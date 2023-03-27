Doğru Nefes Almanın Mucizevi Etkileri

Hayat içerisinde yaşadığımız birçok duygu değişimlerinin etkisiyle çoğu zaman doğru nefes alamıyoruz. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Psikoloji Bölümü’nden Uzm. Kln. Psk. Tuğçe Dabağer kaygı belirtilerini azaltmada nefesin önemine vurgu yaparak, evde uygulanabilecek nefes teknikleri hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu.

Zaman içerisinde yaşadığımız kaygı, stres, heyecan, korku ve panik gibi duygu değişimlerinin de etkisiyle doğru nefes almayı unutup, nefes bölgemizi değiştiriyoruz ve bu da hem duygusal hem de fiziksel olarak iyi hissetmememize hatta sağlık sorunları yaşamamıza sebep olabiliyor. Nefes ve stres ilişkisine dikkat çeken Uzm. Kln. Psk. Dabağer, ”Hayatımızda sadece nefes alıp verme alışkanlığımızı değiştirerek ve doğru nefes almayı öğrenerek kaygımızı yönetebilmemiz mümkündür. Doğru nefes aldığınızda; stres, anksiyete, depresyon gibi durumları çok daha iyi yönetebilirsiniz. Doğru nefes alma yolunda ilerlerken stresinizin azaldığını, depresyon halinden çıktığınızı hissedebilirsiniz. Çünkü beden ve ruh sağlığı birbiri ile bağlantılıdır. Bedeninizde iyi şeyler meydana gelirken ruhunuz da bu ilerlemeye tepkisiz kalmayacaktır” dedi.

Bedeninizde meydana gelecek olumlu değişiklikleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Bağışıklık sistemi güçlenerek hastalıklara karşı direnciniz artar.

Uyku düzeniniz çok daha kaliteli olur.

Uykuya dalmakta zorlanma ya da uzun süre uyumanıza rağmen kendinizi halsiz hissetme gibi sorunlar ortadan kalkar.

3 Madde de evde uygulanabilecek nefes tekniklerini öğrenin

1. Karından Nefes Almak

Gözlerinizi hafifçe kapatın ve rahat bir pozisyona geçtikten sonra bir elinizi göğsünüzün diğer elinizi ise karnınızın üzerine koyun. Doğal akışınızda nefes alıp verin ancak bunu yaparken nefesinize odaklanın. Bu yöntemi uygularken, göğsünüzü değil, diyaframınızı şişirmeniz oldukça önemlidir. Ellerinizin nefes alıp verdiğiniz bölgelerde olması, nefes akışını hissetmeniz ve doğru nefes alıp almadığınızı kontrol etmeniz açısından fayda sağlayacaktır.

2. Eşit Nefes Almak

Bu nefes egzersizinde, burnunuzdan solumanız çok önemlidir. Nefes alırken içinizden dörde kadar sayın. Aynı şekilde nefesinizi verirken de dörde kadar sayın. Bu nefes egzersizini özellikle kendinizi sinirli ve stresli hissettiğiniz anlarda uygulayabilirsiniz. Böylece kısa süre içinde sinir sisteminizin rahatlamasını sağlayabilirsiniz.

3. 4-7-8 x 7 Nefes Egzersizi

Gün içerisinde sık sık kaygı, korku, endişe gibi duygularla baş etmemiz gerekiyor. Böyle anlarda rahatlamak için 4-7-8x7 nefes egzersizinin gücünden yararlanabilirsiniz.

Bu egzersizi uygularken, içinizden 4'e kadar sayın ve burnunuzdan nefes alın. Sonra aldığınız nefesinizi tutun, 7'ye kadar sayın ve 8'e kadar sayarken ağzınızdan yavaş yavaş nefesinizi verin. Bunu 7 set halinde yaptığınızda rahatladığınızı ve endişelerinizin azaldığını fark edebilirsiniz.