 8 Öneri
Yeni Yılda Sağlığınızı Koruyacak 8 Öneri

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim